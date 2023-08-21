У «Зенита» новый Малком. Как разыграется, беда конкурентам

Вендел, он же - разрушитель «Спартака», воскресным вечером 20 августа устроил бразильское шоу, оформив дубль в главном матче этого лета. А лето у бразильца получилось насыщенным и без футбола. Вендел не готовился к сезону с командой, он не участвовал в сборах, да и вообще не особо хотел возвращаться в Петербург.

Маркус уехал домой в Бразилию ещё в мае, не доиграв концовку чемпионата, позже отодвинул приезд на июль, чем поднял шум в медиапространстве. Он и его агент усердно искали новый клуб, да и продолжают это делать. Если вариант устроит и «Зенит», то Вендела могут отпустить. Но сейчас подобных вариантов нет, и бразилец будет колотить мячи за сине-бело-голубых. Есть ощущение, что так просто его теперь не отпустят. На старте сезона Петербург проспал, но теперь расправил плечи и будет убирать всех соперников на своём пути.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Почему же, несмотря на то, что Вендел отдыхал большую часть лета, он выглядит одним из лучших? Здесь всё просто, бразилец тренировался индивидуально, но он знает большую часть команды, он сыгран с ними, поэтому в матче со «Спартаком» казалось, что это вышел прошлогодний «Зенит». Вендел - тусовщик, но в форме себя всегда держит, это можно отследить по его публикациям в социальных сетях. Также Маркус получил солидный штраф от петербуржцев, который также помог вправить ему мозги и напомнить, что сейчас у него контракт с «Зенитом». Вендел, кстати, извинялся перед всей командой, так что вопрос закрылся до зимы.

Сейчас же Петербург ликует от игры своего клуба, болельщики восхваляют Вендела. Говорят о том, что за такую игру ему будут простительны любые тусовки и пропущенные сборы. А ещё фанаты уверены, что Вендел - эталон настоящего бразильского футболиста, ведь какую красоту он показывает!

Сам же бразильский полузащитник собирается стать одним из главных бомбардиров команды, некая замена Малкому, который теперь блистает в Саудовской Аравии, Вендел очень хочет забить больше, чем в прошлом сезоне.

Андрей Аносов / "Совспорт"

«Можно ли сказать, что Вендел образца прошлого сезона вернулся? В прошлом сезоне мне удалось себя хорошо показать, забить восемь голов. Сегодня удалось сделать дубль. Надеюсь, что в этом сезоне получится забить больше мячей. Эта игра была важна для нас, принципиальный матч. Во всех эпизодах игры «Зенит» имел преимущество. На протяжении всей недели мы упорно работали. Было ли тяжело, когда «Спартак» отыгрался? Мы все понимали, в таком матче побеждает тот, кто меньше ошибается», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

После матча с самым принципиальным соперником - московским «Спартаком», «Зенит» находится на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах.