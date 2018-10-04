Корреспондент «Советского спорта» — о политике в футболе и том, как один клуб вынужденно отказывается от лидера в пользу его безопасноти.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы свела в одну компанию «Арсенал» и «Карабах». И вроде бы никаких проблем. Но как бы ни так. За «канониров» второй сезон выступает полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, его появление в Азербайджане практически невозможно. По политическим причинам, от него независящим.

Дело в том, что Армения и Азербайджан долгие годы конфликтуют между собой, по-разному оценивая статус Нагорного Карабаха. Эту территорию контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, и если верить административному делению Азербайджана, регион находится в составе этого государства. Но Армения с этим не согласна.

Этнополитический конфликт между странами Закавказья имеет глубокие исторические корни. В 2016 году на территории Карабаха возникли вооруженные столкновения Азербайджана и Армении. Гражданам вышеуказанных стран не совсем просто получить въездные визы на территорию враждебного государства.

ПОЧЕМУ МХИТАРЯН НЕ ПРИЕХАЛ В АЗЕРБАЙДЖАН?

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сказал, что у Генриха проблемы со здоровьем. Но это вряд ли так. Скорее всего футболист не полетел в Азербайджан по соображениям безопасности. Ранее правительство Азербайджана сообщило о готовности выдать Мхитаряну визу, но дальше разговоров дело не пошло.

Аналогичная ситуация у Мхитаряна уже была. В сезоне-2015/16 армянин играл за дортмундскую «Боруссию», его команде предстояло встретиться с «Габалой» в Лиге Европы. Тогда немецкий клуб не взял лидера на выезд по соображениям безопасности. Руководство «Боруссии» с пониманием отнеслось к конфликту между Арменией и Азербайджаном, Герних остался дома. Справились и без него (3:1).

Обойтись без Мхитаряна на выезде может и «Арсенал». Но что делать дальше? В этом году финал Лиги Европы пройдет в Баку, «Арсенал» является одним из фаворитов турнира и вполне может оказаться в финале. Если так случится, что же делать лондонцам? Рисковать жизнью футболиста и везти его на свой страх риск в азербайджанскую столицу?

ЧТО ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЭТОГО УЕФА?

Все что в ее силах. Как и ФИФА, организация разводит клубы и национальные сборные Армении и Азербайджана. То же самое происходит с российскими и украинскими командами, после конфликта 2008-го разводили сборные России и Грузии.