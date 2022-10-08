Жоаозиньо расчехлил пушку! «Сочи» разгромил «Локомотив»

ТРИ ДЕБЮТАНТА «СОЧИ»

Этот матч был реальным шансом для обеих команд поправить психологическое состояние и выйти из пике, ведь на двоих у них в четырех последних турах всего одна победа, добытая «Сочи» в игре с «Динамо» (2:1). Южане демонстрируют очень качественный футбол, но в результатах он отражается куда ниже, чем Вадим Гаранин имеет право рассчитывать.

Так что неудивительно, что он пошел на заметные перестановки, спровоцированные в том числе и очередной потерей игроков, которые буквально преследуют команду в нынешнем сезоне. На сей раз с трибун за игрой наблюдали Никита Бурмистров, Артур Юсупов и Георгий Мелкадзе, не говоря о дисквалифицированном Муссе Сиссако и давно травмированных Кирилле Заике и Викторьене Ангбане.

Тем не менее, Гаранин удивил тем, что даже в такой ситуации оставил в запасе Жоаозиньо и Владислава Сарвели, а атакующее трио составили Тимофей Шипунов, Амир Батырев и Лука Джорджевич. Все трое дебютировали в стартовом составе «Сочи» в РПЛ. Если учесть, что Гаранин всегда по минимуму меняет сочетания игроков, это большая неожиданность. И как показал второй тайм, ошибка, которую тренерский штаб вовремя исправил.

Йозефу Циннбауэру после четырех поражений подряд тоже надо было что-то менять. Он вернул в основу Наира Тикнизяна, чья дисквалификация была отменена КДК в четверг, зато изменил расстановку игроков, перейдя на 4-3-3. Во всяком случае, такой вывод напрашивался, когда с первых минут появились Дмитрий Баринов, Артем Карпукас и Константин Марадишвили. Пострадал от этих изменений оставшийся на лавке Гирано Керк. Иван Игнатьев вместо Вильсона Изидора тоже большой сюрприз. Уже в перерыве немцу пришлось исправлять собственные ошибки.

НОБОА И ЕСТЬ «СОЧИ»

Первый тайм получился малоинтересным. Обе команды довольно лояльно относятся к контролю мяча соперником на его половине поля и редко идут в прессинг у чужой штрафной, поэтому игра превратилась в обмен позиционными атаками, в котором явное преимущество за счет наличия Кристиана Нобоа было у хозяев.

Он создал оба самых ярких момента первой половины. Сначала вырезал мяч в штрафную на ход Джорджевичу (форвард в падении пробил в Даниила Худякова), а затем классно обработал грудью диагональ от Сергея Терехова и вторым касанием уложил мяч в дальний угол, сравнявшись по количеству голов в сезоне (по 9) с Квинси Промесом.

Больше по такой игре выделить особо некого. У «Локо» неплохо тащил мяч Марадишвили, но он допускал чудовищный процент брака (44% точных передач), разок здорово разогнал атаку и выкатил мяч на ход Игнатьеву Франсуа Камано, но все это выглядит очень бедно. Примечательно, что оба они на второй тайм не вышли.

МОЖЕТ, СТОИЛО ВЫПУСТИТЬ ЖОАОЗИНЬО СРАЗУ?

Тандем Гаранин – Александр Точилин тоже сделал двойную замену в перерыве, выпустив вместо Батырева и Шипунова Кирилла Ушатова и Жоаозиньо, а вскоре вместо Джорджевича появился и Сарвели, так что вполне можно говорить о том, что тренерский штаб хозяев признал неудачным эксперимент с этой тройкой атакующих.

Над москвичами всерьез нависла угроза пятого поражения подряд, так что им не оставалось ничего иного, как попытаться перехватить инициативу. Керк и Изидор действительно поспособствовали переводу игры на чужую половину поля, но железнодорожники совсем перестали верить в свои силы. Настолько, что Педро Габриэл, оказавшись с мячом на линии вратарской перед пустыми воротами, умудрился пробить в штангу, а Худяков не смог нормально вынести мяч из штрафной, привезя гол Жоаозиньо. Так вместо 1:1 счет стал 2:0…

Под занавес встречи не нашлось никого, кто встретил бы сместившегося справа в центр Жоаозиньо, и он беспрепятственно пробил в ближний угол. А перед финальным свистком точным ударом под дальнюю штангу отличился и Сарвели – 4:0.

Так «Сочи» проявил себя более стойким психологически и более структурным в командной игре и за счет этого одержал закономерную победу, благодаря которой сократил отставание от идущего вторым ЦСКА до четырех очков. А «Локо» продолжил тонуть. Характерно, что сочинцы не пропустили впервые (!) за 12 туров. От зоны вылета железнодорожников отделяет всего одно очко…

РПЛ. 12-й тур

«Сочи» - «Локомотив» - 4:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 33 – 1:0. Жоаозиньо, 67 – 2:0. Жоаозиньо, 82 – 3:0. Сарвели, 90+2 – 4:0.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Дркушич, Терехов, Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Кравцов, 86), Макарчук, Батырев (Ушатов, 46), Шипунов (Жоаозиньо, 46), Джорджевич (Сервели, 58).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев (Куликов, 87), Едвай, Тикнизян, Карпукас (Мампасси, 88), Баринов, Марадишвили (Изидор, 46), Камано (Керк, 46), Педро Габриэл, И. Игнатьев (Раконьяц, 75).

Предупреждения: Юрганов, 7. Марадишвили, 20. Батырев, 27. Дркушич, 70. Терехов, 78. Цаллагов, 79.

Судья: Турбин (Дмитров).