«Спартак» – открытие РПЛ. Абаскаль – новый Романцев?

Отлично помню настроения как фанатов «Спартака», так и обычных болельщиков только-только после приглашения Абаскаля: «ему всего 33 года», «опять подписали ноунейма», «он же не даст результат» и так далее. Но время показало, что большинство из них были неправы – первое впечатление оказалось обманчиво.

Буквально за несколько месяцев коуч добился ощутимых изменений в команде.

Во-первых, Абаскаль начал строить в «Спартаке» систему. Гильермо сделал ставку на атакующий и доминирующий футбол и стал придерживаться выбранной стратегии в дальнейшей работе. В отличие от того же Витории, при котором красно-белые метались от из крайности в крайность (в начале португалец хотел, чтобы команда много владела мячом и комбинировала, а когда понял, что для этого ему не хватает качества исполнителей, перешел на контратаки, но было уже поздно). Вертикальная доставка мяча, быстрый переход из обороны в атаку и «ромб» в центре поля – главные характерные черты нового «Спартака». Вокруг них теперь строится игра красно-белых, принципы которой, самое главное, понятны самим футболистам.

Во-вторых, при Абаскале стали развиваться отдельные игроки. До травмы на позиции «десятки» расцвел Мозес, на месте правого хавбека ожил Зобнин, сильно спрогрессировали в плане командых взаимодействий Хлусевич, Умяров и, конечно, Соболев, раскрывшийся в роли форварда «в оттяжке». По сути, это все те же игроки, что были у условного Ваноли, но работа с Абаскалем раскрыла многих из них с другой стороны.

В-третьих, в этом сезоне «Спартак» стал стабильно набирать очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Да, игра с «Динамо» показала, что у команды есть определенные проблемы с реализацией, однако на старте чемпионата красно-белые действительно выглядят довольно уверенно (победили «Урал», «Оренбург», «Сочи» и «Краснодар» и разошлись миром с «Ахматом», целый тайм играя в меньшинстве) . Ведь главное на дистанции чемпионата – не столько побеждать прямых конкурентов и зажигать в топ-матчах, сколько обыгрывать как можно больше команд, от тура к туру поднимаясь выше по турнирной таблице.

В-четвертых, Абаскаль классно адаптируется к каждому конкретному противнику и выбирает план на игру в зависимости от его стиля.

В интервью клубной пресс-службе испанец объяснял это так:

Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном.

Например, против «Краснодара» москвичи вышли с тремя центральными защитниками и высоким прессингом, а уже в следующем матче с «Оренбургом» красно-белые использовали схему 4-3-3 и находили свободные зоны в защите соперника за счет скоростного перехода из второй трети в первую и индивидуального мастерства атакующей тройки.

Это значит, что Абаскаль – очень гибкий коуч, готовый иногда отходить от своих устоев ради результата.

Одна из главных причин успеха испанца на старте сезона – доверие фанатов. Абаскаль очень понятно для массовой аудитории разбирает матчи на пресс-конференциях и по-деловому ведет себя на бровке, поэтому болельщицкая среда чувствует от него правильный энергетический посыл и еще активнее топит за команду. Продолжится ли это и дальше? Узнаем в самое ближайшее время.