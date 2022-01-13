Уникальный «Джекпот», растущий онлайн, тендерные спекулянты и перспективный хоккей

О РЫНКЕ В ЦЕЛОМ

2021 год ознаменовался для букмекерского рынка событием, которое все давно ждали, — заработал ЕРАИ. Это единый регулятор азартных игр. Все букмекеры вовремя интегрировались в новую систему, хотя по этому поводу возникали сомнения. Тем не менее, это случилось, не было никаких сбоев и негативных оценок.

ЕРАИ перечисляет средства от букмекерских контор на развитие общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Финансовые вложения букмекеров в пользу государства по новым правилам увеличились.

«Сейчас мы знаем, что от входящих платежей платим 1,5 процента. Внутри компании мы схему контроля и учета отчислений полностью разработали, не видим здесь ничего сложного, - подчеркнул в своем интервью «Рейтингу Букмекеров» Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок», одного из лидеров рынка. - Не предполагаем каких-то непонятных сбоев или недопониманий».

Новая система не потрясла рынок, несмотря на все волнения. Целевые отчисления БК предстоит уплатить, но по расчетам это должна быть приблизительно такая же сумма, может быть, чуть больше, которую букмекеры уплачивали до появления ЕРАИ.

При этом БК пришлось закрыть большую часть своих клубов. В пандемию онлайн вытесняет оффлайн. «Земля» постепенно умирает, как и в других странах. Это общемировая тенденция. Для примера, в Великобритании за год прекращают работу 700-800 клубов. Пандемия лишь подтолкнула игроков к онлайну, научила их регистрироваться, вводить карты, платить. Будущего на земле букмекеры не видят, хотя у той же «Лиги Ставок» на данный момент по-прежнему работают 225 клубов.

Отказываться от оффлайна компания не собирается. «Лига Ставок» традиционно имела тут широкое присутствие. Но работа клубов будет серьезно перестроена. Разработан новый формат, это флагманские большие клубы, возможно, где-то дотационные, коллаборация с нашими известными спортсменами, рестораторами. Формат взаимодействия с игроками становится другим - привлекательным, развлекательным, не только про спортивные ставки.

О ВОЗМОЖНОСТИ IPO

«IPO - это вершина бизнеса, объективная стоимость оценки бизнеса. Конечно, мы в планах смотрим в ту сторону, более того, приводим какие-то части компании в соответствие с требованиями выхода на листинг. У «Лиги Ставок» огромный потенциал в международном и национальном развитии, поэтому время точно еще не пришло. На IPO нужно выходить, когда компания уже использовала большую часть преимуществ для роста. Тогда есть смысл выходить на IPO. Пока мы для роста использовали 20-25%, не более того. Огромный потенциал в международном развитии, в том числе в связи с контрактами. В следующем году мы вас еще больше удивим международными контрактами», - говорит Красовский.

О ФИНАНСОВЫХ ИТОГАХ

«Могу назвать 2021 год очень и очень неплохим, - признается Красовский. - Если в 2020 году выручка была на уровне 41,8 млрд, то за 11 месяцев 2021 года она составила 64,1 млрд. По нашим прогнозам, по итогам этого года выручка «Лиги Ставок» составит 70,8 млрд рублей, увеличившись, таким образом, на 69%. Количество клиентов увеличилось на 81%, а прирост активной базы – 95%. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации. – «РБ Бизнес») – на 161%».

Достичь таких показателей компании удалось благодаря оптимизации бизнеса и контрактов. Под этим подразумевается некий пересмотр договоров: с поставщиками, партнеры-аффилиаты, а также маркетинговые контракты, которые стали отрабатывать гораздо более эффективно.

Ежедневно делают ставки в «Лиге Ставок» от 70 до 100 тысяч человек.

О «ДЖЕКПОТЕ»

Некоторое время назад «Лига Ставок» запустила не совсем типичный для букмекеров продукт – джекпот. Игрок за совершенные ставки автоматически бесплатно получает купоны, которые гарантируют участие в ежедневном, еженедельном, ежемесячном и финальном розыгрышах. Со своих денег БК отчисляет определенную сумму в призовой фонд.

«Я бы не назвал «Джекпот» акцией – это уникальный продукт. Десятилетиями букмекеры работали над тем, чтобы создать джекпот в своей сфере. Мы знаем, что понятие джекпот скорее тяготеет к другой части игорного бизнеса, и то, что сделали мы, не существовало до этого», - отмечает Красовский.

В октябре, на момент запуска это было 10 ежедневных призов по 10 тысяч рублей, а сейчас их уже 50. В январе еженедельные призы в «Лиге Ставок» будут увеличены с 25 до 50. В течение 2022 года количество и сумма призов будет возрастать в соответствии с накопленными деньгами. Также компания рассчитывает на увеличение стоимости этих призов. В 2022 будет разыграно более миллиарда рублей.

На сегодня общий призовой фонд составляет – 400 млн рублей. 40 750 000 денежных средств разыграно, а самый крупный выигрыш составил 5 200 000 рублей.

«С началом этой акции мы заметили интересную тенденцию: если раньше игроки делали ставки в нескольких букмекерских компаниях, то сейчас они отказываются от других компаний в нашу пользу, - продолжает Юрий Красовский. - Мы получаем положительные отзывы от клиентов и даже предложения по улучшению «Джекпота».

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НХЛ

«Лига Ставок» стала больше тяготеть к хоккею. ФХР давно ходит в надежных партнерах, но с 2021 года добавилась еще и НХЛ. Причина интереса, по словам Красовского, заключается в том, что суммирование контрактов в определенном виде спорта дает явную синергию.

«Сейчас для рынка, и для наших клиентов в частности, очевидно, что хоккей – это «Лига Ставок». На ЧМ-2021 у нас было беспрецедентное присутствие – большое количество бортов, логотип «Лиги Ставок» на льду, прекрасный инвентарь, который дал дополнительную прибыль. Контракт с ИИХФ дал нам достаточное присутствие, чтобы обеспечить легкие переговоры с Национальной хоккейной лигой. Нас знали и хотели видеть».

В дальнейших планах компании заключение контрактов с рядом клубов КХЛ. Эксклюзивность одного из букмекеров прекращается со следующего сезона. Несколько клубов уже обратились к «Лиге Ставок» с предложением о сотрудничестве. Они не хотят видеть на своей форме логотипы других букмекеров.

Прогноз по стоимости контрактов при «свободном рынке» КХЛ, оценивается примерно в 100 млн рублей. «В перспективе это хорошо: наши клубы станут чуть богаче, а значит, хоккей будет красивее. И, может быть, однажды мы придем к тому, что наши игроки перестанут уезжать за океан – ну разве что на годик, чтобы забрать Кубок Стэнли. Наша мечта – достойно платить хоккеистам», - заявляет Красовский. И очень хочется, чтобы так оно и было. Если сотрудничество с букмекерами позволит удержать от отъезда за океан хотя был ряд наших игроков, то будет уже круто.

О ПАРТНЕРСТВЕ С РПЛ

«Про РПЛ я хотел бы рассказать, потому что вокруг контракта ходит много разговоров. «Лига Ставок» имела автоматическую пролонгацию контракта суммой, не меньше предыдущей, что и по нашему мнению, и по мнению клубов, наверное, являлось таким котом в мешке — а сколько составляет в итоге эта сумма? И понятно, что стоимость контракта с РПЛ выросла в разы.

Конечно, мы сперва провели два маркетинговых исследования стоимости контракта. Одно из них делала «Лига Ставок», другое — с помощью компании Sportradar, которая является нашим партнером. Мы вывели определенную цифру, она практически втрое превышают сумму действующего контракта, но здесь появилось «но». На каком-то этапе стали понимать, что в связи со спекуляцией, которая существует сегодня у букмекеров, в связи с, я бы назвал, недобросовестной конкуренцией некоторые букмекеры заявляют необоснованные суммы, чтобы просто заявить. Мы видели такой же пример, когда проводился конкурс на телеправа в сентябре-октябре. Среди участников «Матч ТВ», который обладал этим контрактом, мы видели активность Okko при поддержке «Сбербанка». Потом мы узнали, что Okko даже не делал заявку, то есть это были просто сплетни и слухи. В результате этих манипуляций контракт вырос в 3-4 раза.

После этого пришло понимание, что, какую бы сумму мы ни предложили РПЛ, скорее всего, клубы, благодаря сплетням, будут несчастливы. И какое бы мы маркетинговое исследование или другое исследование не предоставили в Российскую Премьер-лигу, все равно найдется какой-то букмекер с недобросовестной конкуренцией, который скажет на ухо, что может дать больше.

Проведя переговоры с РПЛ, мы выработали методику определения честной цены контракта. А честная цена контракта — это, конечно, конкурс, это не заявки на ухо, это когда все участники объявляют цену, которую они могут заплатить за контракт. Да, это закрытый конкурс, и таким образом определяется наиболее высокая цена. После этого действующий генеральный партнер, а это «Лига Ставок», может предложить более высокую цену.

У «Лиги Ставок» есть свой характер, и здесь сложно назвать сумму. На тендерах и других конкурсах мы можем делать непредсказуемые ходы. Ва-банк нас точно не пугает. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что стоимость контракта с Российской Премьер-лигой будет огромной, и, наверное, мы, может быть, либо повторим, а может быть, и побьем рекорд роста контрактов на телеправа. У нас есть свое понимание о том, до какого показателя эта цифра может вырасти. Речь о 5-6 млрд рублей.

Когда мы финансируем клубную лигу, мы косвенно растим футболистов для сборной страны. Где мы точно не хотим торговаться и спорить, так это с нашим национальным спортом, потому что это основа развития всего общества, наших детей, культуры и нашей страны. Таким образом, окончательный вариант нового контракта — это будет конкурс в два этапа, они помогут определить наиболее точную цену и поднять ее максимально. Ну а если у кого-то не хватит денег платить за этого конкурс, значит, не хватит… Если мы проиграем, то мы хотим проиграть с большой суммы. И мы готовы участвовать и платить огромные суммы, те, которые заслуживает наш футбол».

О КИБЕРСПОРТЕ

«Большую добавочную стоимость принес и киберспорт: мы стали генеральным партнером команды Gambit. Благодаря этому контракту мы зафиксировали большой рост показателей по киберспорту. На 2022 год мы ожидаем кратный рост по этому виду спорта».

О ПРИХОДЕ В UFC

Еще один вид спорта, с которым «Лига Ставок» начнет ассоциироваться – UFC. Вложения компании составили, по некоторым данным, 400 млн рублей за год. «Это был один из шести лотов, которые мы выиграли на последнем тендере «Матч ТВ», - поясняет президент «Лиги Ставок». - Мы уже не первый год выступаем партнером Федерации бокса России. Этот вид спорта является не самым простым для букмекера: не всегда достаточно статистики для расчета коэффициентов, не всегда широкая линия. Но мы видим, что добавив UFC к контракту с Федерацией бокса, мы получим синергетический рост. Так что для нас на тендере это была цель номер один».

О СЛИЯНИИ В БУКМЕКЕРСКОМ БИЗНЕСЕ

«Не знаю, открою я секрет или нет, но к слиянию тяготят многие крупные букмекерские интернациональные компании. Caesars Entertainment поглотил William Hill, потому что все мы знаем, что все ожидают если не в следующем году, то через год принятие федерального закона о беттинге в США. Конечно, компании, которые традиционно десятилетиями присутствуют в игорном бизнесе, стремятся в будущем наложить на игорный бизнес казино беттинг и онлайн-казино. Мы в США видим не только эту крупную сделку, но и сорвавшуюся сделку по покупке FanDuel.

Сегодня к нам проявляют интерес крупные международные компании, и мы уверены, что и к другим букмекерам проявляют, но это уже внешнее слияние, не внутреннее. Если говорить о внутреннем, то, наверное, крупные компании и «Лига Ставок» в том числе могла бы поглотить одну из крупнейших российских компаний, но никто на это не согласится. Зачем это? Букмекерский бизнес находится еще в зоне роста, и этот рост еще не прекратился».