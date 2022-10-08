Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жоаозиньо расчехлил пушку! «Сочи» разгромил «Локомотив»

Дубль Жоаозиньо помог железнодорожникам сделать еще один шаг в сторону Первой лиги.
Жоаозиньо расчехлил пушку! «Сочи» разгромил «Локомотив»
08 октября 2022 21:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Сочи»

ТРИ ДЕБЮТАНТА «СОЧИ»

Этот матч был реальным шансом для обеих команд поправить психологическое состояние и выйти из пике, ведь на двоих у них в четырех последних турах всего одна победа, добытая «Сочи» в игре с «Динамо» (2:1). Южане демонстрируют очень качественный футбол, но в результатах он отражается куда ниже, чем Вадим Гаранин имеет право рассчитывать.

Так что неудивительно, что он пошел на заметные перестановки, спровоцированные в том числе и очередной потерей игроков, которые буквально преследуют команду в нынешнем сезоне. На сей раз с трибун за игрой наблюдали Никита Бурмистров, Артур Юсупов и Георгий Мелкадзе, не говоря о дисквалифицированном Муссе Сиссако и давно травмированных Кирилле Заике и Викторьене Ангбане.

Тем не менее, Гаранин удивил тем, что даже в такой ситуации оставил в запасе Жоаозиньо и Владислава Сарвели, а атакующее трио составили Тимофей Шипунов, Амир Батырев и Лука Джорджевич. Все трое дебютировали в стартовом составе «Сочи» в РПЛ. Если учесть, что Гаранин всегда по минимуму меняет сочетания игроков, это большая неожиданность. И как показал второй тайм, ошибка, которую тренерский штаб вовремя исправил.

Йозефу Циннбауэру после четырех поражений подряд тоже надо было что-то менять. Он вернул в основу Наира Тикнизяна, чья дисквалификация была отменена КДК в четверг, зато изменил расстановку игроков, перейдя на 4-3-3. Во всяком случае, такой вывод напрашивался, когда с первых минут появились Дмитрий Баринов, Артем Карпукас и Константин Марадишвили. Пострадал от этих изменений оставшийся на лавке Гирано Керк. Иван Игнатьев вместо Вильсона Изидора тоже большой сюрприз. Уже в перерыве немцу пришлось исправлять собственные ошибки.

НОБОА И ЕСТЬ «СОЧИ»

Первый тайм получился малоинтересным. Обе команды довольно лояльно относятся к контролю мяча соперником на его половине поля и редко идут в прессинг у чужой штрафной, поэтому игра превратилась в обмен позиционными атаками, в котором явное преимущество за счет наличия Кристиана Нобоа было у хозяев.

Он создал оба самых ярких момента первой половины. Сначала вырезал мяч в штрафную на ход Джорджевичу (форвард в падении пробил в Даниила Худякова), а затем классно обработал грудью диагональ от Сергея Терехова и вторым касанием уложил мяч в дальний угол, сравнявшись по количеству голов в сезоне (по 9) с Квинси Промесом.

Больше по такой игре выделить особо некого. У «Локо» неплохо тащил мяч Марадишвили, но он допускал чудовищный процент брака (44% точных передач), разок здорово разогнал атаку и выкатил мяч на ход Игнатьеву Франсуа Камано, но все это выглядит очень бедно. Примечательно, что оба они на второй тайм не вышли.

МОЖЕТ, СТОИЛО ВЫПУСТИТЬ ЖОАОЗИНЬО СРАЗУ?

Тандем Гаранин – Александр Точилин тоже сделал двойную замену в перерыве, выпустив вместо Батырева и Шипунова Кирилла Ушатова и Жоаозиньо, а вскоре вместо Джорджевича появился и Сарвели, так что вполне можно говорить о том, что тренерский штаб хозяев признал неудачным эксперимент с этой тройкой атакующих.

Над москвичами всерьез нависла угроза пятого поражения подряд, так что им не оставалось ничего иного, как попытаться перехватить инициативу. Керк и Изидор действительно поспособствовали переводу игры на чужую половину поля, но железнодорожники совсем перестали верить в свои силы. Настолько, что Педро Габриэл, оказавшись с мячом на линии вратарской перед пустыми воротами, умудрился пробить в штангу, а Худяков не смог нормально вынести мяч из штрафной, привезя гол Жоаозиньо. Так вместо 1:1 счет стал 2:0…

Под занавес встречи не нашлось никого, кто встретил бы сместившегося справа в центр Жоаозиньо, и он беспрепятственно пробил в ближний угол. А перед финальным свистком точным ударом под дальнюю штангу отличился и Сарвели – 4:0.

Так «Сочи» проявил себя более стойким психологически и более структурным в командной игре и за счет этого одержал закономерную победу, благодаря которой сократил отставание от идущего вторым ЦСКА до четырех очков. А «Локо» продолжил тонуть. Характерно, что сочинцы не пропустили впервые (!) за 12 туров. От зоны вылета железнодорожников отделяет всего одно очко…

РПЛ. 12-й тур

«Сочи» - «Локомотив» - 4:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 33 – 1:0. Жоаозиньо, 67 – 2:0. Жоаозиньо, 82 – 3:0. Сарвели, 90+2 – 4:0.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Дркушич, Терехов, Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Кравцов, 86), Макарчук, Батырев (Ушатов, 46), Шипунов (Жоаозиньо, 46), Джорджевич (Сервели, 58).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев (Куликов, 87), Едвай, Тикнизян, Карпукас (Мампасси, 88), Баринов, Марадишвили (Изидор, 46), Камано (Керк, 46), Педро Габриэл, И. Игнатьев (Раконьяц, 75).

Предупреждения: Юрганов, 7. Марадишвили, 20. Батырев, 27. Дркушич, 70. Терехов, 78. Цаллагов, 79.

Судья: Турбин (Дмитров).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Жоаозиньо расчехлил пушку! «Сочи» разгромил «Локомотив»
Жоаозиньо расчехлил пушку! «Сочи» разгромил «Локомотив»
Дубль Жоаозиньо помог железнодорожникам сделать еще один шаг в сторону Первой лиги.
08.10.2022 21:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Славиша Йоканович: Руководство «Динамо» поддерживает меня
Славиша Йоканович: Руководство «Динамо» поддерживает меня
Динамовский тренер рассказал после матча о том, что происходит в клубе, когда команда начнtт побеждать, почему он не думает об отставке, а игроки должны биться не за него, а за себя.
08.10.2022 19:35
Футбол
автор: Сергей Терехов
ЦСКА скакал и отскочил
ЦСКА скакал и отскочил
Дерби ЦСКА - «Динамо» вышел фееричным и валидольным абсолютно для всех. Итог - ничья.
08.10.2022 18:57
Футбол
автор: Николай Яременко
«Динамо» отстояло ничью в дерби с ЦСКА, а могло и вырвать победу. Увольнять Йокановича рано
«Динамо» отстояло ничью в дерби с ЦСКА, а могло и вырвать победу. Увольнять Йокановича рано
Матч «силовиков», изобиловавший голевыми моментами, завершился боевой ничьей 1:1. Хозяева были ближе к победе, но в концовке бело-голубые дважды простили армейцев. «Динамо» прервало серию поражений.
08.10.2022 18:54
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Зенит» был лучше, но «Факел» превзошел все ожидания. Обзор очередного подвига от воронежцев
«Зенит» был лучше, но «Факел» превзошел все ожидания. Обзор очередного подвига от воронежцев
Героический «Факел» сумел сделать то, что не удалось «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и другим командам РПЛ.
08.10.2022 18:36
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: «Зенит» играет вальяжно, в полноги, особенно бразильцы. Такой футбол нам не нужен
Дмитрий Селюк: «Зенит» играет вальяжно, в полноги, особенно бразильцы. Такой футбол нам не нужен
«Зенит» не смог одержать победу над в Воронеже над «Факелом» в 12-м туре РПЛ, игра закончилась со счетом 1:1.
08.10.2022 16:50
Футбол
автор: Юрий Волохов
Три крымских клуба могут заявиться в РПЛ. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
Три крымских клуба могут заявиться в РПЛ. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
С момента присоединения Крыма к России в 2014 году велись разговоры о полноценном участии клубов с полуострова в российском футболе. Спустя восемь лет разговоры перешли в дело.
08.10.2022 13:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
Итоги первого круга еврокубков для клубов с постсоветского пространства
Итоги первого круга еврокубков для клубов с постсоветского пространства
Провал киевского «Динамо», прогресс «Карабаха» и внезапная сенсация от «Пюника».
08.10.2022 13:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три детали первого круга Лиги чемпионов, которые удивили больше остальных
Три детали первого круга Лиги чемпионов, которые удивили больше остальных
Неудачные результаты «Ювентуса», неожиданный лидер в группе E и регресс «Атлетико».
08.10.2022 13:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Динамо» идет на 8-м месте после 11 туров. Назначение Йокановича было ошибкой?
«Динамо» идет на 8-м месте после 11 туров. Назначение Йокановича было ошибкой?
Возможно, нас ждет еще одна тренерская отставка.
08.10.2022 12:53
Футбол
автор: Матвей Морозов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика