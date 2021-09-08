Смолов лучший с Мальтой, Россия отдала первое место в группе, Медведев в полуфинале US Open

РОССИЯ НЕ ПРОПУСТИЛА ПРИ КАРПИНЕ В ТРЕХ МАТЧАХ

Сборная России завершила серию отборочных игр ЧМ-2022 в сентябре. В Москве была обыграна Мальта – 2:0 благодаря голам Федора Смолова, который отличился за сборную впервые за два года, и Зелимхана Бакаева – спартаковец открыл счет своим мячам в национальной команде и сделал это, реализовав пенальти в концовке встречи. Смолов был признан лучшим игроком матча и вывел команду на поле с капитанской повязкой. В игре с хорватами этой чести удостоился спартаковец Георгий Джикия, а с Кипром – одноклубник Федора по «Локомотиву» Дмитрий Баринов.

О хорошем. Сборная взяла в трех первых матчах при новом тренере Валерии Карпине семь очков из девяти, не пропустив ни одного мяча. С вратарем наш тренерский штаб угадал, Гилерме не допустил ошибок, а в той же игре с Мальтой совершил классный сэйв при счете 1:0 в гашу пользу, вытащив труднейший мяч из нижнего угла. В отсутствии 7 сентября на поле лидеров – Фернандеса, Джикии и Головина – команда смогла добиться нужного результата.

Из плохого. Цельной игры у команды нет. За три матча она к решению этой задачи не приблизилась, что говорит о низком уровне мастерства футболистов. В игре с Мальтой соперник нанес во втором тайме больше ударов, чем хозяева. Играть так с аутсайдером непозволительно. Команда в плохой физической форме. Главный конкурент в борьбе за первое место в группе – Хорватия забила на мяч больше в домашней встрече со Словенией (3:0 - Ливайя, Пашалич, Влашич) и обошла Россию в таблице группы: у обеих команд по 13 очков, но у вице-чемпионов мира лучше разница мячей (плюс 7 против плюс 6 у россиян).

Легче у хорватов и календарь оставшихся матчей. В связи с этим обидно, что не был засчитан гол защитника Максима Осипенко в самой концовке. Как показалось многим, мяч успел пересечь линию ворот Мальты, хотя арбитры этого не рассмотрели. Спорный эпизод, не пришлось бы потом о нем горевать.

ХЕТ-ТРИКИ ДЕПАЯ И ХОЛАНДА, ДУБЛЬ ГРИЗМАННА

Из других матчей отбора отметим разгром Нидерландами сборной Турции – 6:1. Хет-трик оформил нападающий «Барселоны» Мемфис Депай. Один из мячей он забил с пенальти. Отличился и наш хороший знакомый Гус Тиль, экс-спартаковец, у которого дела в рядах красно-белых не пошли. Турецкая команда с 45-й минуты играла в меньшинстве после удаления Чаглара Сеюнджю, но к тому моменту уже пропустила трижды. Гол престижа гости забили уже в компенсированное время второго тайма.