ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

€ 700 млн для Мбаппе начали таять. Неужели Килиан включил заднюю?

Предложение саудитов превращает футболиста «ПСЖ» в героя мемов.
€ 700 млн для Мбаппе начали таять. Неужели Килиан включил заднюю?
25 июля 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Вспомните начало прошлого сезона: Килиан Мбаппе все-таки остался в Париже еще как минимум (так казалось на тот момент) на пару лет, а Кристоф Галтье, только недавно возглавивший команду, справился с почти невозможной задачей, удачно разместив на поле его, Лионеля Месси и Неймара. Все работало, как часы: «ПСЖ» очень уверенно выигрывал один матч за другим, звезды эффективно дополняли друг друга на поле, а клуб можно было смело называть чуть ли не сильнейшим в Европе.

Но тараканы в голове Мбаппе смогли сидеть тихо не более пары месяцев. Потом он снова начал капризничать: сначала из-за пенальти, который Килиан не поделил с Неймаром, а затем в связи со свой ролью на поле, которая его, как оказалось, не устраивала. В итоге выстроенная игра парижан начала сыпаться, что привело к очередному посредственному выступлению в Лиге чемпионов и довольно дежурному чемпионству во Франции, но с преимуществом всего лишь в одно очко.

Getty Images

Собственно, а что руководство «ПСЖ» ожидало? Видимо, благодарности за созданные юному футболисту условия, которые он предсказуемо не оценил. Парижане бросили к его ногам весь мир, лишь бы он только не уходил в «Реал»: привилегированное положение в клубе, огромные по меркам европейского футбола деньги, центральное место в проекте. В конце концов, кого из спортсменов уговаривал остаться на родине президент? Вот только склочный и скандальный характер Мбаппе был виден и ранее, поэтому стоило ожидать очередных капризов француза.

Проблемы с Мбаппе начались еще в «Монако», когда он был просто очень талантливым игроком, но не более того: долго торговался за очень большой подписной бонус при заключении нового соглашения с монегасками. Уже через год он потребовал увеличения зарплаты в 16 раз – до уровня самого дорогого на тот момент игрока клуба Радамеля Фалькао. В итоге клуб решил его продать, но «Реал», согласовав переход с «Монако», отказался платить Килиану столько же, сколько дали в «ПСЖ». Причем ряд требований футболиста выглядели абсурдными, вроде 50 часов пользования частным самолетом.

Прошлым летом Мбаппе снова засобирался в Мадрид, но в очередной раз сделал выбор в пользу денег. Но тут уже хочется спросить у руководства «ПСЖ» – неужели вы не видели, насколько это проблемный игрок? Или решили, учитывая его талант и национальность, рискнуть? Вот и пожинайте теперь плоды уже третьей версии сериала о переходе Мбаппе в «Реал». Правда, на этот раз французы, кажется, наконец-то решили положить конец бесконечным метаниям и шантажу игрока. Оставить его вне команды в предсезонном турне и дать понять о готовности посадить на скамейку – сильный ход.

ФК "ПСЖ"

Вот только неожиданно на первый план выскочил еще один претендент на футболиста, который так сильно любит деньги – Саудовская Аравия. Кажется, это идеальный союз, ведь ранее утверждалось, что Мбаппе хотел либо получить громадный бонус за лояльность от «ПСЖ», либо чтобы «Реал» выплатил колоссальные подъемные при переходе, а оптимально забрать и то, и другое.

700 миллионов с Ближнего Востока, о которых первоначально шла речь, вроде как трансформировались уже только в 200, а все остальное – рекламные и коммерческие соглашения. Тут уже даже не удержались другие звёзды и стали реагировать: один из самых высокооплачиваемых игроков НБА Яннис Адетокумбо в соцсетях пошутил, что похож на Мбаппе, а потому саудиты могут взять его.

Согласится ли Килиан на такое щедрое предложение? С одной стороны, он всегда принимал решение в пользу того, которое предполагало самый большой чек. С другой, о конкуренции с Эрлингом Холандом и сравнениях с противостоянием Месси - Роналду можно смело забыть. Да и были ли основания для такой шумихи вообще? Мбаппе уже за семь полноценных сезонов в Лиге 1 только однажды перешагнул планку в 30 голов, у его норвежского оппонента уже в первый год в АПЛ 36 мячей. Лионель Месси в 25 лет уже был обладателем четырёх «Золотых мячей», а у Килиана - ни одного.

Getty Images

Сейчас представляется, что единственный вариант для Мбаппе стать по-настоящему великим футболистом следующий – перестать быть беспринципным, инфантильным и капризным подростком, думающим только о деньгах, как можно скорее повзрослев и усмирив всех тараканов в свой голове.

источник: «Советский спорт»
Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку
Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку
Некомпетентность врачей надолго ослабила сборную СССР и не позволила Фёдору Черенкову покорить мировые стадионы.
25.07.2023 10:14
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Пустыня манит футболистов зеленью. Малком тоже едет в Саудовскую Аравию
Пустыня манит футболистов зеленью. Малком тоже едет в Саудовскую Аравию
Главная звезда РПЛ отправляется по самому популярному маршруту в нынешнее межсезонье.
24.07.2023 11:34
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Без Фака скучно!» Губерниев – о туго натянутых струнах и перепуганном главе НАТО
«Без Фака скучно!» Губерниев – о туго натянутых струнах и перепуганном главе НАТО
В авторской колонке комментатор «Матч ТВ» рассуждает о пользе диктатуры «Зенита» и призывает дать шанс Исинбаевой.
24.07.2023 09:00
Футбол
автор: Дмитрий Губерниев
«Немножко валидол». Гендиректор «Спартака» рад победе, но не отсутствию фанатов
«Немножко валидол». Гендиректор «Спартака» рад победе, но не отсутствию фанатов
Олег Малышев позитивно смотрит на будущее команды.
23.07.2023 23:00
Футбол
автор: Никита Плохих
«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах
«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах
Даниил Хлусевич вернул красно-белых в игру и принёс первую победу в сезоне.
23.07.2023 21:44
Футбол
автор: Никита Плохих
«Спартак» спас парень из Крыма. Хлусевич молчал 35 матчей – прорвало!
«Спартак» спас парень из Крыма. Хлусевич молчал 35 матчей – прорвало!
Дубль защитника красно-белых укрепил статистику побед в концовках.
23.07.2023 19:54
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Отложенный праздник. «Локомотив» хотели лишить трофея
Отложенный праздник. «Локомотив» хотели лишить трофея
Чиновники сорвали награждение «железнодорожников» первым Кубком СССР.
23.07.2023 16:35
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Зенитовца он бы не удалил». За что наказали Александрова?
«Зенитовца он бы не удалил». За что наказали Александрова?
Удаление защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом» стало поводом для горячих споров после игры.
23.07.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Казань — восторг! «Рубин» вернулся в РПЛ с яркой ничьей в Москве
Казань — восторг! «Рубин» вернулся в РПЛ с яркой ничьей в Москве
Команда Рашида Рахимова играла на равных с грозным «Локомотивом».
22.07.2023 20:20
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.