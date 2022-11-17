Лидер букмекерского сообщества болеет за Бразилию

Пентакампеоны выступят в Катаре в группе G — с Сербией, Швейцарией и Камеруном. То, что Бразилия займет в этой компании первое место, сомнений у аналитиков не вызывает, коэффициент на победу команды Тите в группе составляет всего 1,40.

Но смогут ли бразильцы пройти групповую стадию без единой осечки, то есть, выиграть три матча из трех? Здесь все не так очевидно. А значит, есть возможность прилично заработать.

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9 очков Бразилии оцениваются котировкой 3,50. Четыре года назад, кстати, это не получилось. Тогда в соперниках у бразильцев тоже были сербы и швейцарцы. Первых «селесао» победила 2:0. А вот со вторыми сыграла вничью 1:1. Но есть ощущение, что сейчас Неймар и компания покажут идеальный результат в группе.

Бразилия выиграет все матчи в основное время

«Нам предстоит особенный чемпионат мира. Турнир пройдет в середине клубного сезона. Это дает бразильским игрокам возможность приехать в Катар в очень хорошей физической форме», — пишет спортивный журналист Пауло Винисиус Коэльо.

Но хватит ли этой формы, чтобы одержать на ЧМ-2022 семь побед, то есть, дойти до финала и выиграть его, обойдясь в плей-офф без дополнительных 30-минуток? «Лига Ставок» оценивает такое развитие событий коэффициентом 25,0.

Да, задача непростая. Но состав у Тите подбирается фантастический во всех линиях. Так что игра стоит свеч!

Бразилия не проиграет ни одного матча в основное время

«Четыре года назад в России я тренировал сборную в других обстоятельствах, заняв должность в последний момент. Теперь мы прошли полный четырехлетний цикл. И мы готовы дойти до финала и стать чемпионами», — говорит Тите.

Источник фото: Keystone Press Agency

Что ж, если вы с ним согласны, то можно сделать куда менее рисковую ставку, чем была описана выше. На то, что Бразилия не позволит себя обыграть ни в одном матче в основные 90 минут. То есть, теоретически команда может вылететь даже в 1/8 финала, но уступив в овертайме или серии пенальти. Коэффициент на это «всего» 3,20. Но такое развитие событий весьма вероятно.

Бразилия забьет во всех матчах (с учетом овертаймов)

Всем очевидно, что бразильцы намерены вернуться из Катара гексачемпионами — то есть, шестикратными чемпионами мира. Но получится ли у звездной команды забить в каждой игре, которых, как уже говорилось, может быть семь? Коэффициент на это 2,75. Впрочем, при Тите Бразилия в первую очередь играет на ноль. И в плей-офф вполне может позволить себе завершить основное время без забитых мячей, при этом не пропустив. Так что здесь ставка не очевидна. Котировка заниженная.

Бразилия станет самой результативной командой на турнире (с учетом овертаймов)

«Я не знаю, хватит ли мне сил и духа продолжать играть за сборную после этого чемпионата. И я сделаю все, чтобы реализовать мечту и выиграть мировой титул. Надеюсь, все у нас получится», — говорит Неймар.

Источник фото: IMAGO

Что ж, сейчас лидер бразильцев набрал сумасшедшую форму в «ПСЖ». А рядом с ним сыграют Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Габриэл Жезус и другие звездные форварды. Проблема в том, что в группе не будет команд вроде Саудовской Аравии, которой можно отгрузить пачку голов. И все же 5,50 — вполне рабочий коэффициент на то, что Бразилия станет в Катаре самой результативной.

Кто поспорит с Бразилией за чемпионство

«Лига Ставок» дает и другие линии на события ЧМ-2022, связанные с бразильцами. Но, конечно, в Катаре будут и другие сборные с реальными шансами на чемпионство. Если триумф команды Тите оценивается коэффициентом 6,50, то для Франции он составляет 7,50, для Англии и Аргентины — по 8,50, для Испании — 10,00, для Германии — 12,00.

Что касается чемпионства Бразилии в Катаре, у «Лиги Ставок», по заявлению трейдеров, самый высокий коэффициент в мире — 6,0, а то, что Неймар станет лучшим бомбардиром ЧМ — 15,0.

Вся линия ЧМ-2022 — здесь.

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