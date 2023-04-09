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Алексей Сафонов: Иванова специально пригласили посмотреть ВАР, убедиться – пенальти не было

Вчера в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 3:3. Некоторые решения арбитра Сергея Иванова вызвали вопросы.
Алексей Сафонов: Иванова специально пригласили посмотреть ВАР, убедиться – пенальти не было
09 апреля 2023 14:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Футбольный агент Алексей Сафонов – о самом спорном моменте с назначением Ивановым пенальти в ворота «Динамо».

- На мой взгляд, пенальти не было, уверен в этом, - категоричен Сафонов. – Хотя в целом Иванов отсудил матч неплохо, но этот момент все испортил.

- Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что Безбородов, который работал на ВАРе, специально позвал Иванова к телевизору: мол, посмотри, не было же пенальти.

- Думаю, так и было, сто процентов. А тот принял странное решение: посмотрел телевизор и назначил пенальти.

источник: «Советский спорт»
Алексей Сафонов: Иванова специально пригласили посмотреть ВАР, убедиться – пенальти не было
Алексей Сафонов: Иванова специально пригласили посмотреть ВАР, убедиться – пенальти не было
Вчера в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 3:3. Некоторые решения арбитра Сергея Иванова вызвали вопросы.
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