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«Спартак» – открытие РПЛ. Абаскаль – новый Романцев?

Восхищаемся стартом красно-белых при Абаскале и разбираем, что изменилось с его приходом в команду.
«Спартак» – открытие РПЛ. Абаскаль – новый Романцев?
21 августа 2022 21:22
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Спартак»

Отлично помню настроения как фанатов «Спартака», так и обычных болельщиков только-только после приглашения Абаскаля: «ему всего 33 года», «опять подписали ноунейма», «он же не даст результат» и так далее. Но время показало, что большинство из них были неправы – первое впечатление оказалось обманчиво.

Буквально за несколько месяцев коуч добился ощутимых изменений в команде.

Во-первых, Абаскаль начал строить в «Спартаке» систему. Гильермо сделал ставку на атакующий и доминирующий футбол и стал придерживаться выбранной стратегии в дальнейшей работе. В отличие от того же Витории, при котором красно-белые метались от из крайности в крайность (в начале португалец хотел, чтобы команда много владела мячом и комбинировала, а когда понял, что для этого ему не хватает качества исполнителей, перешел на контратаки, но было уже поздно). Вертикальная доставка мяча, быстрый переход из обороны в атаку и «ромб» в центре поля главные характерные черты нового «Спартака». Вокруг них теперь строится игра красно-белых, принципы которой, самое главное, понятны самим футболистам.

Во-вторых, при Абаскале стали развиваться отдельные игроки. До травмы на позиции «десятки» расцвел Мозес, на месте правого хавбека ожил Зобнин, сильно спрогрессировали в плане командых взаимодействий Хлусевич, Умяров и, конечно, Соболев, раскрывшийся в роли форварда «в оттяжке». По сути, это все те же игроки, что были у условного Ваноли, но работа с Абаскалем раскрыла многих из них с другой стороны.

В-третьих, в этом сезоне «Спартак» стал стабильно набирать очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Да, игра с «Динамо» показала, что у команды есть определенные проблемы с реализацией, однако на старте чемпионата красно-белые действительно выглядят довольно уверенно (победили «Урал», «Оренбург», «Сочи» и «Краснодар» и разошлись миром с «Ахматом», целый тайм играя в меньшинстве) . Ведь главное на дистанции чемпионата не столько побеждать прямых конкурентов и зажигать в топ-матчах, сколько обыгрывать как можно больше команд, от тура к туру поднимаясь выше по турнирной таблице.

В-четвертых, Абаскаль классно адаптируется к каждому конкретному противнику и выбирает план на игру в зависимости от его стиля.

В интервью клубной пресс-службе испанец объяснял это так:

Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном.

Например, против «Краснодара» москвичи вышли с тремя центральными защитниками и высоким прессингом, а уже в следующем матче с «Оренбургом» красно-белые использовали схему 4-3-3 и находили свободные зоны в защите соперника за счет скоростного перехода из второй трети в первую и индивидуального мастерства атакующей тройки.

Это значит, что Абаскаль очень гибкий коуч, готовый иногда отходить от своих устоев ради результата.

Одна из главных причин успеха испанца на старте сезона доверие фанатов. Абаскаль очень понятно для массовой аудитории разбирает матчи на пресс-конференциях и по-деловому ведет себя на бровке, поэтому болельщицкая среда чувствует от него правильный энергетический посыл и еще активнее топит за команду. Продолжится ли это и дальше? Узнаем в самое ближайшее время.

источник: «Советский спорт»
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