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Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву

Лето пока продолжается, города с самой большой футбольной аудиторией пока вне системы fan-ID. Но не успеем оглянуться, как наступит не самый популярный у болельщиков сезон для посещения стадионов, особенно с детьми, а тотальный запуск уже крайне непопулярной программы «паспорт болельщика» добьет футбольную аудиторию.
Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву
10 августа 2022 08:07
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Евгений Васильев / ФК "Зенит"

37000 зрителей - такой цифрой может похвастаться четвертый тур первой лиги. Пока это максимальное количество болельщиков, что собрали девять матчей в текущем сезоне. Показатель не рекордный, но солидный. И безусловно, он будет только расти - прямо пропорционально количеству стадионов премьер-лиги, павших под натиском fan-ID. Да и афиша у первого дивизиона на этот сезон нарисовалась яркая: упавшие из РПЛ тяжеловесы, которые все пока раскачиваются, новые фамилии на тренерских мостиках - будет на что посмотреть и чему удивиться.

А вот с аудиторией на матчах РПЛ, по итогам минувшего уик-энда, все не так оптимистично. Восемь матчей четвертого тура посетило в общей сложности 76000 зрителей. И похоже, нашей футбольной элите стоит радоваться и этому. Скоро «паспорт болельщика» понадобится в Москве и Питере, и о таких показателях можно будет только мечтать. Доказательства уже налицо - количество зрителей на трибунах стадионов Екатеринбурга, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону, где введен fan-ID, составило примерно 5800 человек на каждой из игр. А вот на стадионах без этого экспериментального насилия над футболом каждый матч собрал в два раза больше - по 13000 болельщиков.

Чтобы оценить масштаб грядущего коллапса достаточно обратится к примеру «Ростов-Арены». Стадион рассчитан на 45 000 зрителей. По вместимости он уступает стадиону «Фишт» в Сочи и «Газпром-Арене» в Питере. Но на матче «Ростов» - «Оренбург» в эти выходные присутствовало всего 5500 тысяч болельщиков. Капля в море. Особенно на фоне недавнего исторического матча в Воронеже, где Стадион профсоюзов был забит - на игре «Факел» - «Динамо» присутствовало почти 20 тысяч болельщиков. За одно только это напоминание о том, как это здорово, смотреть футбол на гудящем и переполненным стадионе, «Факел» стоило тащить в премьер-лигу. И теперь самый футбольный город нашей страны будет немым укором всем тем, кто никак введению fan-ID не сопротивлялся и просто отмалчивается.

Однако после волны, которую неожиданно запустил Андрей Аршавин, у ситуации есть еще шанс трансформироваться. Заслуженный футболист озвучил то, что было на поверхности «креативного» футбольного проекта изначально:

- Пока этот закон работает против футбола. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос, - заявил Аршавин.

В Госдуме, конечно, сразу вышли на связь с общественностью, пообещав как следует во всем разобраться, собрать статистику, допросить с пристрастием всех причастных и вернуться с окончательным ответом в сентябре. Но цепная реакция уже запущена, и вот уже в дискуссию вступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который заявил, что система цифровой идентификации болельщиков наносит ущерб отечественному спорту в условиях санкций западных стран.

- Это в чистом виде головотяпство со взломом! – резко заявил Миронов.

Так что ждем следующих громких заявлений. И может, даже кто-то перейдет от слов к делу. Лодку под названием «паспорт болельщика» пора как следует раскачать. «Винтер ис каминг», как говорили в одном небезызвестном сериале. 1 декабря, когда все стадионы падут под натиском fan-ID, наш футбол рискует совсем превратиться в «тыкву».

источник: «Советский спорт»
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