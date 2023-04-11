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Три интриги перед противостоянием «Манчестер Сити» и «Баварии»

11 апреля, в 22:00, на поле сойдутся «Манчестер Сити» и «Бавария», которые считались главными фаворитами Лиги чемпионов-2022/23 ещё до старта сезона. Команды оправдали свой статус, но в финал пройдет только одна из них. А какие интриги кроются в данном противостоянии? 
Три интриги перед противостоянием «Манчестер Сити» и «Баварии»
11 апреля 2023 02:35
автор: Никита Шмытов

Сможет ли «Бавария» сдержать «Сити»?

Эрлинг Холанд в последнем туре Английской премьер-лиги в очередной раз отметился дублем, доведя счёт голов до 30. А если к ним прибавить статистику из других турниров, то на счету норвежского форварда уже 44 гола за сезон. Космос!

В редких случаях, когда у Эрлинга не идёт игра, его без проблем заменяют другие голеадоры, благодаря которым «Сити» считается одним из самых мощных коллективов мира по уничтожению соперников в атаке. «МС» забил семь голов в ворота «Лейпцига», шесть – «Манчестер Юнайтед», по четыре получали «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Но будет ли нечто похожее против «Баварии»?

История встреч соперников показывает, что «Сити» точно не будет просто. Англичане лишь в 2011 году побеждали с перевесом более, чем в один гол против «Баварии». Последующие четыре матча они либо проигрывали, либо обыгрывали оппонента только с минимальным счётом.

Мюнхенцы в этом сезоне не оставляют шансов в Лиге чемпионов вообще никому 8 побед в 8 матчах с разницей голов 21:2. Даже хваленая атака «ПСЖ» не смогла распечатать ворота Яна Зоммера. Не исключено, что в эту защитную стену влетит еще одна топ-команда.

Перемудрит ли Пеп?

Пеп Гвардиола тактический гений, обаятельный футбольный шоумен, титулованный тренер, но иногда всё это работает против него. Гвардиола в прошлых сезонах еврокубков нередко закапывал сам себя, придумывая нечто странное (а иногда и абсурдное) в решающих матчах. Проще говоря: он ломал в один момент то, что всегда работало.

В связи с этим возникает вопрос: а не произойдет ли это вновь? «Сити» не проигрывает 12 матчей подряд, в составе почти нет травмированных игроков, а теперь в гости на «Этихад» приезжает его бывшая команда во главе с Томасом Тухелем, который нередко обыгрывал Пепа ранее, в том числе в финале ЛЧ. Кажется, это идеальная почва, чтобы испанский тренер вновь придумал нечто новое, причем не факт, что работающее.

Как себя покажут экс-игроки АПЛ против «Сити»?

Пеп Гвардиола лишь маленькая часть пересечения «Сити» и «Баварии». Во-первых, интересно посмотреть за действиями Жоау Канселу, который отправился в аренду именно из-за разногласий с Гвардиолой. Во-вторых, любопытна игра Лероя Сане, который был ключевым игроком в «Сити», но и он в один момент решил вернуться в Бундеслигу. Пеп может пожалеть, что упустил этих игроков.

А вот Садио Мане за «горожан» не играл, но его стоит выделить особенно. За несколько лет Гвардиола так и не сумел найти противоядие к сенегальскому форварду, который забил 10 голов в 19 матчах, что является наилучшим результатом среди всех действующих игроков после Мохамеда Салаха (11 голов).

источник: «Советский спорт»
Три интриги перед противостоянием «Манчестер Сити» и «Баварии»
Три интриги перед противостоянием «Манчестер Сити» и «Баварии»
11 апреля, в 22:00, на поле сойдутся «Манчестер Сити» и «Бавария», которые считались главными фаворитами Лиги чемпионов-2022/23 ещё до старта сезона. Команды оправдали свой статус, но в финал пройдет только одна из них. А какие интриги кроются в данном противостоянии? 
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