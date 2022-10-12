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О протекционистах и обидах. Опять нелепые наезды на иностранных тренеров в русском футболе

Главный редактор «Советского спорта» реагирует на очередной поток демагогии по поводу якобы «засилья иностранных специалистов» в РПЛ.
О протекционистах и обидах. Опять нелепые наезды на иностранных тренеров в русском футболе
12 октября 2022 18:19
автор: Николай Яременко

КАК КАРТОНКА НАД ПЕНЗОЙ

Тут в интервью нашим коллегам разоткровенничался бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов. Он в пух и прах раскритиковал спортивного директора столичного клуба Желько Бувача за назначение Славиши Йокановича на должность главного тренера.

Не хочу пространно цитировать демагогию, суть которой сводится к одному тезису: нужно было обратить внимание на Александра Бородюка, который вывел московское «Торпедо» в РПЛ, а босниец зачем-то пригласил сербского специалиста, потому что не сотрудничает с российскими специалистами из-за их связей с агентами.

«Он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности», — сетует экс-футболист, считающий необходимым запретить некачественной иностранной рабочей силе трудиться тренерами в России.

Что сказать по поводу этого высказывания «специалиста»?

Россия - не футбольная сверхдержава. Даже надутый нереальными деньгами «Зенит», которым все восторгаются на внутренней арене, в Европе всегда пролетал, как фанера над Парижем. В целях эффективного импортозамещения мы могли бы сказать «как картонка над Пензой», но в Пензе у «Зенита» как раз шанс есть - это ж команда исключительно для внутреннего пользования.

Так вот, все эти презрительные рассказы об иностранных тренерах - это те же самые депутаты-думцы, которые занимаются квотированием и протекционизмом. Но почему-то над депутатами, живущим в вымышленном мире и активно подгоняющими мир реальный под свои фантазии, принято смеяться. А вот тупые рассуждения о паспорте тренера люди слушают всерьёз и даже обсуждают.

РУССКИЕ ТРЕНЕРЫ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНЫ С АГЕНТАМИ

Тов. Чернышов! Желько Бувач, статусу которого Вы так завидуете, до Йокановича приводил в «Динамо» Сандро Шварца. И это был чистый восторг!

И учитесь благосклонно воспринимать оценку, даваемую со стороны. Переплетение тренеров с агентским бизнесом видно уже невооружённым глазом. Бувач хочет не вписываться в эту схему, а работать независимо - значит, он уже заслуживает благодарности. Не со стороны тех, кто протекционизмом занимается, а со стороны тех, кто хочет прозрачности процессов и понятного результата.

БОРОДЮК, ОТДАЙ БУТЫЛКУ!

А вот Бородюк, которого Вы так сватаете… Вы не чувствуете разницу - бороться за выход из первой лиги и бороться за чемпионство? У меня - при всей человеческой симпатии к Генриховичу - большие сомнения, что ему реально что-то надо. Ему было уютно много лет при всех иноземных тренерах в сборной. Был их тенью, не отсвечивал. О реальном его весе в команде говорит хотя бы тот факт, что действующий игрок сборной Андрей Аршавин в 2009 году, в разгар кальянного дела, просто мог публично сказать тренеру: «А ты, Бородюк, вообще молчи!»

Явно в Андрее Чернышове говорит что-то личное.

P. S. Во мне, кстати, тоже: Александр Бородюк в 2014 году проспорил мне бутылку хорошего вискаря. Мы с ним зарубились (в присутствии авторитетного журналиста Ильи Казакова) на исход матча Франция - Германия на тогдашнем ЧМ. Он ставил на французов и, разумеется, проиграл… Но с тех пор так и не отдал.

источник: «Советский спорт»
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О протекционистах и обидах. Опять нелепые наезды на иностранных тренеров в русском футболе
Главный редактор «Советского спорта» реагирует на очередной поток демагогии по поводу якобы «засилья иностранных специалистов» в РПЛ.
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