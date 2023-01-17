World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?

Играл в сборной с игроком «Динамо», мог перейти в «Арсенал», перспективнее Жиго.
Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?
17 января 2023 14:40
автор: Никита Шмытов

Самюэль Жиго был многолетним оплотом обороны «Спартака» наравне с Георгием Джикией, но француз ушел в «Марсель», а Гильермо Абаскаль так и не нашел ему равноценную замену. Павел Маслов, Миха Мевля и другие игроки красно-белых явно не дотягивают до выполнения высоких задач, а потому селекционеры клуба были заняты поиском именно центрдефа. И, кажется, нашли! Пока что, «Спартак» официально не объявлял о трансфере, но представители игрока и президент бывшего клуба подтвердили сделку. Самое время разобраться, кто же это такой.

Алексис Дуарте: кто он, где играет, куда мог перейти

Алексису Дуарте всего 22 года, но его карьеру уже можно назвать достаточно насыщенной. Он дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 18 лет, но если в первом сезоне он сыграл всего один матч, то уже во втором он стал лидером клуба и, внимание, капитаном родного «Серро Портеньо»!

Дуарте всегда считался довольно перспективным игроком Парагвая, который вызывался в разные молодежные команды страны и даже играл в паре с нынешним защитником «Динамо» Роберто Фернандесом, который перебрался в РПЛ полгода назад. Благодаря пандемии, травмам основных защитников, отъезду игроков и другим случайностям, Дуарте получил шанс реализовать себя, с чем безупречно справился. При Алексисе «Серро Портеньо» стал пропускать куда меньше голов, стал чемпионом Парагвая в 2020-м и 2021-м годах, а его трансферная стоимость выросла до 4 млн евро, что является наивысшим результатом в южноамериканском чемпионате.

Дуарте требовалось срочное повышение в карьере, и предложения не заставили себя долго ждать. Парагвайца хотели видеть «Васко да Гама», «Бока Хуниорс», а летом 2022-го года даже писали о личной заинтересованности Микеля Артеты из «Арсенала», но в итоге победителем вышел «Спартак», заплативший требую сумму - 4 млн евро.

Дуарте станет заменой Жиго?

Дуарте можно назвать уникальным защитником, ведь он имеет способность, чаще присущую игрокам атаки, а именно «двуногость». Именно поэтому Алексису не составляет проблем играть как левого центрального, так и правого центрального защитника. Но, учитывая наличие Джикии в «Спартаке», очевидно, что Джикия будет располагаться ближе к правому краю.

Станет Дуарте новым Жиго или нет, зависит от многих факторов, включая адаптацию парагвайца в России, но мы можем беспрепятственно сравнить двух футболистов по статистике. За основу взяты результаты Жиго в сезоне 2021/22 (последний его сезон в «Спартаке») и Дуарте в последнем сезоне чемпионата Парагвая:

Отборы за 90 минут: 0,96 - 1,29

Перехваты за 90 минут: 2,17 - 2,57

Выносы за 90 минут: 3,61 - 3,00

Заблокировано ударов за 90 минут: 0,64 - 0,86

Ключевые передачи за 90 минут: 0,48 - 0,43

Выигранные верховые единоборства за 90 минут: 2,05 - 3,71

Подводя итог, можно сказать, что Дуарте не является прямой заменой Жиго на данный момент. Он более медленный, хуже играет при высокой линии прессинга, но зато он превосходит экс-спартаковца в игре в воздухе и в некоторых других компонентах. Уверен, что 22-летний защитник уже сейчас куда сильнее окажется действующих игроков «Спартака», а при поддержке Джикии и Абаскаля, Дуарте может вырасти в по-настоящему классного игрока, причем по меркам не только РПЛ, но и Европы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?
Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?
Играл в сборной с игроком «Динамо», мог перейти в «Арсенал», перспективнее Жиго.
17.01.2023 14:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Льорис «топит» «Тоттенхэм». Ему нужна замена
Льорис «топит» «Тоттенхэм». Ему нужна замена
«Шпоры» могут заменить его голкипером сборной Англии.
17.01.2023 14:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три вывода по итогам финала Суперкубка Испании
Три вывода по итогам финала Суперкубка Испании
15 декабря «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 3:1 в рамках финала Суперкубка Испании, благодаря чему завоевала долгожданный трофей. Этот результат является отличным поводом подвести итоги для обеих команд, для одной из которых они совсем безрадостные.
17.01.2023 14:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Шахтер» чемпион по трансферам: громкие продажи игроков от Тимощука до Мудрика
«Шахтер» чемпион по трансферам: громкие продажи игроков от Тимощука до Мудрика
В футбольном мире продолжают обсуждать трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси». Однако удивляться не стоит: «Шахтер» всегда славился умением выгодно продавать футболистов.
16.01.2023 15:50
Футбол
автор: Юрий Волохов
Легионер для внутреннего употребления
Легионер для внутреннего употребления
Скроется ли Промес от правосудия в России?
16.01.2023 12:09
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Трансфер Мудрика в цифрах. Все о безумном подписании «Челси»
Трансфер Мудрика в цифрах. Все о безумном подписании «Челси»
Даже Андрей Шевченко стоил в 2,5 раза меньше.
16.01.2023 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?
Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?
Мудрика подписать не получилось, теперь лондонцы попробуют сконцентрироваться на экс-игроке «Рубина» и «Локомотива».
16.01.2023 09:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гави в одиночку выиграл Эль Класико! «Барселона» забрала Суперкубок Испании
Гави в одиночку выиграл Эль Класико! «Барселона» забрала Суперкубок Испании
Каталонцы вчистую переиграли «королевский клуб» и забрали первый трофей года. Гави забил сам и по разу вывел на пустые ворота Левандовски и Педри.
16.01.2023 00:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Льорис и Рамсдейл выиграли для «канониров» дерби Северного Лондона! «Арсенал» оторвался на 8 очков
Льорис и Рамсдейл выиграли для «канониров» дерби Северного Лондона! «Арсенал» оторвался на 8 очков
А это уже серьезная заявка на чемпионство, и это при том, что «канониры» не отыграли и половину матчей в сезоне АПЛ.
15.01.2023 21:39
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Все больше информации о возможном приходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщается, что 34-летний форвард подпишет контракт до конца сезона с автозаводцами, и вскоре присоединится к команде на сборе в Турции.
15.01.2023 15:21
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика