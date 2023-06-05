Сексуальный врач «Балтики» вывела команду в РПЛ. Она вдохновляет футболистов на подвиги

После выхода в РПЛ главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич сделал ход конем в прямом и переносном смысле. Первый же трансфер балтийцев и сразу попадание в цель мужской части фанатов не только местной «Балтики», но и всего российского чемпионата. Новым врачом-реабилитологом команды стала красавица Яна Асланова.



Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Клуб с берегов Балтийского моря провернул операцию по переманиванию Яны из Пензы. До невероятного скачка в медицинской карьере, девушка работала в пензенском «Зените» в ФНЛ-2, за который играли ее родной брат, а также молодой человек. Девушку осторожно привлекали к работе с футболистами, но потом увидели маниакальное рвение к работе. Сомнений не было – Асламова остается в «Зените». По «цыганской почте» разошлась информация, что Яна не только хороша собой, но еще и отменный спец в делах восстановления спортсменов после травм. На девушку вышли представители «Балтики» и судьба талантливого врача была решена.

Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Но Яна не совсем стандартный клубный доктор. Ее путь в спортивную медицину пролегал не только в обучении серьезному ремеслу, она и сама достаточно неплохо успела посостязаться в свои юные годы. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, неоднократный чемпион Санкт-Петербурга в беге на 100, 200 и 400 метров, чемпионка России среди вооруженных сил в беге на 400 метров с барьерами. Тот самый случай, когда теорию важно было понять на практике. Отсюда и глубокие знания в делах большого количества травм спортсменов.

Источник фото: соцсети Яны Асламовой

Яна Асламова считает, что женщина в футбольной команде – это к победам, а Сергей Игнашевич импонирует ей, как очень строгий руководитель. Все вопросы в клубе решаются исключительно через легенду ЦСКА и сборной России. В интервью клубным СМИ, Яна рассказала, что ощущает громадную разницу в подходе к организационным вопросам между Пензой и Калининградом. Все-таки уровни ФНЛ и ФНЛ-2 разительно отличаются. Но сейчас у Асламовой будет новый вызов – РПЛ. Она с оптимизмом смотрит в будущее калининградского клуба.