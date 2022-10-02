Кому «парус», а кому «вагина»

Наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер» за полтора с небольшим месяца до старта решили рассказать о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.

«АЛЬ-БАЙТ» (ЭЛЬ-ХАУР)

Вместимость: 60 000 зрителей

Стадион построен в форме традиционного бедуинского шатра «байт аль шаар». Как видно из названия, арена и свое имя позаимствовала у жилища бедуинов. Объект расположен в 46 километрах от Дохи и станет вторым по значимости на ЧМ. Здесь 20 ноября пройдет матч открытия, в котором Катар сыграет с Эквадором. А затем — еще восемь игр, включая один из полуфиналов.

Интерьеры арены описывают как бедуинский шатер в стиле «хэви-люкс». В вип-ложах — ковры, подушки, меховые накидки и восточные лампы. Это не мешает «шатру» быть максимально технологичным: стадион, помимо прочего, оборудован раздвижной крышей.

«РАС АБУ АБУД» (ДОХА)

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Стадион целиком состоит из грузовых контейнеров. Снаружи напоминает постапокалиптическую постройку, сбежавшую из фильма «Безумный Макс». На строительство ушло 974 контейнера, в которые встроили все внутренние помещения: раздевалки, судейские, кабинеты врачей, душевые и т.д. Это единственная арена ЧМ-2022, не оборудованная системой охлаждения. Архитекторы предложили оставить на трибунах щели между контейнерами, через которые будет поступать морской воздух. Стадион расположен у самого моря с видом на лагуну Вест-Бэй и набережную Корниш. «Рас Абу Абуд» часто называют «Стадионом 974″ в честь телефонного кода страны.

Здесь пройдет семь матчей турнира, в том числе одна из встреч 1/8 финала. После ЧМ арену полностью разберут — подобное случится впервые в истории чемпионатов мира.

«ЭЛЬ-ДЖАНУБ» (ЭЛЬ-ВАКРА)

Вместимость: 40 000 зрителей

Это самый «скандальный» стадион ЧМ-2022. Его проектировала легендарная Заха Хадид — первая женщина, награжденная Притцкеровской премией (аналог Нобелевки для архитекторов). Едва увидев проект в 2013-м, болельщики возмутились: «Это что? Вагина?» На что Хадид ответила предельно резко: «Если бы я была мужчиной, в адрес стадиона не было бы столько критики». Она объяснила, что вдохновлялась арабскими рыбацкими лодками «дау». Именно их парус, а вовсе не вагину, по задумке, должен напоминать «Эль-Джануб».

Арена расположена в городе Эль-Вакра на юге Катара. Она примет семь матчей турнира, включая одну игру 1/8 финала.

«ХАЛИФА» (ЭР-РАЙЯН)

Вместимость: 45 тысяч зрителей

Эту арену построили еще в 1976 году, но к турниру полностью реконструировали. В 2019-м здесь прошел чемпионат мира по легкой атлетике. А чуть позже — финал клубного ЧМ по футболу: «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго» 1:0. Обозреватель издания sports.ru Роман Дворянкин после посещения стадиона обнаружил там всего один вход. Кроме того, журналисту не понравились семечки, которыми местные болельщики заплевали все трибуны.

На ЧМ-2022 «Халифа», которая считается домашним стадионом сборной Катара, примет восемь матчей. В том числе — за третье место.

«ЭДЬЮКЕЙШН СИТИ» (ЭР-РАЙЯН)

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Стадион построили в образовательном центре Катара по проекту испанской архитектурной компании FIA Fenwick Iribarren Architects. Формой «Эдьюкейшн Сити» напоминает огромный бриллиант. Фасад собирали из полупрозрачных треугольных панелей — предполагается, что они будут преломлять солнечные лучи и создавать уникальную игру света. Освещение будет меняться в зависимости от положения солнца.

«Эдьюкейшн Сити» примет восемь матчей ЧМ-2022, в том числе — по одной игре 1/8 и 1/4 финала. После турнира вместимость стадиона сократят до 25 000 для проведения университетских соревнований.

«АХМЕД БИН АЛИ» (ЭР-РАЙЯН)

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Домашний стадион популярного клуба «Эр-Райян» поначалу хотели просто обновить. Но в итоге снесли старую конструкцию «под ноль». Так на краю пустыни выросла красавица-арена. За проект отвечало британское бюро Pattern Design. Воздушный фасад навевает мысли о великолепии пустынного ландшафта (хотя, некоторым узор напоминает… снежинки).

Здесь пройдут семь матчей ЧМ-2022, включая одну игру 1/8 финала.

«ЭЛЬ-ТУМАМА» (ДОХА)

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Единственный стадионный проект ЧМ-2022 от катарских архитекторов — правда, совместно с корейцами и испанцами. Дизайн заточен под узор традиционной шапочки-тюбетейки «гафия» (или «гафхия»).

Арену открыли в октябре 2021-го, здесь прошел финал Кубка эмира Катара. А в декабре стадион принял шесть матчей Кубка арабских наций. «Эль-Тумама» ждет восемь матчей ЧМ — шесть в группах, один — в 1/8 финала, один четвертьфинал. После турнира вместимость сократят до 20 тысяч зрителей, переделав часть комплекса под центр спортивной медицины и отель.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН (ЛУСАИЛ)

Вместимость: 80 000 зрителей

Главная арена ЧМ-2022 примет 10 матчей, включая полуфинал и финал. Стадион проектировало архитектурное бюро Нормана Фостера (оно реконструировало «Камп Ноу» и «Уэмбли»). Фасад повторяет традиционную арабскую архитектуру. Руководитель оргкомитета турнира Хасан Аль-Тавади говорил, что Национальный стадион — «дань прошлому Катара и символ его будущего».

После чемпионата мира вместимость арены сократят до 20 000. Здесь разместятся торговые центры, кафе и даже школа с больницей.