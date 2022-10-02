Возьмите с собой доллары, а верблюжье молоко ждет на месте. Советы отправляющимся на ЧМ в Катар

Наше партнерское издание «Плеймейкер» составило специальный гид для болельщика: как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из Москвы в Катар есть как прямые рейсы, так и рейсы с пересадкой. Прямые осуществляет авиакомпания Qatar Airways: вылет из Шереметьево, посадка в столичном аэропорту Дохи. Вояж длится 5 часов 30 минут. Билет на одного человека туда-обратно с багажом 25 кг на российских сайтах стоит примерно 58 000 — 60 000 тысяч рублей.

В числе прочих, россиян в Катар с пересадкой возит авиакомпания EgyptAir (вылет из Домодедово). Общее время полета займет от 10 до 24 часа, из которых от двух до двенадцати часов придется провести в Каире. Стоимость билета — около 87 000 рублей.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ

Россиянам виза для прилета в Катар не нужна: достаточно предъявить билеты в оба конца. Въездные штампы проставят прямо в аэропорту. Пребывать в стране россиянам можно до 90 дней.

НУЖЕН ЛИ ДОКУМЕНТ О КОВИД-ВАКЦИНАЦИИ

С 4 сентября 2022 года туристам требуется предъявлять сертификат ковид-вакцинации при въезде в Катар. Таким образом власти страны решили облегчить въезд болельщикам.

Однако понадобятся отрицательные ковид-тесты — ПЦР или экспресс (не важно, вакцинированы вы или нет). ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до вылета из России. Справку с результатом нужно оформлять на английском языке. Экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test) действителен в течение 24 часов до вылета. Язык справки — также английский.

ГДЕ ЖИТЬ

На сайте компаний Match Hospitality (партнера ФИФА по вопросам размещения фанатов) есть список отелей, рекомендованных для проживания (более 60). Однако в большинстве из них уже нет свободных номеров. А в оставшихся цены «кусаются» — от 350 долларов за одну ночь в 4-звездочном отеле.

Google предлагает чуть более доступные варианты для размещения в Дохе во время ЧМ-2022. Здесь цены начинаются от 230 долларов. При этом, если лететь в Катар прямо сейчас, одна ночь в 3-4-звездочном отеле обойдется в среднем в 50-70 долларов. Спрос рождает предложение: цены продолжают расти.

Один из вариантов размещения — «фанатские деревни», сеть которых построили вокруг Дохи. Цены на проживание в «палатке» (по своему комфорту не уступающей бюджетным отелям) стартуют от 190 долларов. Список «деревень» — здесь.

«Катар борзеет, надо набраться терпения, и появятся отели и хостелы по 30-40 долларов в сутки, обычная практика для чемпионатов мира. Это мы уже проходили», — советуют бывалые путешественники на турфорумах.

Соцсети Вид на доху

КАКУЮ ВАЛЮТУ БРАТЬ, КАКИЕ КАРТЫ РАБОТАЮТ

Официальная валюта страны-хозяйки ЧМ — катарский риал (QAR либо QR). Один QAR стоит 16,64 рубля. В ряде мест можно также расплачиваться долларами. Рекомендуется обменять часть денег на карманные расходы перед вылетом из России — в аэропорту Катара с этим могут возникнуть проблемы.

Россияне, у которых нет действующих карт Visa и Mastercard (обе системы работают в Катаре), могут снимать наличные и делать покупки картами Union Pay. А вот карта МИР окажется бесполезной.

КУДА СХОДИТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Для начала можно просто погулять по Дохе. В прошлом этот город на побережье Персидского залива был крупным портом Британской Империи, а сегодня — благодаря, катарским «нефтяным» деньгам — превратился в современный мегаполис с небоскребами, парками и живописными набережными. Одна из них — Корниш — напоминает туристическую открытку: пальмы, море, яхты и вид на современную городскую архитектуру.

Даже если вы не интересуетесь религией, прогуляйтесь до Исламского музея искусства. Его открыли в 2008 году по проекту Бэй Юймина, лауреата Притцкеровской премии — «архитектурного» аналога Нобелевки. Кубическое здание с фантастической подсветкой сочетает в себе мотивы арабской и модернистской архитектур.

Соцсети Исламский музей искусства

При музее также работает ресторан IDAM, которым управляет Ален Дюкасс, легенда мировой кухни, чьи заведения не раз отмечали в гастро-гуру-справочнике «Мишлен». Правда, самого Дюкасса вы там, скорее всего, не встретите. Под его управлением находятся около 30 ресторанов по всему миру, и мэтр постоянно находится в разъездах.

Один из главных рынков Дохи — Сук-Вакиф, настоящий арабский базар, где продают все сразу: специи, одежду, ковры, украшения. Внутри и вокруг рынка — бесчисленное количество небольших кофеен и забегаловок, где любят коротать жаркие часы местные жители.

Из других популярных достопримечательностей — форты Зубара, Аль-Кут и Умм-Салал-Мохаммед. Эти сооружения ранее использовались как посты береговой охраны, тюрьмы и казармы.

Тусоваться на пляже лучше в клубе Talia Mare, который называют «катарской Ибицей». Более бюджетный вариант — общественный городской пляж Katara Beach. Правда, женщинам придется запастись максимально закрытым купальником: за бикини и стринги в эмирате можно схлопотать штраф.

Из экскурсий рекомендуют поездку на джипах по пустыне с заездом на «внутреннее море» Хор-аль-Адаид. Этот природный заповедник с собственной экосистемой признан объектом наследия ЮНЕСКО. Завершается джип-сафари, как правило, в деревне бедуинов. Там же предложат покататься на верблюде, а потом переночевать в «аутентичном» бедуинском шатре, оборудованном кондиционером.

КАКУЮ МЕСТНУЮ ЕДУ ПРОБОВАТЬ

Основа катарской кухни — морепродукты, бобы, овощи, фрукты и пряности. Из рыбных блюд самое популярное — жареная рыба сафи, которую подают с рисом и соусом. Мясные блюда лучше пробовать у бедуинов — во время экскурсии по пустыне. Там же угостят и верблюжьим молоком, густым и сладковатым на вкус. Бедуины верят, что оно имеет целительный эффект и способно лечить кожные и желудочные болезни.

Соцсети Верблюжье молоко обладает целительными свойствами

В Дохе туристам нужно в обязательном порядке попробовать «варак эрнаб» — блюдо из риса и бараньего фарша, завернутого в виноградные листья. Мадруба — рисовая каша с тушеными бобами и курицей (на турфорумах пишут, что это лучшее средство от похмелья — но похмелье, судя по последним новостям об ограниченной продаже пива на ЧМ-2022, вероятно, будет не частым). Популярная уличная еда — самбуса, треугольные пирожки с сыром, и салуна, пряный овощной или мясной бульон. Подается с восточной лепешкой.

Бургеры тоже можно найти, но редко. Одно из самых популярных заведений с фаст-фудом на американский манер — ресторанчик Exit55. Пишут на форумах, что «гамбургеры жирноваты, но для тех, кто по ним соскучился — вполне сойдет».