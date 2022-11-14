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Катар – команда-сюрприз ЧМ-22. Что она из себя представляет?

Катар проходил в полуфинал КОНКАКАФ, играл против Аргентины в Кубке Америки, выиграл, выиграл Кубок Азии, а составом руководит крутой испанский тренер.
Катар – команда-сюрприз ЧМ-22. Что она из себя представляет?
14 ноября 2022 09:42
автор: Никита Шмытов
автор фото: Федерация футбола Катара

В 21-м веке страны-организаторы чемпионатов мира вышли из группового этапа в 4 случаях из 5 (только ЮАР занял третье место), что неудивительно. Болельщики, знакомые стадионы, огромная мотивация, а иногда и судьи помогают сборным организаторов пройти как можно дальше. В 2022-м году самый важный футбольный международный турнир пройдёт в Катаре, в стране, со сборной которой плохо знакомы футбольные болельщики. В этой статье мы разберём некоторых игроков, достижения и перспективы команды на домашнем мундиале.

Прошлые результаты

Стоит начать с того, что государство Катар получило независимость только в 1971 году, а первая попытка пробиться на ЧМ была 1977 году. Однако ни она, ни последующие квалификации не увенчались успехом, а в дебютном чемпионате мира Катар сыграет только как организатор.

Но это вовсе не означает, что Катар является никакущей командой, которая не готова к домашнему турниру. Напротив, у неё есть немало достижений. Первый локальный успех пришёл в 2000-м году, когда катарцам удалось впервые в истории пройти групповой этап Кубка Азии, но в первой же стадии плей-офф они вылетели от Китая (1:3).

Затем за 19 лет Катар лишь однажды повторил успех, но в 2019 году он сотворил настоящую сенсацию, выиграв самый престижный турнир Азии, то есть своеобразный аналог чемпионата Европы. Катар закончил групповой этап с 9 очками и разницей голов 10:0, обыграл Ирак (1:0), Южную Корею (1:0), ОАЭ (4:0), а в финале он впервые за весь турнир пропустил гол, но всё равно оказался сильнее Японии со счетом 3:1.

Помимо Азии Катар пробовал силы и на других континентах. Например, в том же 2019-м году он принимал участие в качестве приглашенного гостя на Кубке Америки, но на нём нем результаты не задались: ничья с Парагваем (1:1), поражение от Колумбии (0:1) и заключительные 0:2 от Аргентины.

В 2021-м году Катар отправился в Северную Америку на Золотой кубок КОНКАКАФ, куда их вновь пригласили. Здесь катарцы показали себя куда сильнее, дойдя аж до полуфинала, в котором они проиграли будущему чемпиону турнира США (0:1).

Кто представляет Катар?

По предварительным заявкам можно сказать, что Катар станет одной из двух команд, представленная полностью из игроков родного чемпионата, а 13 из них являются одноклубниками. Разумеется, учитывая это, у Катара нет ярких звезд, которых бы знал весь футбольный мир, но некоторых игроков выделить стоит.

Хассан Аль-Хаидос. 31-летний форвард - рекордсмен по количеству игр за сборную (160), а также ему осталось забить всего 5 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю страны.

Акрам Афиф. Ещё один форвард, который в отличие от вышеупомянутого соотечественника, не стал просиживать всю карьеру на родине, а попробовал силы в Европе. Он числился в «Севилье», «Вильярреале», хихонском «Спортинге», но по-настоящему он заиграл только в бельгийском «Эйпене», за который забил 9 голов и отдал 4 голевые в 42 матчах. В 2020-м году Афиф вернулся на родину, где за «Аль-Садд» показывает нечто феноменальное: 76 голов и 63 голевые передачи за 124 матча. Он может стать приятным открытием ЧМ.

Феликс Санчес Бас. Но ведь успехи Катара в последние годы не могли появиться просто так, и немало заслуги в этом главного тренера. Феликс в 2014-м выиграл с молодёжкой (U19) Кубок Азии, а в 2019-м году Санчес Бас даже получил респект от ныне возглавляющего «Барселону» Хави, который назвал его «прекрасным тренером, которого он давно знает». Бас построил классную и гибкую команду, которая может играть как в комбинационный и доминирующий футбол, так и в гибкий защитный.

Какие перспективы на ЧМ-22?

Катар - темная лошадка чемпионата способная удивить. Как минимум это предполагает состав группы из Эквадора, Сенегала и Нидерландов. Хозяевам турнира по силам отобрать очки даже у финалистов ЧМ-2014, не говоря уже о Сенегале и Эквадоре. И всё же, если не произойдет чуда и невероятного стечения обстоятельств, то вероятнее всего для Катара максимум станет ⅛ финала.

источник: «Советский спорт»
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