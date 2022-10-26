Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость

Стало будничной темой рассуждать о том, в какую депрессию якобы впадают наши спортсмены и вся спортивная отрасль на фоне санкций. Мы решили беспристрастно оценить предварительные итоги текущего года, когда мир спорта столкнулся с небывалыми вызовами. Без эмоций и идеологических штампов просто оценим, что имеем в сухом остатке.
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
26 октября 2022 13:40
автор: Ярослав Николаев

Начнём с главного. Несмотря на непростой год, никто ни разу не ставил под сомнение необходимость приоритетного развития физкультуры и спорта. Поддерживать здоровье, сохранять эмоции от спорта - это во многом и есть работа над обеспечением достойного уровня и качества жизни.

Работа над увеличением числа занимающихся спортом не прекращается: в планах к 2030 году достигнуть показателя в 70 процентов занимающихся спортом.в прошли году было 49,4%, к середине нынешнего года цифры подросли до 50,3%.

При этом повышается доступность спортивной инфраструктуры для граждан в шаговой доступности.

В первом полугодии было сдано в эксплуатацию 19 крупных объектов. До конца года планируется ввести еще 70.

В сфере профессионального спорта - существенные достижения. Если вы не забыли про Олимпиаду в Пекине, то там по количеству завоеванных медалей Россия вошла в тройку лидеров.

Но ведь не Олимпиадой единой - да и была она в прошлый уже жизни. Правительство не хочет снижать соревновательную активность российских атлетов и создает новые форматы соревнований с участием спортсменов из дружественных стран.

Во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по летним видам спорта приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 85 субъектов страны, теперь ждём проведения Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта (в 2024 году).

Но и это далеко не всё. В текущей ситуации крайне важно предложить новое объединяющее движение, которое будет соответствовать всем принципам олимпизма и оставаться вне политики. Им может стать первый в мире проект «Игры будущего». Это синергия классических видов спорта и цифровых дисциплин. Такое сочетание позволит молодым людям гармонично развиваться, не выбирая между компьютером и спортзалом. Первые соревнования проекта «Игры будущего» запланированы в Казани в 2024 году.

СПОРТ НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Важнейшей задачей является восстановление спортивной инфраструктуры на новых территориях.

В Мариуполе это спортивные комплексы «Ильичёвец» и «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун»; в Донецке - дворец спорта «Дружба».

Выстраивается работа с тренерами, в том числе по программам повышения квалификации. Создабисы региональные федерации по всем видам спорта.

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАНИЙ В СТРАНЕ!

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

- У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем.

Я уверена, что внутри нашей страны надо проводить такие турниры как Всероссийская спартакиада. Это действительно была очень представительная, интересная и сильная сторона нашего спорта, речь не только о художественной гимнастике.

НИКТО ИЗ СПОРТСМЕНОВ НЕ ДОЛЖЕН ПОСТРАДАТЬ!

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания:

- Мы делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов, и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже со всеми необходимыми атрибутами.

МОРАЛЬНО СОРЕВНОВАТЬСЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ!

Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию:

- Появилось достаточно много новых молодых пловцов, которые показывают хороший уровень, у которых уже есть опыт выступления. На российских стартах количество участников увеличилось. Мне кажется, в нынешних условиях сохранить активность для подрастающего поколения в нашем виде спорта не так проблематично, потому что ребятам, которые сейчас стремятся к нашему уровню, может, даже легче будет морально соревноваться внутри страны, чем выходить на турниры за границей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Стало будничной темой рассуждать о том, в какую депрессию якобы впадают наши спортсмены и вся спортивная отрасль на фоне санкций. Мы решили беспристрастно оценить предварительные итоги текущего года, когда мир спорта столкнулся с небывалыми вызовами. Без эмоций и идеологических штампов просто оценим, что имеем в сухом остатке.
26.10.2022 13:40
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»
Хлопнет ли Хави напоследок дверью? У «Барселоны» есть шанс прервать серию поражений против «Баварии»
В среду 26 октября каталонский клуб на своем поле примет чемпиона Германии в матче группового этапа Лиги чемпионов (22:00).
26.10.2022 00:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Зенит» одинок на вершине, в «Спартаке» куражится даже молодежь. Впечатления тура РПЛ
«Зенит» одинок на вершине, в «Спартаке» куражится даже молодежь. Впечатления тура РПЛ
Главные впечатления от 14-го тура РПЛ обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака.
25.10.2022 16:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Федотов? Если моя бабушка возглавит ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится
Дмитрий Селюк: Федотов? Если моя бабушка возглавит ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится
Вчера матчем в Санкт-Петербурге завершился 14-й тур РПЛ, «Зенит» разгромил «Сочи» - 7:0. Футбольный агент Дмитрий Селюк – о наиболее интересных событиях тура.
25.10.2022 15:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: А ведь «Сочи» - вице-чемпион. Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать
Алексей Сафонов: А ведь «Сочи» - вице-чемпион. Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать
Вчера матчем в Санкт-Петербурге завершился 14-й тур РПЛ, «Зенит» разгромил «Сочи» - 7:0. Мы обсудили наиболее интересные события тура с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
25.10.2022 13:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
25 разгромов за 14 туров. РПЛ стремительно превращается во дворовый футбол
25 разгромов за 14 туров. РПЛ стремительно превращается во дворовый футбол
«Зенит» вновь одной левой разделался с одноклассниками. После 8:0 с «Оренбургом» мы получили 7:0 с «Сочи».
25.10.2022 13:11
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Расслабиться или забронировать первое место? Предматчевые расклады поединка «РБ Лейпциг» - «Реал»
Расслабиться или забронировать первое место? Предматчевые расклады поединка «РБ Лейпциг» - «Реал»
Мадридская команда уже выполнила задачу по выходу в плей-офф, но этого недостаточно, чтобы досрочно завоевать первое место. Что покажет «РБ Лейпциг» против действующего обладателя кубка?
25.10.2022 11:30
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч «Зенит» - «Сочи» в цифрах. Семак побил рекорд «Спартака» 1993 года
Матч «Зенит» - «Сочи» в цифрах. Семак побил рекорд «Спартака» 1993 года
Удивляет не только счёт.
25.10.2022 11:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
Последний шанс для Аллегри. Превью матча «Бенфика» - «Ювентус»
Последний шанс для Аллегри. Превью матча «Бенфика» - «Ювентус»
«Ювентус» впервые за восемь лет может вылететь из Лиги чемпионов, не добравшись даже до плей-офф.
25.10.2022 11:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Мы играем чемпионат России как признаваемый турнир в последний раз?
Мы играем чемпионат России как признаваемый турнир в последний раз?
Вчерашние заявления об интеграции «новых территорий» в систему российских чемпионатов вызвали неоднозначную реакцию экспертов.
25.10.2022 10:46
Футбол
автор: Сергей Терехов
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Кержаков и Смолов — «сотники»! Цифры футбольного уик-энда
Главные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
«Зенит» уничтожает свои «фармы», Гончаренко выиграл шестой матч подряд. Как в РПЛ угасает чемпионская интрига
14-й тур чемпионата России завершился двумя удалениями и грандиозным разгромом «Сочи» в Питере - 7:0.
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика