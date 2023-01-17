Алексис Дуарте – новый защитник «Спартака». Кто это такой?

Самюэль Жиго был многолетним оплотом обороны «Спартака» наравне с Георгием Джикией, но француз ушел в «Марсель», а Гильермо Абаскаль так и не нашел ему равноценную замену. Павел Маслов, Миха Мевля и другие игроки красно-белых явно не дотягивают до выполнения высоких задач, а потому селекционеры клуба были заняты поиском именно центрдефа. И, кажется, нашли! Пока что, «Спартак» официально не объявлял о трансфере, но представители игрока и президент бывшего клуба подтвердили сделку. Самое время разобраться, кто же это такой.

Алексис Дуарте: кто он, где играет, куда мог перейти

Алексису Дуарте всего 22 года, но его карьеру уже можно назвать достаточно насыщенной. Он дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 18 лет, но если в первом сезоне он сыграл всего один матч, то уже во втором он стал лидером клуба и, внимание, капитаном родного «Серро Портеньо»!

Дуарте всегда считался довольно перспективным игроком Парагвая, который вызывался в разные молодежные команды страны и даже играл в паре с нынешним защитником «Динамо» Роберто Фернандесом, который перебрался в РПЛ полгода назад. Благодаря пандемии, травмам основных защитников, отъезду игроков и другим случайностям, Дуарте получил шанс реализовать себя, с чем безупречно справился. При Алексисе «Серро Портеньо» стал пропускать куда меньше голов, стал чемпионом Парагвая в 2020-м и 2021-м годах, а его трансферная стоимость выросла до 4 млн евро, что является наивысшим результатом в южноамериканском чемпионате.

Дуарте требовалось срочное повышение в карьере, и предложения не заставили себя долго ждать. Парагвайца хотели видеть «Васко да Гама», «Бока Хуниорс», а летом 2022-го года даже писали о личной заинтересованности Микеля Артеты из «Арсенала», но в итоге победителем вышел «Спартак», заплативший требую сумму - 4 млн евро.

Дуарте станет заменой Жиго?

Дуарте можно назвать уникальным защитником, ведь он имеет способность, чаще присущую игрокам атаки, а именно «двуногость». Именно поэтому Алексису не составляет проблем играть как левого центрального, так и правого центрального защитника. Но, учитывая наличие Джикии в «Спартаке», очевидно, что Джикия будет располагаться ближе к правому краю.

Станет Дуарте новым Жиго или нет, зависит от многих факторов, включая адаптацию парагвайца в России, но мы можем беспрепятственно сравнить двух футболистов по статистике. За основу взяты результаты Жиго в сезоне 2021/22 (последний его сезон в «Спартаке») и Дуарте в последнем сезоне чемпионата Парагвая:

Отборы за 90 минут: 0,96 - 1,29

Перехваты за 90 минут: 2,17 - 2,57

Выносы за 90 минут: 3,61 - 3,00

Заблокировано ударов за 90 минут: 0,64 - 0,86

Ключевые передачи за 90 минут: 0,48 - 0,43

Выигранные верховые единоборства за 90 минут: 2,05 - 3,71

Подводя итог, можно сказать, что Дуарте не является прямой заменой Жиго на данный момент. Он более медленный, хуже играет при высокой линии прессинга, но зато он превосходит экс-спартаковца в игре в воздухе и в некоторых других компонентах. Уверен, что 22-летний защитник уже сейчас куда сильнее окажется действующих игроков «Спартака», а при поддержке Джикии и Абаскаля, Дуарте может вырасти в по-настоящему классного игрока, причем по меркам не только РПЛ, но и Европы.