Хохлов требует с «Фейсбука» 150 млн, «Ростов» Семина вылетел из Кубка, «ПСЖ» еле выиграл без Месси

Та обложка наделала много шума, а Хохлов, посетивший позже редакцию газеты, с ней фотографировался. Матч же, напомним, завершился вничью 1:1. Голкипер «Спартака» Филимонов Россию не спас, допустив грубейшую ошибку на последних минутах и пропустив гол после простенького навеса Шевченко. Сборная в итоге не вышла на Евро-2000.

Тут стоит напомнить, что в бытность Хохлова игроком СМИ часто использовали его фамилию для обыгрывания в заголовках тем, когда полузащитник играл против украинских команд. Самой знаменитой была как раз первая полоса «Советского спорта», вышедшая в день игры Россия — Украина в октября 1999 года. Заголовок был следующим: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!» При этом выделены специальным шрифтом были слова: «Бей», «Хохлов» и «спасай Россию!»

Хохлов жалуется, что его друзья в «Фейсбуке» и «Инстаграме» не могут с ним общаться, так как их выключают на неделю из-за упоминания его фамилии. Помимо прекращения подобной практики сторона истца намерена требовать от соцсети в качестве возмещения морального ущерба 150 миллионов рублей.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на «Фейсбук». Причина — блокировка страниц пользователей, которые упоминают фамилию известного в прошлом футболиста сборной России. Американская компания банит контент, который, по ее мнению, оскорбляет украинцев («хохлов»), а фамилия тренера, очевидно, попадает туда до кучи.

«ЧАЙКА» ПЕРВОЙ ВЫШЛА В 1/8 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ

В Кубке России «Ростов» неожиданно проиграл в гостях песчанокопской «Чайке» - 0:1 и вылетел из турнира. Единственный мяч хозяева забили на 22-й минуте (Иван Олейников). После прихода Юрий Семина «Ростов» выиграл всего раз в семи матчах, и уже поползли слухи о сплаве тренера. Действительно, тяжело понять, как основной состав команды РПЛ уступает клубу ПФЛ.

«Чайка» стала первым участником 1/8 финала. В группе из трех команд она также выиграла у «Торпедо» - 1:0 и гарантировала себя первое место. Встреча дончан с торпедовцами уже не имеет турнирного значения.

Другие результаты дня в Кубке: «Динамо» Барнаул - «Нижний Новгород» - 0:1, «Легион-Динамо» - «Уфа» - 1:1 (по пенальти 0:2), «Знамя» - «Крылья Советов» - 0:10, «Кайрат» Москва - «Ахмат» - 0:3, «Ленинградец» - «Краснодар» - 0:2, «Динамо» Ставрополь - «Динамо» Москва — 0:6, ФК «Саранск» - «Химки» - 1:1 (по пенальти 7:6), «Динамо» Брянск - «Арсенал» - 1:6.

Сегодня пройдут матчи «Зенит-Ижевск» - ЦСКА (армейцы отправились на выезд без Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева) и «Торпедо-Владимир» - «Урал». В 1/8 финала выйдут 11 победителей групп, где к ним присоединятся пять участников еврокубков: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

«МОНАКО» ПОБЕДИЛ, ГОЛОВИН ОТЫГРАЛ ОДИН ТАЙМ

На этой неделе нет ни еврокубков, ни матчей сборных, а потому середина семидневки занята внутренними турнирами. В чемпионате Франции прошли матчи седьмого тура. «Монако» на своем поле выиграл у «Сент-Этьена» (3:1) и немного поправил свое незавидное для одного из претендентов на медали положение. Теперь у монегасков 8 очков и 13-е место.

Полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле сразу после перерыва при счете 1:1. Победу хозяевам принес дубль Виссама Бен-Йеддера. На 61-й минуте он вышел со скамейки и сразу же реализовал пенальти, а в концовке забил с игры. Гости с 33-й минуты играли в меньшинстве после удаления Этьена Грина. А Головин после матча заявил, что готов играть все 90 минут, но в плотном графике команде нужна ротация состава.

«ПСЖ» ЕДВА НЕ ПОТЕРЯЛ ОЧКИ В ИГРЕ С АУТСАЙДЕРОМ

Особый интерес вызывал матч с участием «ПСЖ», который проводил выездную встречу с аутсайдером «Метцем». Однако Лео Месси не оказалось в заявке. После конфликта в предыдущем туре между тренером парижан Маурисио Почеттино и главной звездой, которую неожиданно сняли с игры за четверть часа до конца, после чего футболист не пожал наставнику руку, все ждали, чем продолжится история. Но продолжение не последовало. Пресс-служба клуба заявила, что у Лионеля повреждение — ушиб кости, и матч он пропустит.

В отсутствие экс-капитанов «Барсы» и «Реала» (Серхио Рамоса) «ПСЖ» с превеликим трудом вырвал победу (2:1) в компенсированное время, как и в предыдущем туре с «Лионом». Не обошлось без удаления у соперника, а решающий гол на счету Хакими, который оформил дубль.

«Пари Сен-Жермен» выиграл все семь матчей, но победы даются напичканной звездами команде тяжело.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ЮВЕ»

«Ювентус» лишь в пятом туре одержал первую победу в чемпионате Италии. Команда Массимилиано Аллегри смогла переломить гостевую игру со «Специей», уступая 1:2 в начале второго тайма. Голы Фредерико Кьезы и Маттейса де Лигта установили окончательный результат — 3:2 в пользу «Старой синьоры», которая теперь набрала пять очков.

«Милан» победил «Венецию» - 2:0 (Диас, Эрнандес) и сравнялся с «Интером» - по 13 очков. На одно меньше у «Наполи» Лучано Спаллетти, который пока идет без потерь и свой матч 5-го тура проведет сегодня — на выезде против «Сампдории».

«МЮ» БЕЗ РОНАЛДУ ПРОИГРАЛ «ВЕСТ ХЭМУ» ВЛАШИЧА И КРАЛА

В Англии «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в третьем раунде, проиграв «Вест Хэму» - 0:1 (Лансини, 9-я минута). В составе хозяев не играл Криштиану Роналду. За лондонцев дебютировал бывший хавбек «Спартака» Алекс Крал. Чех отыграл полный матч. Экс-лидер ЦСКА Никола Влашич вышел в составе гостей на 69-й минуте.

Напомним, что на выходных «МЮ» в упорном драматичном матче победил «молотобойцев» в рамках чемпионата АПЛ (2:1). Тогда «Вест Хэм» не реализовал пенальти на последних минутах, а теперь взял реванш.

«Брайтон» выиграл у «Суонси» - 2:0, «Тоттенхэм» в гостях у «Вулверхэптона» - по пенальти 3:2 (2:2), соперник «Спартака» по Лиге Европы «Лестер» на выезде одолел «Миллуолл» - 2:0, «Арсенал» дома - «Уимблдон» - 3:0. «Челси», с которым «Зенит» играет в одной группе ЛЧ, в серии 11-метровых был сильнее «Астон Виллы» - 4:3 (1:1).