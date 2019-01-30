У Малкина больше очка за игру, но он в диком минусе. Что происходит?

Футбол 30 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» – о внезапных проблемах одного из лучших игроков НХЛ.

ПРОБЛЕМЫ В ГОЛОВЕ

Евгений Малкин опять в топе. Только довольно странном для себя. Сейчас он на третьем месте в НХЛ среди игроков с отрицательным показателем полезности. У Джино «-20» в 49 матчах, хуже только у двух хоккеистов из разваливающейся «Флориды» – нападающего Джонатана Юбердо («-23») и защитника Майка Мэтисона («-21»).

Недавно форвард «Питтсбурга» выдал серию из четырех матчей в минусе, три из которых он заканчивал с «-3». И это при том, что после Нового года Малкин лишь дважды уходил с площадки без набранных очков. То есть в атаке у Евгения проблем не так много, несмотря на то, что «Пенс» жестко отлетают в последних играх.

Да, он маловато забивает (всего два гола в 11 матчах в 2019-м), но регулярно отдает голевые передачи (в среднем по одной за игру). Да и вообще, у Малкина ультразвездный график – больше очка за игру, но это всего лишь цифры, которые не отражают всей картины.

Сам он крайне недоволен собой и не раз говорил в интервью, что проблемы у него есть. Сначала Малкин пытался их решить за счет смены экипировки. Пробовал разные перчатки по ходу одного матча, менял коньки, хотя все пары делаются строго по его требованиям. Несколько матчей Джино провел в старых, но результата это не дало.

Кроме того, все знают, как Малкин любит экспериментировать с клюшками, загибами и т.д. Евгений стремится к максимально комфортным условиям, углубляясь в какие-то незначительные мелочи. Все понимают, что Джино – суперфорвард, который может забивать чем угодно, хоть черенком лопаты.

– Экспериментировал с коньками и клюшками, пытаясь выбраться из кризиса. Но проблемы не в экипировке, а в моей голове. Я это знаю. Когда не чувствуешь уверенности, начинаешь менять все: перчатки, клюшки, коньки.

Мы с тренером смотрели записи игр. Я вижу свои ошибки и, конечно, хочу их исправить. Нельзя допускать потери в средней зоне. Возможно, нужно просто вбрасывать шайбу в зону соперника, действовать проще. Забью пару шайб – уверенность вернется, – рассказывал Малкин после игры против «Сан-Хосе», где он схватил «-3».

НЕГАТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Джино крайне зависим от психологического состояния, но это свойственно гениям. Нельзя исключать, что на него в том числе повлияла страшная трагедия в родном городе. В первой игре 2019-го он вышел на лед с траурной надписью на коньках «Магнитогорск, мы с тобой», а потом передал четыре миллиона рублей родственникам погибших и пострадавшим от взрыва бытового газа в одном из домов 31 декабря.

Но объяснять спад в игре Малкина одним лишь психологическим дискомфортом глупо. За последние годы стиль Евгения изменился, он стал играть ближе к чужим воротам, не особенно утруждая себя работой в защите. Хотя большую часть карьеры Джино поражал тем, что был хорош примерно во всем.

Сейчас он первым бежит в отрыв, открываясь под длинную передачу защитника, но совсем не спешит в свою зону после потерь. У «Питтсбурга» Майка Салливана быстрые переходы в атаку – это один из ключевых тактических аспектов. «Пенс» здорово действуют в этих фазах, забивая огромное количество голов в те моменты, когда соперник не успел перестроиться.

Проблема в том, что и у команды Салливана, в свою очередь, всегда были проблемы при обороне против атак с ходу. А в последних матчах игроки «Питтсбурга» допускают очень много ошибок и потерь в средней зоне, получая после этого голы в свои ворота. Малкин, зачастую полагающийся на технику и не привыкший искать простых решений, в данной ситуации не исключение.

ЗАДАЧА ДЛЯ САЛЛИВАНА

Впрочем, катастрофы все равно никакой нет. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на структуру «минуса» Евгения. «Питтсбург» пропустил 10 голов в пустые ворота, играя со снятым вратарем, и в каждом из этих эпизодов Малкин находился на площадке – это уже «-10». Еще «-8» россиянин получил в моментах, когда его команда пропускала, играя в большинстве. Защитники «Пенс» очень часто в этом сезоне ошибаются на синей линии. Как вы понимаете, Малкину крайне тяжело эту ситуацию изменить в одиночку.

Кроме того, Джино очевидно не хватает помощи партнеров. Салливан в последних матчах лихорадочно пытается подобрать сочетание, в котором россиянин чувствовал бы себя максимально комфортно. Малкин играл с Филом Кесселом и Брайаном Растом, Райли Шиханом, Таннером Пирсоном и Домиником Симоном.

Крайние нападающие менялись практически каждую игру, Джино набирал очки, но огня не давал. Эта проблема возникла после обмена Карла Хагелина, который здорово отрабатывал в обороне, первым возвращаясь в свою зону после потерь. Со шведом на краю у Малкина было всего «-1», и то уже перед самым его уходом. До этого россиянин шел стабильно в плюсе.

Кессел никогда не утруждал себя работой в обороне, он и в нападении-то лишнего никогда не сделает. Зато этот парень хорош в завершении и у Евгения с ним годами отработанное взаимодействие. Связка Малкина с Пирсоном выглядит крайне перспективной, но адаптация Таннера в «Питтсбурге» после обмена из «Лос-Анджелеса» несколько затянулась. Салливан регулярно спускает его в третье звене к Деррику Брассару.

Но самое главное в этой ситуации, что проблему понимает как сам Евгений, так и тренерский штаб, который готов ему помочь. А это значит, что рано или поздно решение найдется.