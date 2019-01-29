«Я такого от тебя не ожидал. Куда угодно, но не в Россию»: фанаты о переходе Ракицкого

Футбол 29 января 2019 15:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник «Зенит» объявил о подписании контракта с 29-летним украинским защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким.

После объявлении о трансфере, Ракицкий выложил в своем инстаграме пост со словами благодарности донецкому клубу. Под фотографией разгорелась целая война – между теми, кто рад переходу защитника, и теми, для кого смена украинского чемпионата на российский – предательство.

Защитника сборной Украины одними из первых поздравили товарищи по команде. Александр Зинченко написал: «Легенда», а Евгений Коноплянка: «Машина». За такую поддержку полузащитник «Манчестер Сити» сразу же получил порцию негатива в комментариях.

coldiq. «В интервью красаве сказал «я выбрал футбол, а не «Зенит». Тут Ярику пишешь «легенда». Понятно, это его выбор, но твой выбор - мог бы промолчать.

Главным инструментом нападения на Ракицкого стало то, что он теперь вряд ли сыграет за сборную Украины.

savanter777. Иуда. Конченый сепар. В Украине тебе лучше не появляться.

tickisho. Наконец-то. Хорошая новость. Все фаны, украинцы всегда знали что вы сепаратист. А теперь это официально подтверждено. Надеюсь ФФУ и Шева не додумаются вас в сборную вызвать, ибо теплый прием обеспечен. Хотя, думаю невызов не сильно вас огорчит.

summer.feeder. Поверить не могу что мой земляк пошел на такой шаг, разве кроме российских команд других нет? забудь про сборную Украины теперь навсегда.

yriyzalozniy. Человек без достоинства, совести и страны, в Украине ты теперь изгой, даже если тебя и пригласят хоть на один матч сборной, тебя трибуны с говном смешают, хотя скорее всего что тебя гниды мы в футболке нашей сборной больше не увидим.

vasiaiatsishin. Я поважаю і розумію твій вибір, але нажаль гра в збірній України закінчена.

botalex23. Ты не только карьеру в Шахтере завершил, но и в сборной. Отец живет в Питере, это многое объясняет, но своей головой же надо тоже думать. В общем очень жаль, потеря для Шахтера и сборной.

Были и те, кто не стеснялся в выражениях.

mirniy84. Асталависта сепаратиста! Газпромушка тебя согреет!

savanter777. Крот оказался крысой.

hot_obnova_ua. Сепаратисти забрали дім у тебе ,у твоїх друзів ,знайомих і родичів,забрали можливість рідної підтримки у вболівальників Фк Шахтар ,померло за твою ж землю безліч вірних солдатів ,а ти скотиняка їдеш до окупанта ,не мужик а кусок гімна,яким прикладом ти будеш для своїх дітей ,але цікаво було б побачити тебе у збірній України ,тебе зі стадіону напевно б не випустили вболівальники і щаставили б гімн України нарешті вивчити ,бидло продажне.

geelllllllll. Говорил, что не уйдет из клуба. Пустой человек. Предал один раз - предаст и всегда.

serhiy1705. Ти ніколи і не відрізнявся патріотизмом...тому правильно...чемодан ...вокзал... рассєя.

karevv_k. Перейти в клуб страны которая забрала твой родной стадион, это очень умно.

_ivan.m_12. Я такого от тебя не ожидал. Куда угодно но не в Россию.

Случалось встретить и тех, кто огорчен уходу воспитанника «Шахтера» в клуб из Санкт-Петербурга не по причинам конфликта двух стран.

demitozzi. Неужели конфликт с Фонсекой был настолько силен, что надо было уходить на понижение? :(

tork911. Шахтер бросил Донецк и его жителей.

Но большинство благодарны Ракицкому и желают ему удачи в «Зените».

nedos 03. «Парадокс!!! Хохлы травят своего за то, что он как и полстраны уехал на заработки в РФ. Акститесь дурни!!!»

life_in_st.petersburg. Судя по комментариям Ярослав не будет долго жалеть что покинул этот дурдом.

coach_dimon. Спасибо и тебе Ярослав.Желаю громких побед!

Kaliningrader. Удачи, строй карьеру, приноси пользу разным клубам, слушай только себя.

whitenko. Красавец, Ярик! Такой контракт сильный, да еще и в стране, где тебя не поливают грязью всякие зомбоящеры. Уверен, что ты сможешь влюбить в себя россиян. Удачи тебе в покорении новых высот, и завоевании новых трофеев. Спасибо за твой вклад в успех нашего родного Шахтера. Настоящие дончане всегда с тобой и за тебя!

maks_oskolskyi. Даа Ярослав наверное будет долго вспоминать и смеяться как он под звон кастрюль в Зенит переходил.

Igoragnev. Жаль что Шахтер потерял тебя. Мы всей семьей болеем за Шахтер, но с уходом Луческу, Кучера, Срны, а теперь и тебя, появился привкус горечи. Удачи тебе в Зените и так хочется чтобы у тебя все получилось и все критиканы прикусили свои языки. Для нас ты остаешься всегда нашим. С уважением, мы.

vladimir_hohutu. Красава. Все верно сделал. Не люблю Шахтер, но Ракицкий мой кумир и пример! Куплю обязательно футболку Зенита с номером 44.