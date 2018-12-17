В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодару» попался «Байер». Скажите спасибо, что не «Челси»

Футбол 17 декабря 2018 16:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о соперника «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы.

«Байер» (Леверкузен, Германия)

Прозвища: «фармацевты», «таблеточные», «Неверкузен»

Стадион: «Бай-Арена», 30 010 зрителей

Место в прошлом сезоне бундеслиги: 5-е

Место в рейтинге УЕФА: 28-е

В плей-офф ЛЕ: с первого места группы А

Достижения: Кубок Германии (1992/93), Кубок УЕФА (1987/88), 5-кратный вице-чемпион Германии, финалист Кубка (2) и Суперкубка Германии, финалист ЛЧ (2001/02)

Главный тренер: Хейко Херрлих, 47 лет (Германия)

Лидеры: Карим Бельараби, Кевин Фолланд, Кай Хавертц, Митчелл Вайзер (все – Германия), Леон Бейли

КЕМ БЫЛИ

На протяжении многих лет «Байер» считался третьей-пятой командой Германии, то есть входил в пул клубов второго эшелона. Во многом это получилось благодаря костяку, собранному и доведенному до ума еще Сами Хююпя (2012 – 2014) и Рогером Шмидтом (2014 – 2017). Долгие годы леверкузенцы бодро выглядели благодаря яркому и динамичному стилю, а также форме нападающих. Вне зависимости от сезона, с нападающими у «Байера» всегда был полный порядок: Штефан Кисслинг и Хавьер Эрнандес на годами зажигали в атаке клуба. Сейчас роль киллера потихоньку примеряет на себя Кевин Фолланд. В прошлом сезоне он забил 14 голов, в этом пока пять.

В защите по немецким стандартам у «Байера» тоже всегда был порядок, за сезон в бундеслиге команда пропускала около 40 голов и при этом находилась в топе. Иногда спасала мощная разница (+25-26), а когда-то защита просто выглядела очень достойно. Вспомнить бы хотя бы Даниэля Карвахаля, Эмера Топрака, Венделла, Бенджамина Хендрикса и Джонатана Та.

«БАЙЕР» ОЧЕНЬ СЛАБ. ВЫЛЕЗАЮТ ЗА СЧЕТ ОПЫТА

В этом году «Байер» сильно напоминает себя образца-2016/17, когда команда упала на 12-е место в чемпионате. Тогда Шмидт выжал из команды ее максимум, требовались новые идеи и футболисты. Кстати по итогам того сезона «Байер» впервые за 15 лет показал отрицательную разницу мячей (-2). Сейчас ситуация не лучше, у команды уже -6, а не прошло и половины сезона.

«Байер» похож на больного, который иногда показывает признаки жизни. Соперники-одноклассники по чемпионату Германии вроде «Лейпцига» и даже менхенгладбаской «Боруссии» кажутся монолитными конструкциями. «Байер» напоминает шаткое строение, по которому еще не принято решения: сносить по программе реновации или подлатать и вселить новых малоимущих.

Несмотря на общее ухудшение результатов, состав у леверкузенцев довольно бодрый. Костяк, выжатый и погруженный в кризис, опытен. Не забывайте, что долгие годы «Байер» варился в Лиге чемпионов и с переменным успехом даже пробирался в плей-офф. В команде есть сборники Юлиан Брандт и Кевил Фолланд, перспективный Джонатан Та, повидавшие все братья Бендеры и Карим Бельараби. Бриллиант – Леон Бэйли, за 20-летним ямайцем гоняется половина топ-клубов. Скорее всего он сменит команду в летнее ТО.

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«Краснодар» должен благодарить жребий за соперника. Скажите спасибо, что не «Челси», «Арсенал» или «Наполи» с «Интером». По классу «Краснодар» сопоставим с «Байером», а по качеству футбола команда Мурада Мусаева сейчас в разы лучше. У «Краснодара» есть все, чтобы пройти «Байер». Жаль только, что первый матч придется играть в Германии.