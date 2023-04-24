Валерий Овчинников: Валера мой воспитанник? Он уже давно Валерий Георгиевич Карпин

«Советский спорт» обсудил основные события выходных с известным в прошлом тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

– Валерий Викторович, пожалуй, самый неожиданный результат из-за количества забитых мячей зафиксирован в Химках – победа хозяев над «Торпедо» 4:2.

– Матч принципиальный для Андрея Талалаева. «Торпедо» с ним поступило не очень хорошо, поэтому у него к этой команде личные счеты.

Талалаев провел удачные замены, они сыграли решающую роль. Вообще, он мастер замен, надо отдать ему должное, мы это часто видели по его работе в «Ахмате».

Для Талалаева принципиально было выиграть именно этот матч, хотя сейчас каждая игра для них – вопрос выживания. Теперь у «Химок» неплохие шансы уйти из зоны вылета.



Источник фото: ФК «Химки»

– Плавно переходим к матчу в Воронеже, где главный конкурент «Химок» за выживание принимал «Оренбург» и был разгромлен. «Факел» дома прилично играет, результат вас не удивил?

– Нет, в Оренбурге сложилась очень хорошая команда, добротный середнячок, играет в интересный футбол. «Оренбург» оказался «Факелу» не по зубам.

– Матч в Санкт-Петербурге для «Зенита» ничего не решал, но отомстить «Динамо» за недавнее поражение в Кубке зенитовцы явно хотели. Опять все сделали бразильцы.

– Приятно смотреть на бразильцев, «Зенит» давно чемпион, но в нынешней ситуации на это нужно посмотреть другим взглядом. Нас отстранили от футбола в мире и Европе. Понимаю, что руководству «Зенита» хочется, чтоб команда была чемпионом. Но еврокубков нет, вот в чем дело. Может, в этой ситуации лучше сделать ставку на наших игроков, а не на заморских?

– Одна из ключевых встреч была в Екатеринбурге. «Ростов» выиграл и сохранил второе место.

– Меня результат не удивил, «Уралу» тяжело давались очки, приходилось их выгрызать. А «Ростов» разыгрался.

– Ваш воспитанник им руководит – Валерий Карпин.

– Он уже давно Валерий Георгиевич Карпин, отдайте ему должное.



Источник фото: РИА Новости

– Скромничаете, не хотите быть этаким Макаренко, воспитавшим отличного футболиста и тренера. А ведь когда-то называли его просто – Валера.

– Слушайте, давно это было. Помните строчку «Были когда-то и мы рысаками». Валерий Георгиевич сам себя сделал, и всего добился сам.

– ЦСКА – «Локомотив». Дзюба не забил, а за ним сейчас все следят: забьет – не забьет?

– Не забил, но крови армейцам попортил. Дзюба есть Дзюба, со своим характером. И смотреть за ним интересно, а своей игрой он доказывает, что характер у него есть.

– Счет по игре – все справедливо?

– В футболе о справедливости не стоит говорить. И, как известно, самое красивое – счет на табло. А там – 1:1.