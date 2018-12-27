Евгений Кафельников: Моим ожиданиям от «Спартака» сбыться не суждено - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 16:31Источник: «Советский спорт»Автор: Григорьевская Юлия

Евгений Кафельников: Моим ожиданиям от «Спартака» сбыться не суждено

Популярный в прошлом теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подводит итоги 2018 года.

- Назовите три спортивных события 2018 года, которые запомнились вам больше всего?
- Естественно, все они связаны с моим любимым клубом – «Спартаком». Это уход Квинси Промеса, увольнение Массимо Карреры и вся чехарда, которая происходит вокруг клуба в последнее время. Эти события меня очень расстроили.

- По сообщениям европейских СМИ, Промес может вернуться в чемпионат России, в том числе «Спартак».
- Я в это не верю. Он уважающий себя футболист и не захочет пойти на понижение. В «Спартаке» он уже всего добился, и возвращаться сюда в аренду ему большого резона нет.

- Кто для вас лучший футболист 2018 года?
- Своей игрой выделялся Марио Фернандес.

- Следите за историей Кокорина и Мамаева?
- Нет, мне абсолютно все равно.

- Уход вратаря Игоря Акинфеева из сборной вас огорчил?
- Рано или поздно это должно было случиться, поэтому отношусь к этому спокойно.

- Какие события в мире тенниса в 2018 году вас порадовали более других?
- Меня порадовало, что оба наши соотечественника в один год выиграли Кубок Кремля – Даша Касаткина и Карен Хачанов.

- А победа Хачанова над Новаком Джоковичем в Париже удивила?
- Да, это была приятная неожиданность.

- Качанов ни разу не проиграл в своей жизни ни одного финала.
- Не думаю, что он будет на этом останавливаться. У меня тоже первые три или четыре финала были победными, потом пошла череда поражений. Это нормальный рабочий процесс, который пойдет ему на пользу.

- Роджер Федерер дотянет до Олимпиады в Токио?
- Тут все зависит только от него, мне сложно судить. Если захочет, дотянет.

- Смотрели в прошедшем году бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором?
- Не увлекаюсь единоборствами, но бой, конечно, смотрел. Мне приятно, что Хабиба признают на мировой арене. Это дорогого стоит, потому что такие события смотрит весь мир. И когда соотечественник становится хедлайнером подобного мероприятия, это очень радует.

- Как относитесь к окончательному уходу Виталия Мутко из РФС?
- Мне от этого не горячо и не холодно. И о том, кто его заменит, вообще не думаю.

- Чего пожелаете российским спортсменам в 2019 году?
- Здоровья в первую очередь. Это главное. Чтобы были здоровы и радовали болельщиков.

- Чего ждете в 2019 году от сборной России по футболу?
- За игрой сборной России в квалификации чемпионата Европы следить буду, но без фанатизма.

- А чего ожидаете от «Спартака»?
- У меня есть определенные ожидания, но им сбыться, к сожалению, не суждено.

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