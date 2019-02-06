«Барселона» дома проигрывает «Реалу»! El Clasico на нашем сайте (трансляция)

Футбол 06 февраля 2019 23:00 Источник: «Советский спорт»

Прямая трансляция полуфинала Кубка короля «Барселона» – «Реал» (Мадрид).

Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал «СИЛА» представляют на сайте «Советского спорта» прямую трансляцию первого полуфинального матча Кубка короля (национальный кубок Испании) между командами «Барселона» и «Реал» (Мадрид).

Напомним, что «Одноклассники» и «СИЛА» в ближайшие недели покажут сразу три El Clasico – матчи испанских клубов «Барселоны» и «Реала». Все их можно будет увидеть на сайте «Советского спорта».

Две игры пройдут в рамках Кубка короля (6 и 27 февраля), третья – в рамках чемпионата Испании 2 марта. Кроме того, ОК и «Советский спорт» покажут все решающие матчи Кубка короля.

Трансляция матча на нашем сайте начнется в 23:00 по московскому времени.