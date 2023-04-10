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Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ

Еще не гений, но очень хорош.
Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ
10 апреля 2023 10:18
автор: Никита Шмытов
автор фото: Соцсети ФК "Бернли"

Чемпионшип - один из самых сложных футбольных турниров Европы, в котором почти невозможно предсказать победителя до начала сезона. Здесь фавориты нередко превращаются в середняков, аутсайдеры зачастую забирают очки у лидеров, а имена клубов, которые выйдут в Английскую премьер-лигу, неизвестны до последнего тура. Но в этом сезоне есть свои исключения.

«Бёрнли», вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ, оказался в тяжелой ситуации, но сумел быстро воскреснуть. К 39-му туру (из 46) клуб набрал 87 очков, благодаря чему забронировал за собой место в элите английского футбола на следующий сезон.

Главный герой успеха - Венсан Компани. Шон Дайч, проработавший в «Бернли» десять лет, покинул клуб, а вместо него руководство выбрало 36-летнего экс-игрока «Манчестер Сити» Венсана Компани. И это выглядело спорно для обеих сторон по нескольким причинам:

1. После завершения футбольной карьеры Венсан провёл всего два нормальных сезона в качестве главного тренера «Андерлехта» (3-е и 4-е места в чемпионате, полуфинал и финал кубка страны). В еврокубках тоже получалось так себе - вылет от «Витесса» в квалификации Лиги конференций.

2. Трансферы и итоговый состав тоже не придавали уверенности. Из-за финансовой ситуации («Бернли» должен выплатить 65 млн фунтов стерлингов кредита) попрощался с ключевыми игроками прошлых лет: Ник Поуп («Ньюкасл»), Натан Коллинз («Вулверхэмптон»), Дуайт Макнил, Джеймс Тарковски (оба - «Эвертон»), Максвелл Корне («Вест Хэм»).

3. Учитывая вышесказанное, молодому тренеру было рискованно идти в кризисный клуб, которому нужна была перезагрузка. Чаще всего в подобных ситуациях клуб отдаёт предпочтение проверенным и зрелым тренерам, но Компани и «Бёрнли» пошли на совместную авантюру.

И всё-таки ставка оправдалась. «Бёрнли» не нашёл большие деньги на новичков, а Компани пришлось довольствоваться лишь малоизвестными игроками, большая часть из которых приехала из хорошо знакомого бельгийского чемпионата. И Компани удалось встроить почти каждого из них:

- Мануэль Бенсон (4 млн евро) - 8+3 в 27 матчах;

- Анасс Зарури (4 млн евро) - 6+5 в 29 матчах;

- Джош Каллен (3 млн евро) - 36 матчей, основной опорный полузащитник;

- Натан Телла (аренда) - 17+4 в 36 матчах (третий бомбардир чемпионата).

И отдельно стоит выделить голкипера Ариянета Мурича, с которым Компани пересекался в «Сити» ещё в роли игрока. Для косовара «Бёрнли» стал десятым клубом в карьере к 24 годам, но именно в нём он проводит лучший сезон. Мурич является одним из лучших вратарей Чемпионшипа по многим показателям:

- 0,80 пропущенных голов за 90 минут (2-е место);

- 75,2% сейвов (4-е место);

- 37,8% матчей без пропущенных голов (4-е место);

- 9,8% предотвращенных кроссов (4-е место);

- 39,4% точных длинных (более 36 метров) передач (2-е место).

Все перечисленные игроки, с остатками состава эпохи Дайча, превратились в сумасшедшую машину по меркам Чемпионшипа, которой нет равных - «Бёрнли» опережает ближайшего преследователя на 11 очков. Доминирование выражается и в дополнительных показателях - команда забила больше всех, пропустив меньше всех. Особенно впечатляет форма в домашних стенах: 14 побед, 6 ничьих и 0 поражений при разнице голов 43:13. Если «бордовые» не проиграют в оставшихся трёх домашних матчах, то они станут первой командой с сезона 2009/10, которая ни разу не проиграла в Чемпионшипе дома.

Компани рано называть гением, но для дебютного сезона в Англии он показывает невероятно качественную работу. «Бёрнли» угадал с тренером, вновь вернется в элиту английского футбола, выберется из долговой ямы, а Венсан получит солидный трансферный бюджет для продолжения развития, но теперь уже в АПЛ.

источник: «Советский спорт»
Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ
Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ
Еще не гений, но очень хорош.
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