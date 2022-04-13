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5 главных камбэков в истории спорта

Мы любим спорт за эмоции, страсть и непредсказуемость. Все это есть в камбэках — когда в победу не верят ни болельщики, ни судьи.
5 главных камбэков в истории спорта
13 апреля 2022 00:30

Букмекерская компания «Лига Ставок» собрала пять впечатляющих возвращений в игру, от которых до сих пор бегут мурашки по телу. Именно благодаря таким моментам мы любим, следить за соревнованиями и предсказывать результаты.

ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 1999 ГОДА: «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «БАВАРИЯ»

В финале оказались две команды равные по силам и составу. Однако с первых минут матча «Бавария» вышла в лидеры и удерживала преимущество почти полтора часа. Марио Баслер забил на Камп Ноу первый и единственный гол со штрафного на шестой минуте.

Матч подходил к концу и исход, кажется, был ясен. Немецкая команда уже готовилась забрать победу, как замененные игроки «Манчестер Юнайтед» Уле Сульшер и Тедди Шерингем забили два гола. Камбэк случился в последние три минуты и ошарашил всех присутствующих.

После этого финала появился термин «Ферджи тайм». Он означает последние минуты матча, которые полностью переворачивают итог. Имя дали в честь главного тренера Юнайтед — сэра Алекса Фергюсона.

ВОЛЕЙБОЛ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ЛОНДОНЕ-2012: РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ

Наша мужская сборная соревновалась за золото с непобедимыми на тот момент бразильцами. До этого матча лучшая команда Южной Америки победила на трех чемпионатах мира подряд, и была готова разнести нашу сборную в пух и прах. Так и было первые два сета. Но потом в дело вступил Владимир Алекно, главный тренер нашей сборной на тот момент.

Он поменял позиции двух игроков — Дмитрия Мусэрского и Максима Михайлова. После чего волейболисты стали показывать лучшие результаты. «Валидольный» третий сет закончился со счетом 29:27 в нашу пользу. Четвертая партия также оказалась для нас победной.

Пятый сет стал решающим. Российская сборная разгромила бразильцев со счетом 15:9. Некоторые игроки бразильской команды после этого матча ушли из волейбола навсегда. Кстати, до этого последний раз наша сборная брала золото на Олимпиаде-80. Тогда тоже был напряженный матч, но со сборной ГДР.

ФИНАЛ МЧМ ПО ХОККЕЮ 2011 ГОДА: РОССИЯ – КАНАДА

Первые два периода игры российская молодежка проигрывала со счетом 3:0. Канадцы уверенно шли к победе, однако третий период изменил все. На 43-й минуте капитан российской команды Артемий Панарин забил первый гол, а сразу после него Максим Кицын добавил второе очко.

На 48-й минуте счет сравнялся, но на этом российская молодежка не остановилась. Хоккеисты закинули еще две шайбы и на 59-й минуте матч закончился оглушительной победой. Так, Россия завоевала титул чемпиона мира среди молодежных команд по хоккею. До этого ей удавалось взять золото в 2003 году.

«ТРИЛЛЕР В МАНИЛЕ»: МУХАММЕД АЛИ – ДЖО ФРЕЙЗЕР

Прежде соперники дважды боксировали друг с другом. В 1971 году победу одержал Фрейзер, а в 1974 — Али. Третий поединок должен был расставить все по местам и показать, наконец, победителя.

Грандиозное противостояние свершилось в 1975 году в манильском дворце спорта, за что и получило название «Триллер в Маниле». Бой оказался тяжелым — арена пылала от тридцатиградусной жары и двух разъяренных противников. Первые два раунда побеждал Мухаммед, ловко захватывая руки соперника в клинч.

Далее лидировал Джо. В шестом раунде он практически отправил соперника в нокдаун, но Али выстоял. Восьмой и девятый этапы стали даваться Фрейзеру все сложнее, а то время как оппонент казался более выносливым. Однако большой поток раундов, мощные удары и невыносимая духота пагубно сказались на самочувствии обоих противников.

К концу четырнадцатого раунда оба сражались из последних сил. Глаза Фрейзера затекли, и из трех пальцев тренера он увидел лишь один. Али был не в лучшем состоянии — он практически не стоял на ногах и периодически терял сознание. Бой прекратили. Победу присудили Мухаммеду Али. Однако споры о том, кто больше был ее достоин, ходят до сих пор.

КРУПНЕЙШИЙ КАМБЭК В ИСТОРИИ НБА: «ВАШИНГТОН УИЗАРДС» – «ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС»

От этого матча не ждали сюрпризов. Первую половину игры лидировала команда из Вашингтона. Она опережала соперников на 35 очков и уверенно шла к победе. Многие болельщики «Клипперс» с разочарованием выключили матч. Но они даже предположить не могли, что произойдет дальше.

Все самое интересное случилось во второй половине игры. Ближе к концу матча «Клипперс» сократили отрыв. За 8 секунд до сирены счет был 112:115. Победа с легкостью могла достаться «Уизардс». Однако они упустили шанс и дали соперникам возможность сделать спасительный трехочковый бросок за 1,9 секунды до окончания, да еще и с фолом. Защитник Люк Кеннард не промазал — 116:115. В итоге команда из «города ангелов» смогла отыграть 35 очков за две четверти — потрясающий результат!

Вот такая небольшая, но захватывающая подборка впечатляющих побед в разных видах спорта. Согласись, что следить за матчами и изо всех сил болеть за свою команду — очень увлекательно. Если же у тебя, получается, предугадывать победителей и проигравших, ты можешь проверить свои способности.

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источник: «Советский спорт»
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