«Наполи» готов подписать новый контракт с Кварацхелией на улучшенных условиях

Руководство итальянского «Наполи» готово предложить грузинскому полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии новый контракт на более выгодных условиях.

По информации итальянской прессы, клубные боссы впечатлены выступлениями футболиста и намерены поощрить его таким образом.

Напомним, сезон 2021/22 Хвича начинал в казанском «Рубине». Весной 2022 года футболист заявил, что его семье начали поступать угрозы из-за того, что он играет в России. Клуб позволил игроку вернуться на родину и перейти в батумское «Динамо», откуда он уже попал в «Наполи».

В текущем сезоне грузин провел 14 матчей в составе наполитанцев, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до 2027 года.