Ярослав Ракицкий: Ради команды буду выкладываться на все сто процентов

Футбол 28 января 2019 22:22 Источник: ФК «Зенит»

Центральный защитник Ярослав Ракицкий – о переходе из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит».

– Ярослав, вы – игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?

– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

– В 2007 году из «Шахтера» в «Зенит» перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером «Зенита» был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?

– С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера» (фото, видео)

– Уже решили, под каким номером будете выступать?

– Да. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

– Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

– Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.

– В 2011 году вы уже были в Петербурге и выходили на поле «Петровского» в составе «Шахтера». Удавалось ли бывать в нашем городе после того матча?

– Да, помню тот матч – «Шахтер» тогда проиграл 1:0. В Петербурге я был, да. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости.

– У вас на плече татуировка в виде льва, это символ «Зенита». Что этот символ значит для вас?

– Это мой знак зодиака, – приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.