Семак завел аккаунт в инстаграме и отвечает болельщикам

Футбол 15 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

И уже намекает на недовольство отсутствием необходимых приобретений.

«Зенит», как и подобает клубу, стремящемуся быть медийным лидером, продолжает наращивать аудиторию с активным привлечением соцсетех. Так, 2 января аккаунт в инстаграме завел главный тренер питерцев Сергей Семак.

Здесь он выкладывает фотографии с супругой и детьми. Из 12 уже опубликованных фотографий только на двух Семак один и столько же – без него. А первое, конечно, с супругой.

❤️ Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak) 1 Янв 2019 в 6:44 PST

Большинство комментариев не относятся к фотографии, а скорее выражают мнение людей о Семаке. Примерно 99% из них – положительные. Желают здоровья, удачи, побед, рассказывают истории личной встречи, пусть даже мимолетной. В целом душевно. Но главное не это. Семак иногда отвечает пользователям.

Так, проигнорировав все приветствия, пожелания и благодарности он неожиданно ответил на вопрос: «Сколько лет школьнику, который будет вести этот аккаунт?». Вряд ли кто-то удивился бы, узнав, что занимается этим один из сотрудников «Зенита», не правда ли? Ответ не заставил себя ждать: «42 года пока». Впрочем, автора вопроса он не удовлетворил. Причем именно скорость ответа заставила подписчика усомниться в его честности.

Однако под третьим фото есть комментарий друга семьи Анны с новогодними поздравлениями, так что есть основания полагать, что аккаунт ведет сам Сергей Богданович. Если это не тонкий ход зенитовской пиар-службы, во что верится с трудом. А под другим фото – комментарий Владислава Радимова.

На вопрос о том, что будет ли он читать личные сообщения в директе, Семак ответил уклончиво: «В зависимости от занятости», что вновь возвращает нас к мысли о том, что аккаунт он будет вести самостоятельно. В противном случае не было бы никаких проблем отвечать хоть на полсотни сообщений в день (большее количество могло бы вызвать обоснованные подозрения).

В другом диалоге Семак ответил на критику по поводу отсутствия у «Зенита» игры: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат». Звучит, как некий укор в адрес руководства, ведь за комплектацию состава отвечает менеджмент клуба, хотя сам Семак наверняка ничего подобного не имел в виду.

Впрочем, чувствуется, что и он не выдерживает. Во вторник, отвечая на различные вопросы болельщиков, на замечание «мы ждем трансферы» он ответил: «Я тоже». Вообще с каждым днем количество футбольных вопросов к наставнику «Зенита» растет, и ему приходится несладко. А с возобновлением сезона и по мере того, как болельщики других команд будут узнавать об аккаунте Семака, здесь наверняка начнутся адские фанатские войны.

А сейчас в аккаунте Семака находится место и красивому признанию в любви супруге Анне: «…Я благодарен судьбе за то, что встретил мою прекрасную супругу Анну. Полюбил всем сердцем и душой. Ощущаю невероятную привязанность и благодарность за наших прекрасных детей. За моменты счастья, которые испытываем вместе…».

И забавный диалог в комментариях.

markaaa97: «Анна, ну не ведите, пожалуйста, аккаунт своего мужа за него..) так не интересно».

sergey_bogdanovich_semak: «@markaaa97 мне приятно это читать, ведь у моей супруги потрясающий слог».

mc_toporik: «@markaaa97 ага, я тоже так подумала)))».

sergey_bogdanovich_semak: «@mc_toporik я рад что вы ошиблись)».

Или вот – Семак поделился неожиданными откровениями о том, что город Убуд (остров Бали) напоминает ему по духу российскую деревню, «но с невероятно пышной растительностью, как в «Парке Юрского периода», и неизменным атрибутом любого жителя – мотобайком».

Среди комментариев подписчиков встречаются очень неожиданные. Вот, например, признание на русском от индонезийского болельщика «Зенита» (что само по себе с трудом укладывается в голове): «Здравствуйте Сергей Богданович!!!! Меня зовут Ангги!! Я живу в городе «Джакарта» столица Индонезии! Болею за Зенит с 2010, когда вы ещё играете с Романом Широковым, Бруном Алвесом, Владимиром Быстровым, и ещё! вообще это было прекрасное время)) Я ещё помнил когда вы забили неожиданный гол, когда мы играем с Бенфикой, ой матч состоялся на 3:30 во времени Джакарты, я помнил когда я встал рано!))) глаза тяжело открыли))) но сразу кричал когда вы забиваете)))» (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.).

Также из инстаграма Семака можно узнать о том, что его супруга Анна – веган, а сам он «старается им быть».

Но особое место в аккаунте Семака отведено, конечно, его детям, коих у него аж восемь.

В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, наверняка дальше будет еще интереснее. В ближайшие годы большинство тренеров обзаведется своими аккаунтами в соцсетях и станут намного ближе и понятнее болельщикам. Тенденция налицо.