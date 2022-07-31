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«Системная ошибка», или Почему fan-ID необходимо немедленно отменить

Истории, леденящие кровь
«Системная ошибка», или Почему fan-ID необходимо немедленно отменить
31 июля 2022 12:06
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ИГРА С КРАПЛЕНЫМИ КАРТАМИ

Да, «Динамо» не смогло удержать победный счёт в Воронеже, и «Зенит» обошел бело-голубых в таблице. Но не об этом сейчас основные разговоры болельщиков.

Для начала конкретный пример. Пообщались с болельщиком «Динамо», москвичом Павлом Марковым у него есть в активе «золотой выезд» прошлого сезона (посетил все матчи), планировал повторить путь с командой и теперь, в год ее 100-летия. Но…

Неожиданно вмешалась тема fan-ID. При любом запросе выдаётся один и тот же ответ: «Системная ошибка». В технической поддержке «госуслуг» помочь не могут, в МФЦ разводят руками - алгоритмы, как поступать в таких случаях, у них появятся только после января, когда fan-ID станут обязательными в Москве. На первые три тура болельщик попал (две игры были в Москве, третья в Воронеже, где позорное нововведение тоже появится с января), а что ему делать в Самаре через неделю? Пока у Павла план такой: приехать рано утром в день игры в МФЦ в Самаре. Если опять «выдадут» ошибку, то там-то, по логике, уже есть все алгоритмы? Должны решить проблему человеку? Но не факт, что получится всё.

Вот вам и история о том, как человек послушно решил всё сделать и получить. Так что в минус у посещаемости ещё и такая группа уходит «системные ошибки».

ЧЁРНОЕ ДЕЛО FAN-ID

Весьма авторитетный и читаемый канал «околофутбольных болельщиков» OFNEWS поделился своими наблюдениями из Питера:

«Сбг (сине-бело-голубые – Прим.ред.), как и планировали, пришли на «Вираж» в черном. Таким образом они почтил память пять стадионов, на которых с этого тура функционирует система fan-ID. Кроме того, фанаты «Зенита» скандировали название каждого из этих пяти стадионов. После каждого скандирования шла минута молчания.

Вообще очень контрастно пока получается. Екатеринбург (есть система fan-ID) – меньше 3000 зрителей; Сочи (есть система fan-iD) – чуть больше 3000 зрителей; Воронеж (нет системы fan-ID) – 20000 зрителей; Санкт-Петербург (нет системы fan-ID) – 35000 зрителей.

Судя по этой статистике, сбг ничуть не сгущают краски. Можно констатитровать даты смерти живого футбола в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону».

ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМЕР

Вот только не надо рассказывать нам, как со временем система отладится, как уйдут все косяки. Нам больше четырех лет лили в уши историю о том, как fan-ID «успешно зарекомендовал» себя во время ЧМ-2018. Кто-то из озвучивающих этот бред был в том же Екатеринбурге во время турнира? Там умудрились очередь для получения «паспортов болельщика» так организовать, что очень часто человек получал право на проход на матч лишь за несколько минут до финального свистка. И это не припозднившиеся болельщики, приехавшие к старту – отнюдь нет.

Поэтому еще раз: главная задача – чтобы «болелы» на «стадик» не ходили. Пока fan-ID действует, в иную трактовку поверить невозможно.

источник: «Советский спорт»
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