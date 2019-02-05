В декабре тренируешь «МЮ», а в феврале падаешь в Балашихе. Мы все как Моуринью

Футбол 05 февраля 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о философском падении Жозе Моуринью перед матчем КХЛ в Балашихе.

ОТ МАНЧЕСТЕРА ДО БАЛАШИХИ

Скажи об этом Моуринью или кому-то из вас – не поверили бы. Сначала ты получаешь нехилые деньги в АПЛ, погружая самый богатый клуб страны в хаос, а его игроков – в депрессию, а затем каким-то чудом оказываешься в ближайшем Подмосковье. На хоккее! Для чего? Чтобы торжественно вбросить шайбу между игроками ни разу не балашихинского «Авангарда» и питерского СКА. Ну да ладно. Зато постоял рядом с Павлом Дацюком и Евгением Медведевым.

Наверное Моуринью на хоккей больше не придет. Хватит с него. С большой долей уверенности можно сказать, что именно ради португальца в Балашиху вчера вечером заглянули и без пяти минут президент РФС Александр Дюков и тренер сборной Станислав Черчесов.

МОУРИНЬЮ УЖЕ ПАДАЛ. ЕМУ ПРИВЫЧНО

В аэропорту «Лондон-Сити»

11 сентября Жозе прилетел в Лондон на матч Лиги наций между Англией и Испанией, встреча проходила на «Уэмбли». При выходе из аэропорта Моуринью заметили фанаты и он включил Усейна Болта. Тренер почти убежал от одичавших, но в последний момент, перепрыгивая через растяжку, зацепился за нее и упал на глазах у сотен людей. Работник аэропорта, стоявший рядом, быстро помог португальцу подняться на ноги.

Когда «Челси» выиграл Кубок лиги

Еще во второй приход в «Челси» Жозе красиво лег на газон. Когда «Челси» стал обладателем Кубка лиги в сезоне-2014/15 Моуринью чуть ли не с медалью в зубах распластался на газоне стадиона «Уэмбли».

БАЛАШИХА ПЕРЕЗАГРУЗИТ МОУРИНЬЮ

Как правило, разумный человек делает выводы из каждого падения. Особенно если оно получилось комичным и на глазах у общественности. И речь, как понимаете, не о физическом контакте с землей. В феврале Моуринью выгнали из «МЮ». И правильно сделали: результаты команды при Сульшере тому подтверждение – 9 побед и одна ничья в 10 матчах. Пришло время отдохнуть, закончить с послематчевыми пресс-конференциями по самолюбованию и найти людей, готовых взять тебя на работу.

Вне сомнений балашихинское падение перезагрузит Жозе. Холодный лед, красная ковровая дорожка, родной город Василия Уткина и Георгия Джикия, временное пристанище «Авангарда». Черчесов на трибунах в конце концов. Все это даром не проходит. Такая концентрация футбольной силы, помноженная на хоккей – это невероятно. В качестве апогея – объятия с Павлом Дацюком. Это дорого стоит. Еще скажите, что не хотели бы обняться с легендой.

Верите в пассионарность и ответную силу космоса? Ну так вот энергия, скопившаяся вчера в Балашихе и вылившаяся на лед после падения Моуринью точно перезагрузит великую карьеру португальца. Но сначала придется пройти через семь кругов мемов. ВГИК, начинай!

УСПОКОЙТЕСЬ, МЫ ВСЕ КАК МОУРИНЬЮ

В падению Особенного нужно отнестись философски. Когда-то мы все оказывались на пике и в определенный момент достигали дна. Кто посильнее – отряхивался и шел дальше, выкупив опыт сурового прошлого. Слабые оставались внизу, возвращая хорошее настроение благодаря памяти о минувших днях. Мы все как Моуринью. И у каждого была или будет своя Балашиха.