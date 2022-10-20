Про вино и виски можно забыть, зато пиво рекой: что ждет болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

ГРАДУС ТЯЖЕЛО БУДЕТ ПОДНЯТЬ

Неизбежный спутник больших футбольных турниров – пиво. Море пива. А уж вечером, после победы любимой команды, можно употребить и что-то покрепче. С «покрепче» в Катаре у фанатов возникнут серьезные проблемы. С пивом будет проще.

Везти с собой алкоголь – бессмысленно. В мусульманских странах с этим строго.

Например, наши спортивные специалисты не раз рассказывали, как тщательно проверяют багаж в аэропорту Тегерана на предмет алкоголя. Найденное заставляют вылить в раковину, причем за этим наблюдает таможенник. В катарском аэропорту точно также сканируют багаж, весь алкоголь просто изымут.

Это подтвердил глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед: «Будут приняты специальные меры. Думаю, провоз алкоголя в багаже будет запрещен. В стране будут организованы специальные места, где алкоголь будет продаваться».

Слово «думаю» можно смело опустить, не сомневайтесь – алкоголь не пройдет!

Один коллега, который побывал в Катаре лет пять назад, рассказывал, что пиво он видел только в баре отеля. По цене – 150 долларов за бутылку!

В Катаре есть только два магазина, где можно купить алкоголь, – в Qatar Distribution Centre. Но попасть туда могут только иностранцы, у которых есть специальная лицензия – для ее получения нужно соответствовать определённым требованиям: быть старше 21 года, иметь вид на жительство в Катаре. В общем, про вино, виски и прочие крепкие напитки на время чемпионата приезжим болельщикам придется забыть. Возможно, в дорогих отелях для иностранцев сделают поблажку. Но можно представить, по какой цене.

ЗАТО С ПИВОМ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

Местные власти сообщили, что пива на чемпионате будет хоть залейся, но в строго отведенных местах и в определенное время.

Cпонсор чемпионата мира с эксклюзивными правами на продажу пива на турнире Budweiser будет подавать напиток в пределах билетного периметра, окружающего каждый стадион, но не на трибунах или в подтрибунных помещениях, сообщает Reuters.

«Пиво будет доступно, когда откроется вход, то есть за три часа до начала матча. Тот, кто захочет выпить пива, сможет это сделать. Также это можно будет сделать после выхода с арены в течение одного часа после финального свистка», - пояснили организаторы.

Кроме того, Budweiser будет разрешено продавать пиво в части главной фан-зоны ФИФА в центре Дохи с 18:30 до 01:00 каждый день в течение 29 дней, пока идет турнир.

На стадионах во время матчей и в других местах, где будут собираться болельщики, будет продаваться безалкогольное пиво Budweiser Zero.