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Деньги от продажи «Челси» Абрамовичем пойдут пострадавшим в Украине

Российский миллиардер Роман Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету.
Деньги от продажи «Челси» Абрамовичем пойдут пострадавшим в Украине
03 марта 2022 14:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: The Athletic

«Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением «Челси». Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды», - говорится в заявлении Абрамовича, который цитируют британские СМИ.

Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в Украине.

По данным СМИ, Абрамович планирует получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли выручит выше двух миллиардов фунтов.

Ранее сообщалось, что Абрамович предложил приобрести «Челси» швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу.

«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта я и ещё трое человек получили предложение от Абрамовича купить «Челси». Мне нужно взять паузу четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему £2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу.

На данный момент мы не знаем точную цену продажи. Я вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнёрами. Но сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — приводит слова Висса швейцарское издание Blick.

Ранее Великобритания запретила Абрамовичу въезд в страну. Однако недавно российский бизнесмен получил португальское гражданство.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов и вложил в него более полутора миллиардов фунтов.

За это время «Челси» стал четырёхкратным чемпионом Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды брал Кубок Лиги и дважды одержал победу в Суперкубке Англии.

источник: «Советский спорт»
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