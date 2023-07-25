€ 700 млн для Мбаппе начали таять. Неужели Килиан включил заднюю?

Вспомните начало прошлого сезона: Килиан Мбаппе все-таки остался в Париже еще как минимум (так казалось на тот момент) на пару лет, а Кристоф Галтье, только недавно возглавивший команду, справился с почти невозможной задачей, удачно разместив на поле его, Лионеля Месси и Неймара. Все работало, как часы: «ПСЖ» очень уверенно выигрывал один матч за другим, звезды эффективно дополняли друг друга на поле, а клуб можно было смело называть чуть ли не сильнейшим в Европе.

Но тараканы в голове Мбаппе смогли сидеть тихо не более пары месяцев. Потом он снова начал капризничать: сначала из-за пенальти, который Килиан не поделил с Неймаром, а затем в связи со свой ролью на поле, которая его, как оказалось, не устраивала. В итоге выстроенная игра парижан начала сыпаться, что привело к очередному посредственному выступлению в Лиге чемпионов и довольно дежурному чемпионству во Франции, но с преимуществом всего лишь в одно очко.

Getty Images

Собственно, а что руководство «ПСЖ» ожидало? Видимо, благодарности за созданные юному футболисту условия, которые он предсказуемо не оценил. Парижане бросили к его ногам весь мир, лишь бы он только не уходил в «Реал»: привилегированное положение в клубе, огромные по меркам европейского футбола деньги, центральное место в проекте. В конце концов, кого из спортсменов уговаривал остаться на родине президент? Вот только склочный и скандальный характер Мбаппе был виден и ранее, поэтому стоило ожидать очередных капризов француза.

Проблемы с Мбаппе начались еще в «Монако», когда он был просто очень талантливым игроком, но не более того: долго торговался за очень большой подписной бонус при заключении нового соглашения с монегасками. Уже через год он потребовал увеличения зарплаты в 16 раз – до уровня самого дорогого на тот момент игрока клуба Радамеля Фалькао. В итоге клуб решил его продать, но «Реал», согласовав переход с «Монако», отказался платить Килиану столько же, сколько дали в «ПСЖ». Причем ряд требований футболиста выглядели абсурдными, вроде 50 часов пользования частным самолетом.

Прошлым летом Мбаппе снова засобирался в Мадрид, но в очередной раз сделал выбор в пользу денег. Но тут уже хочется спросить у руководства «ПСЖ» – неужели вы не видели, насколько это проблемный игрок? Или решили, учитывая его талант и национальность, рискнуть? Вот и пожинайте теперь плоды уже третьей версии сериала о переходе Мбаппе в «Реал». Правда, на этот раз французы, кажется, наконец-то решили положить конец бесконечным метаниям и шантажу игрока. Оставить его вне команды в предсезонном турне и дать понять о готовности посадить на скамейку – сильный ход.

ФК "ПСЖ"

Вот только неожиданно на первый план выскочил еще один претендент на футболиста, который так сильно любит деньги – Саудовская Аравия. Кажется, это идеальный союз, ведь ранее утверждалось, что Мбаппе хотел либо получить громадный бонус за лояльность от «ПСЖ», либо чтобы «Реал» выплатил колоссальные подъемные при переходе, а оптимально забрать и то, и другое.

700 миллионов с Ближнего Востока, о которых первоначально шла речь, вроде как трансформировались уже только в 200, а все остальное – рекламные и коммерческие соглашения. Тут уже даже не удержались другие звёзды и стали реагировать: один из самых высокооплачиваемых игроков НБА Яннис Адетокумбо в соцсетях пошутил, что похож на Мбаппе, а потому саудиты могут взять его.

Согласится ли Килиан на такое щедрое предложение? С одной стороны, он всегда принимал решение в пользу того, которое предполагало самый большой чек. С другой, о конкуренции с Эрлингом Холандом и сравнениях с противостоянием Месси - Роналду можно смело забыть. Да и были ли основания для такой шумихи вообще? Мбаппе уже за семь полноценных сезонов в Лиге 1 только однажды перешагнул планку в 30 голов, у его норвежского оппонента уже в первый год в АПЛ 36 мячей. Лионель Месси в 25 лет уже был обладателем четырёх «Золотых мячей», а у Килиана - ни одного.

Getty Images

Сейчас представляется, что единственный вариант для Мбаппе стать по-настоящему великим футболистом следующий – перестать быть беспринципным, инфантильным и капризным подростком, думающим только о деньгах, как можно скорее повзрослев и усмирив всех тараканов в свой голове.