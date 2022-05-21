«ПСЖ» официально продлил контракт с Мбаппе

Французский «ПСЖ» официально продлил контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Как сообщает клубная пресс-служба парижан, новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации разных источников футболист получит подписной бонус в размере 300 миллионов евро, а его зарплата оставить 100 миллионов евро в год.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 36 мячей.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересовался мадридский «Реал».