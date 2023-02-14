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Драка в отеле. Что же произошло в Турции и как к этому относиться?

Сборы выматывают. До драк доходит почти всегда. Обсуждаем резонансное дело, которое, если вдуматься, стало таковым на пустом месте.
Драка в отеле. Что же произошло в Турции и как к этому относиться?
14 февраля 2023 23:25
автор: Николай Яременко

Вроде Мамаев вон с футболом завязывает – казалось бы, одним позорным элементом в нашем футболе меньше становится, но взрастает свежая поросль. На этот раз – ярославская.

Про историю с поведением игроков «Шинника» в турецком отеле слышали, наверное, все, кто хотя бы краем уха следит за футбольной и околофутбольной повесткой. Для тех, кто по каким-то необъяснимым причинам отъезжал на вечер понедельника (когда всё это и произошло) и весь вторник (когда все наперебой случившееся обсуждали) изложим только сухую фабулу. Вариантов её изложения нам тоже предлагается немало, поэтому – очень сжато, только опираясь на подтверждённые факты.

Турция – всероссийская здравница. Наши клубы по-прежнему предпочитают готовиться к возобновлению сезона не в Крыму, а на противоположном берегу Черного моря. Всем удобно, всем тепло, всем нравится.

В первой лиге отечественного футбола, очевидно, требования к дисциплине и к здоровому образу жизни игроков совсем не на уровне. Допускаю, что не только сейчас, не только в первой, не только в футболе. Но мы говорим сейчас о вполне конкретном кейсе. Игроки с берегов Волги и Которосли выпили в отеле лишнего («А кто не пьёт? Нет, ты скажи!» - кричал герой Броневого в легендарных «Покровских воротах») и пошли искать себе на известное место приключений. Кто-то вздорным образом отреагировал на замечание со стороны работников отеля, а кто-то решил сразу, что задираться надо не с персоналом, а с игроками закарпатского клуба, расквартированного в этом же корпусе.

Разговоры дилетантов о том, что во всём виноват отель, поселивший футболистов из двух стран по соседству – это разговоры в пользу бедных. Отель это беспокоить не должно. По идее, должно было бы беспокоить службы безопасности обеих команд. Но мы знаем, как спортсмены, невзирая на политические разногласия, всегда обнимаются вместе после финиша. Так что мало кто мог ждать конфликта.

Поэтому не надо слушать тех горе-толкователей, которые рассказывают, что такой-то ярославец, привлеченный провоцирующими криками, побежал один отстаивать идеалы. Пьяная драка – она и есть пьяная драка. Тем более что когда закарпатская команда покинула поле боя, она продолжилась уже между самими ярославцами.

Иногда лучше жевать, чем говорить, гласила когда-то давнишняя телереклама. Ну, зачем, надув щёки, спикеры всех мастей рассказывают, как они срочно подключились к решению вопроса. Вопрос заселения в другой отель после принудительного выселения дебоширов теперь представляют чуть ли не как грамотно организованную эвакуацию ради обеспечения безопасности.

А может, дебоширов домой? И внимательнее за выпивкой следить? И тогда не будет на ровном месте никаких конфликтов? Ну, и так всем нервно – так зачем обострять-то?

источник: «Советский спорт»
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Драка в отеле. Что же произошло в Турции и как к этому относиться?
Драка в отеле. Что же произошло в Турции и как к этому относиться?
Сборы выматывают. До драк доходит почти всегда. Обсуждаем резонансное дело, которое, если вдуматься, стало таковым на пустом месте.
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