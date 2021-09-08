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Смолов лучший с Мальтой, Россия отдала первое место в группе, Медведев в полуфинале US Open
08 сентября 08:13
автор: Иван Сергеев
автор фото: РФС

Смолов лучший с Мальтой, Россия отдала первое место в группе, Медведев в полуфинале US Open

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

РОССИЯ НЕ ПРОПУСТИЛА ПРИ КАРПИНЕ В ТРЕХ МАТЧАХ

Сборная России завершила серию отборочных игр ЧМ-2022 в сентябре. В Москве была обыграна Мальта – 2:0 благодаря голам Федора Смолова, который отличился за сборную впервые за два года, и Зелимхана Бакаева – спартаковец открыл счет своим мячам в национальной команде и сделал это, реализовав пенальти в концовке встречи. Смолов был признан лучшим игроком матча и вывел команду на поле с капитанской повязкой. В игре с хорватами этой чести удостоился спартаковец Георгий Джикия, а с Кипром – одноклубник Федора по «Локомотиву» Дмитрий Баринов.

О хорошем. Сборная взяла в трех первых матчах при новом тренере Валерии Карпине семь очков из девяти, не пропустив ни одного мяча. С вратарем наш тренерский штаб угадал, Гилерме не допустил ошибок, а в той же игре с Мальтой совершил классный сэйв при счете 1:0 в гашу пользу, вытащив труднейший мяч из нижнего угла. В отсутствии 7 сентября на поле лидеров – Фернандеса, Джикии и Головина – команда смогла добиться нужного результата.

Из плохого. Цельной игры у команды нет. За три матча она к решению этой задачи не приблизилась, что говорит о низком уровне мастерства футболистов. В игре с Мальтой соперник нанес во втором тайме больше ударов, чем хозяева. Играть так с аутсайдером непозволительно. Команда в плохой физической форме. Главный конкурент в борьбе за первое место в группе – Хорватия забила на мяч больше в домашней встрече со Словенией (3:0 - Ливайя, Пашалич, Влашич) и обошла Россию в таблице группы: у обеих команд по 13 очков, но у вице-чемпионов мира лучше разница мячей (плюс 7 против плюс 6 у россиян).

Легче у хорватов и календарь оставшихся матчей. В связи с этим обидно, что не был засчитан гол защитника Максима Осипенко в самой концовке. Как показалось многим, мяч успел пересечь линию ворот Мальты, хотя арбитры этого не рассмотрели. Спорный эпизод, не пришлось бы потом о нем горевать.

ХЕТ-ТРИКИ ДЕПАЯ И ХОЛАНДА, ДУБЛЬ ГРИЗМАННА

Из других матчей отбора отметим разгром Нидерландами сборной Турции – 6:1. Хет-трик оформил нападающий «Барселоны» Мемфис Депай. Один из мячей он забил с пенальти. Отличился и наш хороший знакомый Гус Тиль, экс-спартаковец, у которого дела в рядах красно-белых не пошли. Турецкая команда с 45-й минуты играла в меньшинстве после удаления Чаглара Сеюнджю, но к тому моменту уже пропустила трижды. Гол престижа гости забили уже в компенсированное время второго тайма.

Голландцы после победы вышли на первое место в группе, опередив как раз турок. У Нидерландов 13 очков, как и у Норвегии, которая дома не знала проблем в игре со скромным Гибралтаром – 5:1. Тут хет-триком разразился бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Португалия без Криштиану Роналду в гостях крупно переиграла Азербайджан – 3:0. Дубль Антуана Гризманна принес Франции домашнюю победу над финнами – 2:0, Килиан Мбаппе не принимал участие в матче из-за травмы. Датчане в Копенгагене не пожалели израильтян, забив пять безответных мячей. А сборная Австрии неожиданно провалила отбор. На этот раз альпийская команда на своем поле проиграла Шотландии – 0:1, имеет после 6 матчей всего 7 очков, отставая от лидера группы F Дании на 11 очков.

МЕДВЕДЕВ ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД ПОБОРЕТСЯ ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ US OPEN

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. В матче ¼ финала россиянин победил голландца Ботика ван де Зандшульпа – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты, наш теннисист впервые проиграл сет на нынешнем Открытом чемпионате США. Его соперником в борьбе за выход в финал будет канадец Феликс Оже-Альяссим, ставший участником квартета лучших после того, как его оппонент по четвертьфиналу Карлос Алькарас Гарфия прервал встречу из-за травмы. 18-летний испанец, которого называют новым Надалем, был к тому моменту впереди 6:3, 3:1, но не смог продолжить поединок.

Алькарас вышел на игру, испытывая проблемы с плечом, и к тому же получил травму приводящей мышцы бедра. Скорее всего, дала знать себя усталость. Юный талант перед этим провел два пятисетовых матча подряд, выбив из борьбы одного из фаворитов грека Циципаса.

Что до Медведева, то он в третий раз подряд выходит в полуфинал US Open. В 2019-м Даниил уступил на этой стадии испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, а год назад проиграл будущему чемпиону австрийцу Доминику Тиму - 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

источник: «Советский спорт»
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