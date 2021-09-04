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Евгений Томашевский: Почему бы не рискнуть с Кипром? Группа атаки – Смолов, Захарян, Тюкавин, Ионов
04 сентября 13:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Евгений Томашевский: Почему бы не рискнуть с Кипром? Группа атаки – Смолов, Захарян, Тюкавин, Ионов

Двукратный чемпион России по шахматам, Евгений Томашевский – считает, что в матчах с Кипром и Мальтой нужно рисковать.

- Я предлагаю Карпину оптимальный состав на игру с Кипром. Смолов, Захарян впереди, на флангах – Кузяев, Черышев, в центре – Головин, Баринов. Оборона без изменений. Как вам такой вариант?

- В принципе с вашим вариантом согласен, но у меня сейчас минорное настроение в отношении сборной. Читаю комментарии болельщиков на разных сайтах, у многих – то же самое. Я еще не отошел от выступления сборной на Евро, которое оставило крайне тягостное впечатление, плюс добавилось выступление наших клубов в еврокубках. Ну, и «Спартак» туда же.

Мне кажется, кого не поставь… Хотя изучил таблицу, вообще ничего не потеряно, надо просто брать свои очки.

- Это называется футбольная депрессия.

- Да, меня спросили об одном, я о своем, наболевшем. Если же перейти к конкретике, с вашим вариантом состава согласен. Единственное, может быть, Черышева не стал бы ставить. Надо рисковать, даже можно попробовать сыграть не в четыре защитника сыграть, а в три.

Когда еще рисковать, как не с Кипром? И, возможно, стоит выпустить не только Захаряна, но и Тюкавина. Эта пара молодых дерзких ребят сейчас в «Динамо» выглядит очень прилично.

- То есть, впереди – Смолов и Тюкавин?

- Да, а под ними Захарян и Ионов. Он опытный, и в то же время, быстрый. Головин – понятно, его место в составе вопросов не вызывает. Кузяев мне нравится, а вот Черышева я бы пока не ставил, он мне видится слабым звеном. Ну, и укрепить опорную зону, Зобниным и Бариновыми.

- Вы предлагаете радикально рискнуть?

- Почему нет? С кем еще рисковать, как не с Кипром и Мальтой? Думаю, болельщики поймут. Но Карпин вряд ли пойдет на такое радикальное решение.

Думаю, игра будет тяжелая, вязкая, исключительно на результат. Голов много точно не будет.

АНОНС

Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр – Россия пройдет в Никозии. Начало в 19.00.

Прямая трансляция на Первом канале.

источник: «Советский спорт»
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