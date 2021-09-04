Евгений Томашевский: Почему бы не рискнуть с Кипром? Группа атаки – Смолов, Захарян, Тюкавин, Ионов

- Я предлагаю Карпину оптимальный состав на игру с Кипром. Смолов, Захарян впереди, на флангах – Кузяев, Черышев, в центре – Головин, Баринов. Оборона без изменений. Как вам такой вариант?

- В принципе с вашим вариантом согласен, но у меня сейчас минорное настроение в отношении сборной. Читаю комментарии болельщиков на разных сайтах, у многих – то же самое. Я еще не отошел от выступления сборной на Евро, которое оставило крайне тягостное впечатление, плюс добавилось выступление наших клубов в еврокубках. Ну, и «Спартак» туда же.

Мне кажется, кого не поставь… Хотя изучил таблицу, вообще ничего не потеряно, надо просто брать свои очки.

- Это называется футбольная депрессия.

- Да, меня спросили об одном, я о своем, наболевшем. Если же перейти к конкретике, с вашим вариантом состава согласен. Единственное, может быть, Черышева не стал бы ставить. Надо рисковать, даже можно попробовать сыграть не в четыре защитника сыграть, а в три.