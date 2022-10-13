Лебединая песня в Катаре. Для кого из суперзвезд футбола ЧМ-2022 станет последним в карьере

Наше партнерское издание «Плеймейкер» решило составить специальный список тех, кому предстоит в Катаре лебединая песня.

Лионель Месси (Аргентина)

«Определенно чемпионат мира в Катаре станет для меня последним», — сказал на днях аргентинский форвард. И добавил, что, хотя и не считает свою сборную фаворитом турнира, надеется, что «все пройдет нормально».

Предстоящий ЧМ для 35-летнего Месси — пятый в карьере. Высшее достижение аргентинцев в этот период — серебро в Бразилии-2014. Тогда в финале команда Месси уступила Германии в дополнительное время — 0:1.

Мнение Месси о том, что Аргентина не входит в число главных фаворитов, разделяют и букмекеры. Коэффициенты на ее триумф колеблются в диапазоне от 9,00 до 11,00. Гораздо выше котируются Бразилия, Франция и Англия.

Криштиану Роналду (Португалия)

Португалец еще не определился с планами на будущее. Сейчас Криштиану говорит, что намерен продолжать выступать за сборную и, возможно, сыграет на Евро-2024. Однако, грядущий ЧМ покажет многое — 37 лет не оставляют суперзвезде простора для маневра.

«Я часто езжу в Катар в отпуск — и рад, что для проведения чемпионата мира выбрали именно эту страну», — сказал Роналду еще в 2020 году. Как и для Месси, предстоящий ЧМ станет пятым в карьере португальца. И он может установить рекорд — отметиться забитым мячом на пяти мировых первенствах.

Уго Льорис (Франция)

Почти наверняка это будет прощальный ЧМ и для 35-летнего вратаря и капитана сборной Франции. Впрочем, не факт, что один из творцов триумфа трехцветных в России-2018 успеет набрать к поездке в Катар оптимальную форму. В сентябре Льорис получил травму бедра. И пока не выглядит образцом надежности в «Тоттенхэме».

Льорис — лидер по матчам за сборную Франции среди голкиперов. Еще в 2017-м он опередил по этому показателю Фабьена Бартеза, защищавшего ворота национальной команды в 87 играх. ЧМ в Катаре станет четвертым в карьере Льориса.

Лука Модрич (Хорватия)

Последний раз выступит на ЧМ и 37-летний Лука Модрич, капитан «серебряной» сборной Хорватии на ЧМ-2018. «Лука решил остаться до Евро-2024, но не дольше», — сообщил журналистам бывший врач национальной команды Зоран Бахтиярович. Что ж, от Модрича в Катаре будет зависеть многое. Несмотря на возраст, обладатель Золотого мяча-2018 продолжает звездить в «Реале», с которым уже пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Серхио Бускетс (Испания)

Капитан «Барселоны» пока не заявлял о намерении завершить карьеру в сборной, за которую сыграл более 120 матчей. Но возраст есть возраст — в этом году Бускетсу исполнилось 34 года. Предстоящий ЧМ — четвертый в его карьере. В 2010-м Бускетс выигрывал этот турнир, когда испанцы победили в финале голландцев 1:0.

Оливье Жиру (Франция)

36-летний форвард «Милана» и участник двух ЧМ в составе сборной Франции очень надеется поехать в Катар. «Я сделал все возможное, чтобы попасть на турнир. Показал все, что мог показать. Однако я не уверен на 100 процентов, что получу приглашение в сборную», — заявил Жиру не так давно. Судя по его голам за «Милан», в Катаре мы форварда-ветерана обязательно увидим.

Мануэль Нойер (Германия)

36-летний голкипер сборной Германии давно подумывает о завершении карьеры в сборной. Еще перед Евро-2020 он делал такие заявления, однако потом передумал — и остался до ЧМ-2022. Возможно, чтобы реабилитироваться за провал на ЧМ-2018, когда немцы в ранге действующих чемпионов мира не вышли из группы. «У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году, — сказал Нойер. — Хочу играть за национальную команду до тех пор, пока мне это нравится и пока я нужен. В Катаре так и будет».

Гарет Бейл (Уэльс)

Минувшим летом строптивый валлиец ушел из «Реала» и подписал контракт с клубом МЛС из Лос-Анджелеса. Бэйлу 33 года. Но ЧМ в Катаре может стать для него последним не столько из-за возраста, сколько из-за уровня его сборной. Предыдущий раз Уэльс пробивался в финальную стадию мирового первенства в 1958 году. И нет никаких гарантий, что сделает это в 2026-м.

Луис Суарес (Уругвай)

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая, вероятно, последний раз посетит ЧМ. Суаресу 35 лет. Сейчас он выступает за родной «Насьональ», то есть, и завершение его клубной карьеры не за горами. Хотя забивает он по-прежнему — с автоматизмом времен «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико».

Гарет Саутгейт (Англия)

Главный тренер сборной Англии почти наверняка покинет свой пост после ЧМ-2022. Об этом сообщило издание The Telegraph, напомнив, что контракт Саутгейта рассчитан до лета 2024-го. Турнир в Катаре еще не начался, а в Англии уже увлеченно подбирают кандидатов, способных возглавить сборную. Среди них присутствуют Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс.

Луис Энрике (Испания)

«Пока я не определился с планами. Мой контракт рассчитан до конца 2022 года, а что делать дальше — посмотрим», — заявил 52-летний главный тренер сборной Испании. Луис Энрике руководит испанцами с лета 2018-го, на несколько месяцев покинув пост в 2019-м из-за смерти дочери. Под его руководством команда дошла до полуфинала на Евро-2020, уступив по пенальти будущим чемпионам итальянцам. Букмекеры котируют испанцев в Катаре примерно на уровне Аргентины и Германии.

Луи ван Гал (Нидерланды)

71-летний специалист трижды вставал у руля сборной — под его руководством голландцы взяли бронзу ЧМ-2014. При этом клубные трофеи Ван Гала сложно сосчитать — только с «Аяксом в 90-е он покорил Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок. После чего был триумфальный период в Испании с «Барселоной».

Весной 2022-го знаменитый тренер объявил о том, что вот уже несколько лет борется с раком. «Работая в сборной, я регулярно ночевал в больнице для прохождения лечения. Игроки об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так», — сказал Ван Гал. Понятно, что после Катара-2022 он покинет команду, которая будет с удвоенной энергией биться за себя и за тренера.