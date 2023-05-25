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Как избавиться от алиментов? Голкипера сборной России обвиняют в самом ужасном способе

Надеемся, что это провокация.
Как избавиться от алиментов? Голкипера сборной России обвиняют в самом ужасном способе
25 мая 2023 23:23
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсеть Матвея Сафонова

Историй разводов в нашем спорте масса. Все помнят баню Глушакова, Аршавина vs. Барановскую, Тарасов против Бузовой и т.д. Этих историй так много, что можно отдельную книгу писать о супружеской бездарности в футбольном и не только сообществе.

Молодой вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пошел дальше. Он пытается отжать у своей бывшей супруги помимо имущества еще и грудного ребенка.

Соцсеть Матвея Сафонова

Начиналось то всё хорошо. Свиданки, красивые ухаживания. Она молоденькая и красивая, он – уже известный в РПЛ вратарь, которого вся Россия упорно называет главным талантом поколения и чуть ли не вторым Игорем Акинфеевым. От таких радужных красок в какой-то момент может и крыша поехать.

Соцсеть Анастасии Сафоновой

В 2021 году в глобальной сети вспыхнул не футбольный скандал. Сафонов закрутил роман со стюардессой самолета, на котором «Краснодар» летал на выезды. Марина Кондратюк уже какое-то время выкладывала фотографии с домашних матчей «быков». До весны нынешнего года всё как-то держалось в тайне, хотя в клубе все об этом догадывались. Но в апреле Матвей опубликовал совместное фото с любовницей, подписав его: «Знакомьтесь, моя Марина». Тут ничего нового, если не считать того, что о романе вратаря стало известно тогда, когда дочери Сафонова исполнилось… 4 месяца.

Соцсеть Матвея Сафонова

Это тоже не шок. Сколько мы такого видели. Основной ужас заключается в том, что Матвей зачем-то пытается отжать у своей бывшей жены всё что можно, вплоть до новорожденной девочки и алиментов на ее содержание. Экс-супруга больше не могла молчать и осветила всю ситуацию в социальных сетях. Можно говорить прямо – Матвей по любым российским оценкам очень успешный и знаменитый человек, миллионер. Получается, чтобы не делиться своими заработками, он решил радикально провернуть бракоразводный процесс вместе с дележкой имущества.

Соцсеть Матвея Сафонова

А что же дальше? Не проще ли просто тихо замять ситуацию, уладить все по-людски, раз уж ситуация настолько грязная. Уменьшить накал и остаться при этом в глазах общественности хотя бы в каком-то человеческом обличии. Несмотря на пропаганду сильного мужского начала и крепкой семьи в нашей стране, в спортивном, да и не только, пространстве случаются вопиющие ситуации, которые граничат с абсурдом. Обирать женщину с грудным (своим) ребенком на руках, да еще пытаясь отобрать маленькую дочь у матери… За гранью.

источник: «Советский спорт»
Как избавиться от алиментов? Голкипера сборной России обвиняют в самом ужасном способе
Как избавиться от алиментов? Голкипера сборной России обвиняют в самом ужасном способе
Надеемся, что это провокация.
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