Сборная России рассыпалась в матче с Египтом. Нас может победить любой соперник?

11 сентября состоялся второй товарищеский матч сборной России против сверстников из Египта. Команда под руководством Виктора Онопко уступила соперникам со счётом 1:2.

В обеих сборных игроки на поле не могли превышать возраста 23 лет. Это связано с тем, что египтяне проводят такие спарринги в преддверии Олимпийских игр. А Россия сейчас соперников себе особо не выбирает. Вот и согласилась провести два гостевых матча по чужим правилам. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

Сейчас же у сборной России был совсем другой состав и даже другой наставник. В этот раз команду готовил Виктор Онопко, так как главный тренер национальной команды Валерий Карпин отправился с основой на другой гостевой матч с Катаром. Эта игра состоится 12 сентября.

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В основе сборной России не вышло ни одного футболиста из стартового состава на прошлую игру. Среди дебютантов – Владислав Тороп. Он защищал ворота команды.

Гол россиян пришёлся уже на 7-ю минуту матча. Египтяне начали встречу не особо уверенно. А основной голкипер команды Али Эль-Габри вновь совершил результативную ошибку. Он выбежал из ворот и махнул мимо мяча. Защитнику Мохамеду Тареку пришлось играть рукой в собственной штрафной, чтобы мяч не попал в ворота после удара Владислава Шитова. За это был назначен пенальти. А египтянин получил жёлтую карточку. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Сергей Пиняев.

Вратарь хозяев вообще часто играл «на тоненького» в начале встречи. Египтяне пытались строить свои атаки именно через него. А тот мог отдать неточный пас или заводиться с мячом и в конечный момент выбить в аут.А вот голкипер гостей Тороп серьёзно вступил в игру только на 16-й минуте матча. Россиянин отразил опасный удар со штрафного в исполнении Махмуда Сабера. Он же через несколько минут был близок к голу, но попал в штангу. Да и вообще показался самым ярким египетским игроком. Мог без проблем обвести сразу несколько российских защитников и точно пробить по воротам. Но Тороп держал уровень.

Оставшаяся часть первого тайма прошла под диктовку Египта. Команда атаковала чаще, но к голу довести свои опасные моменты так и не смогла. Но уже на добавленных к первому тайму минутах Пиняев был близок к дублю. Вингер вышел один на один и пробил выше ворот. Затем команды отправились отдыхать.В перерыве Онопко сделал всего одно изменение на поле. Вместо Пиняева появился Владислав Гладышев. Египтяне поменяли сразу пятерых футболистов.Второй тайм Россия вновь начала активнее соперника. Был близок к голу Гладышев, который только что вышел на поле. Но теперь вратарь Египта справился с опасным ударом, сохранив счёт на табло.На 68-й минуте египтяне забили чудной гол после рикошета. Отличился Ахмед Фавзи. В этом моменте просто не повезло России. Но и не играла команда гораздо сильнее своих соперников. Был равный футбол с большим количеством ошибок и стычек с обеих сторон.Через четыре минуты сборная Египта вышла вперёд. После очередного фола россиян египтяне показательно разыграли стандарт. После подачи с фланга забил Арми Бадр, которого совсем никто не держал.

До конца матча Россия так и не создала ни одного опасного момента у чужих ворот. Игра команды в этой встрече мягко говоря не впечатлила. У сборной России не было чётко построенного плана на игру. А египтяне поймали нас на наших же ошибках. Такое зрелище оставляет неприятный осадок.

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