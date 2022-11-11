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Ирина Роднина vs. футбол

Опять сегодня все обсуждают фигуристку Ирину Роднину. Точнее было бы сказать - депутатку Роднину, но она же каждый раз настаивает на своей спортивной составляющей. Значит, считает, что там она реализовалась больше, чем в Думе. Но вот ведь парадокс: если те ее победы работали во благо – дети записывались в секции фигурного катания, то деятельность в Госдуме спорту наносит только вред. Кнопки нажимать – это только внешне, со стороны кажется, что легче, чем кататься на льду. Здесь тоже свои нюансы есть.
Ирина Роднина vs. футбол
11 ноября 2022 20:04
автор: Николай Яременко

Ирина Роднина тут снова обрушилась на футбол. Он ей, как известно, давно покоя не даёт. Но тут прям обрушилась так обрушилась. Говорит: если вы за столько лет не научились, дорогие футбольные клубы, зарабатывать, то грош вам цена, ликвидируйтесь и не жрите государственные деньги. Это единственное пересечение, где я мог бы согласиться с депутаткой, так как тоже против тратит денег налогоплательщиков (государственных денег в природе не бывает – это именно деньги налогоплательщиков) на профессиональный спорт. Но на этом пересечения заканчиваются. Потому что любой разумный человек мысль продолжит в единственно верном направлении: государство не должно мешать спорту. Спорт – это бизнес. Здесь желающие вложиться и заработать найдутся. Не надо только правила по ходу пьесы менять.

Попутно поворчу ещё об одном важном нюансе. Хотя и не люблю сравнивать эпохи, но тем не менее. Мозги или их отсутствие есть в каждой эпохе. Так вот, разве кто-то оценивал катание Ирины Родниной через призму, привлекла она деньги спонсоров или нет? Наша уважаемая трехкратная олимпийская чемпионка с пяти лет на катке. И все это было – вплоть до 1980-го за счет государства. Извините, за наш счет, за счет налогоплательщиков.

Но нас с вами все равно поучают. Мог бы ответить, как Володька Быстров, но у него все время с женщинами-фигуристками грубовато получается (ну, бывают у мужчин разные комплексы – что теперь?), поэтому отвечу, как умею сам – немного занудно получится.

Вы, уважаемая Ирина, из-за того, что бездумно по кнопкам жали, сами добиваете наш футбол. Вам такое не приходило в вашу голову? Вы, если нас так любите поучать, интересовались, какова доля от продаж билетов в выручке среднего европейского клуба? Мы-то с грандами себя не меряем (если только мы не «Зенит», конечно – он тоже не может меряться, но в Питере своя картина мира), мы как раз пока что с европейскими середнячками должны – даже не меряться, а на них ориентироваться. Так вот, от болельщиков клуб зависит в размере от 60 до 90 процентов всей выручки! Всей! Остальное – телеправа, спонсоры, нейминг стадиона, но большая часть – это болельщики. Это и билеты, и мерч, но в первую очередь – все-таки билеты. А Вы, уважаемая, что сделали для этого? Вы нажали кнопку и поддержали fan-ID. Не важно, о чем Вы в этот момент думали, но именно Вы убили русский футбол в тот момент. Не Вы одна, но в составе группы, по предварительному сговору – а это, как учит законодательство, еще страшнее и опаснее.

А до этого – вы запретили рекламу пива и прочего алкоголя на стадионах. Прикрывались, наверное, словами о здоровье населения. Население, известное дело, свои вопросы решит и где выпить – найдет. Но Вы опять помешали спорту зарабатывать деньги.

Попутно скажу, что и прессу убили заодно, потому что доля алкоголя и курева в рекламе была подавляющая.

Поэтому либо верните в срочном порядке в сферу рекламы и спорта то, что запретили, отмените новые препоны – а тогда уже, лет через тридцать – поучайте.

P.S. Пишу скрепя сердце: Ирина Роднина на любом мероприятии, где мы что-то вручаем или получаем, обязательно мне говорит: «Как же Вы громко на сцене говорите! Завидую!» А Вы красиво катались. Но кнопки жать не надо!!!

источник: «Советский спорт»
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Ирина Роднина vs. футбол
Ирина Роднина vs. футбол
Опять сегодня все обсуждают фигуристку Ирину Роднину. Точнее было бы сказать - депутатку Роднину, но она же каждый раз настаивает на своей спортивной составляющей. Значит, считает, что там она реализовалась больше, чем в Думе. Но вот ведь парадокс: если те ее победы работали во благо – дети записывались в секции фигурного катания, то деятельность в Госдуме спорту наносит только вред. Кнопки нажимать – это только внешне, со стороны кажется, что легче, чем кататься на льду. Здесь тоже свои нюансы есть.
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