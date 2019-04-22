Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсмен

Он стал выкладывать фотки и видео в инстраграм еще задолго до того, как задумался о политической карьере. Но мы выяснили еще некоторые интересные обстоятельства.
Во-первых, в послужном списке Владимира Зеленского – гол, забитый в ворота не кого-нибудь, а самого настоящего киевского «Динамо». Ясно, что игра носила даже не товарищеский, а скорее шутливый характер. Есть злые языки, которые говорят, что гол фантомный и его, мол, напрасно записали на счет Зеленского. Но подобно тому, как говорят «счет на табло», так и мы можем повторить: «Фамилия на табло». Так что вот вам фотофакт:
Известно, что в детстве будущий президент занимался греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой, играл в баскетбол и волейбол. Но профессией это не стало. А вот несколько лет назад он стал ходить в спортзал и постоянно делился пруфами о своих успехах. Этот триптих он назвал: «Из котлеты – в атлеты!»
Уверяет, что результата смог достичь всего за три месяца.
Для политика возраст президента довольно невелик - ему 41 год. Поэтому новый гарант Конституции активно занимается самым разным спортом. Правда, пока не показывает достижения на публике.
В последние несколько лет стал активным ЗОЖ-ником, следя за режимом и практически не употребляя алкоголь.
Все главные спортивные события он не пропускает – частый гость на футболе, если верить его инстаграму.
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