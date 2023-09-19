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Гол Влашича в ворота «Реала» или дубль Маркао? Выбери лучший момент наших клубов в еврокубках!

«Советский спорт» запустил совместный спецпроект с букмекерской конторой TENNISI.
Гол Влашича в ворота «Реала» или дубль Маркао? Выбери лучший момент наших клубов в еврокубках!
19 сентября 2023 11:15
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автор фото: «Совспорт»/ «Тенниси»

Сегодня, в 19:45 по московскому времени, состоится матч первого тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

В этом сезоне в Лиге чемпионов, как и в Лиге Европы, не участвуют российские клубы. Но в прошлом наши команды дарили болельщикам немало ярких эмоций. Именно поэтому «Советский спорт» и букмекерская контора TENNISI запустили спецпроект, полный ностальгии.

Прямо сейчас в Telegram-канале «Советского спорта» стартовал баттл, в рамках которого пользователи выберут лучший момент российских клубов в истории еврокубков. Редакция отобрала 16 крутых голов, начиная с 1991 года, а какой из них одержит победу в финале, решаете вы – с помощью нескольких этапов голосования.

В первом раунде баттла участники разбиты на две группы. В первую группу вошли восемь моментов:

дубль Думбия в ворота «Ман Сити» за ЦСКА в ЛЧ 2014 года;

двушка спартаковца Маркао помогает уничтожить лондонский «Арсенал» в ЛЧ в 2000-м со счетом 4:1;

зенитовец Погребняк уже на 4-й минуте начал унижение «Баварии». Матч завершился с неприличным счетом – 4:0. Кубок УЕФА-2008;

победный гол Джорджевича, принесший «Зениту» победу над «Маккаби» со счетом 4:3 в ЛЕ 2016 года;

победный гол Влашича на второй минуте в ворота «Реала» в ЛЧ 2018 года;

гол Зырянова за «Зенит» в ворота «Рейнджерс» на 94-й минуте финала Кубка УЕФА 2008 года;

дальний удар Рязанцева за «Рубин» в ворота «Барселоны» в ЛЧ 2009 года;

точный штрафной от Нобоа за «Ростов» в ворота «Баварии» в ЛЧ 2016 года.

Источник фото: «Совспорт»/ «Тенниси»

В следующий этап голосования пройдет четыре сильнейших участника из первой группы. Успей отдать свой голос за одного из них в Telegram-канале «Совспорта»!

Кстати, наши друзья из TENNISI подготовили специальный промокод СОВСПОРТ. Он даёт до 17 500 руб. на бонусный счёт на первые три депозита – использовать можно по ссылке.

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