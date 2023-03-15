После того, как делом «Барселоны» о подкупе бывшего вице-президента технического комитета судейского корпуса Энрикеса Негрейры занялись прокуратура и антикоррупционный комитет, каждый день всплывают какие-то новые детали. Так, издание Libertad Digital получило доступ и опубликовало два отчета, которые делал сын футбольного чиновника Энрикес Ромеро в отношении арбитров Иглесиаса Вильянуэвы и Давида Переса Палласе.

Указывается, что документы напечатаны на фирменном бланке «Барселоны», имеют отметку «конфиденциальный судейский отчет» и состоят из двух-трех страниц. Они были изъяты во время обыска в доме бывшего менеджера блауграны Хосепа Контрераса, скончавшегося в декабре прошлого года.

Вильянуэва в данный момент является ассистентом ВАР в примере. Ему посвящен обширный отчет с подробным личным профилем и списком матчей «Барселоны», которые он судил в течение своей карьеры. «Хорошо подготовлен физически», «благодаря хладнокровию и мужеству предъявит желтую или красную карточку стольким игрокам, скольким потребуется», «не обладает выдающейся личностью или харизмой» – такую характеристику дали арбитру авторы отчета.

Паллас же является главным арбитром в сегунде, то есть второй лиге в иерархии испанского футбола. Он судил матч между «Кордовой» и «Барселоной Б» 6 октября 2012 года, в котором каталонцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Немного отойдя от темы, отметим, что в той игре в составе блауграны выступали Жерар Делофеу, Луис Альберто, Рафинья (тот, что числился потом в «ПСЖ») и Алекс Гримальдо, а защитник Патрик (с 2015 года в «Лацио») вышел на замену. Мощная эффективность второй команды, игроки которой действительно находят себя в профессиональном футболе на высшем уровне.

Ну, да вернемся к Палласу. В отчете его характеризуют как «очень молодого и храброго судью, готового без колебаний показать карточку или назначить пенальти, если его увидит». А еще присутствует личностная характеристика: «Милый, скромный, ответственный и трудолюбивый. Учится на четвертом курсе телекоммуникационной инженерии в Университете Виго».

Эти на редкость бессодержательные и малорелевантные отчеты, написанные, как отмечают испанские журналисты, с колоссальным количеством опечаток, орфографических, пунктуационных, логических и фактических ошибок, стоили «Барселоне» 7,3 млн евро, или 430 тысяч в год (в 2001-2018 годах). Если каталонцы действительно оплачивали Негрейре только эти услуги, то могут претендовать на премию за самую бездарную трату денег в истории.

Тем не менее, для «Барселоны» вся эта история может круто выйти боком, ведь скандал только набирает обороты. И даже если каталонцы не будут наказаны понижением в классе (а ходили слухи даже о том, что УЕФА может исключить сине-гранатовых из еврокубков), они уже понесли колоссальные репутационные потери, осложняющие им и трансферную кампанию. Так, уже согласовавший контракт с клубом Иньиго Мартинес из-за происходящего поставил переговоры на паузу.