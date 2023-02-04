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4,5 млн – хорошая прибавка к пенсии! Букмекеры предлагают Павлюченко большие деньги за один матч?

Экс-футболист сборной России получил щедрое предложение от «Уфы».
4,5 млн – хорошая прибавка к пенсии! Букмекеры предлагают Павлюченко большие деньги за один матч?
04 февраля 2023 14:35
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Российский нападающий Роман Павлюченко получит от букмекерских компаний 4,5 млн рублей за участие в матче Кубка России между «Уфой» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает телеграм-канал «Румит».

Можно ли верить этой информации от некого телеграм-канала? Вполне, для букмекеров не такие большие деньги.

Сейчас 41-летний Роман Павлюченко тренируется в Турции и готов подписать контракт с «Уфой», об этом говорил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Он любит пиар, умеет его использовать, и в общем-то, попиарить клуб, когда дела идут не самым лучшим образом даже в первой лиге, это нормально.

Сколько готова сама «Уфа» заплатить Павлюченко, пока не ясно, нигде эта информация не появлялась.

Интересно, что Газизов не говорит, что Павлюченко поможет «Уфе» до конца сезона. Пока все разговоры только об одной игре, той самой с «Ахматом». И 4,5 млн за это шоу в один матч - очень приличные деньги в наше непростое время.

Цель всей этой операции – Павлюченко хочет забить 200-й гол в карьере по выступлениям за клубы. И заодно помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России. Цель благая. А если не забьет, а если не поможет?

Получается, деньги на ветер? И что за цель -помочь пройти в следующий раунд?

Но платит не клуб, а букмекеры, поэтому к Газизову претензий не будет ни у кого. А сам матч вызовет повышенный интерес, в этом нет никаких сомнений. Почти наверняка его покажет «Матч ТВ» на основном канале, а не на платном. После такой пиар-подготовки все зрители будут внимательно следить за каждым движением Романа: в самом деле, ну, интересно же – забьет или нет?

И если не забьет, ничего страшного. Для самого Романа это беспроигрышный матч. Засветился, всем о себе напомнил и денежки неплохие заработал.

Помните, была такая финансовая пирамида МММ, ее создатель Сергей Мавроди облапошил миллионы наивных граждан в России в начале 90-х. А уж какие славные ролики шли по ТВ!

Народный герой Лена Голубков вошел в каждый дом с фразой: «Хорошая прибавка к пенсии», при этом он показывал пачку банкнот, полученную от МММ в обмен на покупку им акций, или как они там назывались, этой финансовой пирамиды. Типа, за эти акции МММ выплачивал фантастические проценты и на них можно было припеваючи жить и ни о чем не волноваться. Еще одна фраза Лени ушла в массы «Куплю жене сапоги». Это уже из другого ролика, Леня опять демонстрировал пачку денег. И всем телезрителям было понятно: тут не только на хорошие сапоги хватит. И очередь в офис МММ, куда люди добровольно несли деньги, не иссякала месяцами.

Рома Павлюченко тоже уже находится на футбольной пенсии. Поэтому «хорошая прибавка к пенсии» в 4,5 млн очень даже не помешает.

источник: «Советский спорт»
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4,5 млн – хорошая прибавка к пенсии! Букмекеры предлагают Павлюченко большие деньги за один матч?
4,5 млн – хорошая прибавка к пенсии! Букмекеры предлагают Павлюченко большие деньги за один матч?
Экс-футболист сборной России получил щедрое предложение от «Уфы».
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