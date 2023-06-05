ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сексуальный врач «Балтики» вывела команду в РПЛ. Она вдохновляет футболистов на подвиги

Яна Асламова – мечта любого футболиста РПЛ.
Сексуальный врач «Балтики» вывела команду в РПЛ. Она вдохновляет футболистов на подвиги
05 июня 2023 07:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсети Яны Асламовой

После выхода в РПЛ главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич сделал ход конем в прямом и переносном смысле. Первый же трансфер балтийцев и сразу попадание в цель мужской части фанатов не только местной «Балтики», но и всего российского чемпионата. Новым врачом-реабилитологом команды стала красавица Яна Асланова.

Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Клуб с берегов Балтийского моря провернул операцию по переманиванию Яны из Пензы. До невероятного скачка в медицинской карьере, девушка работала в пензенском «Зените» в ФНЛ-2, за который играли ее родной брат, а также молодой человек. Девушку осторожно привлекали к работе с футболистами, но потом увидели маниакальное рвение к работе. Сомнений не было – Асламова остается в «Зените». По «цыганской почте» разошлась информация, что Яна не только хороша собой, но еще и отменный спец в делах восстановления спортсменов после травм. На девушку вышли представители «Балтики» и судьба талантливого врача была решена.

Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Но Яна не совсем стандартный клубный доктор. Ее путь в спортивную медицину пролегал не только в обучении серьезному ремеслу, она и сама достаточно неплохо успела посостязаться в свои юные годы. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, неоднократный чемпион Санкт-Петербурга в беге на 100, 200 и 400 метров, чемпионка России среди вооруженных сил в беге на 400 метров с барьерами. Тот самый случай, когда теорию важно было понять на практике. Отсюда и глубокие знания в делах большого количества травм спортсменов.

Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Яна Асламова считает, что женщина в футбольной команде – это к победам, а Сергей Игнашевич импонирует ей, как очень строгий руководитель. Все вопросы в клубе решаются исключительно через легенду ЦСКА и сборной России. В интервью клубным СМИ, Яна рассказала, что ощущает громадную разницу в подходе к организационным вопросам между Пензой и Калининградом. Все-таки уровни ФНЛ и ФНЛ-2 разительно отличаются. Но сейчас у Асламовой будет новый вызов – РПЛ. Она с оптимизмом смотрит в будущее калининградского клуба.

источник: «Советский спорт»
Сексуальный врач «Балтики» вывела команду в РПЛ. Она вдохновляет футболистов на подвиги
Сексуальный врач «Балтики» вывела команду в РПЛ. Она вдохновляет футболистов на подвиги
Яна Асламова – мечта любого футболиста РПЛ.
05.06.2023 07:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно
Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно
Российские фанаты проучили оппонентов после позорной выходки на трибунах.
04.06.2023 11:27
Футбол
автор: Сергей Колесников
Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву
Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву
В матче 30-го тура РПЛ команда Владимира Федотова разгромила «Ростов» и стала второй, оставив соперников за пределами призовой тройки.
03.06.2023 20:13
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Спартак» проиграл «Крыльям». Фанаты кричали: «Позор»
«Спартак» проиграл «Крыльям». Фанаты кричали: «Позор»
«Крылья Советов» от стыков спасли Фролов и Гарре.
03.06.2023 19:31
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Пришел на лондонские руины. Пять задач, с которыми придется справиться Маурисио Почеттино
Пришел на лондонские руины. Пять задач, с которыми придется справиться Маурисио Почеттино
В прошлый раз в этом городе у него все было с точностью, да наоборот.
03.06.2023 16:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Как «Крылья Советов» сенсационно разгромили «Спартак»! Самара праздновала до утра
Как «Крылья Советов» сенсационно разгромили «Спартак»! Самара праздновала до утра
Европейский наставник «красно-белых» совершил кучу тактических ошибок.
03.06.2023 14:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Нашу сборную безобразно встретили в столице Азербайджана.
03.06.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Колесников
Уникальный рекорд века! Легендарный Моуринью, даже проиграв, вошел в историю
Уникальный рекорд века! Легендарный Моуринью, даже проиграв, вошел в историю
Клуб из Андалусии обновил своё достижение, выиграв седьмой финал Лиги Европы из семи.
01.06.2023 12:25
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Вратарь похоронил «Спартак» в решающем матче РПЛ. Все решила одна чудовищная ошибка
Вратарь похоронил «Спартак» в решающем матче РПЛ. Все решила одна чудовищная ошибка
Сенсационное поражение в последнем туре не позволило красно-белым догнать ЦСКА.
01.06.2023 08:58
Футбол
автор: Сергей Колесников
Магия «Севильи» сильнее. Испанцы выиграли седьмой финал Лиги Европы
Магия «Севильи» сильнее. Испанцы выиграли седьмой финал Лиги Европы
До этого вечера Жозе Моуринью выиграл все пять еврофиналов, а «Севилья» – все шесть финалов Лиги Европы. Чья-то легендарная серия неминуемо должна была прерваться.
01.06.2023 01:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.