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14 мая 2019 02:00Футбол

«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»

Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.

Екатерина Бобкова стала главной звездой первого дня суда над Мамаевом и Кокриным. Дело было 9 апреля. Ее начали допрашивать ближе к вечеру, второй по счету. Бобкова – высокая брюнетка. На первый взгляд, у нее много общего с супругой Мамаева Аланой. Бобкова много раз отвечала на вопросы незамысловато: «Не помню!»

Но кое-что она все-таки помнила.

– Что вас связывает с обвиняемыми?

– Просто знакомая. С Мамаевым и Кокориным познакомилась в одно время семь лет назад. В клубе мы сидели, я пила виски с колой. Там была Лола и другие девчонки.

– Как началась драка с водителем?
– Нам нужна была машина, мы вызвали такси. Девочка из нашей компании села в машину. Она подумала, что это такси приехало. Когда я вышла, она уже сидела в этом «мерседесе». Но она быстро выскочила оттуда. Кричала: «Ужас, ужас». Сказала, что водитель говорит: «Я петухов возить не буду». Она была в шоке. Ребят назвали петухами! Это ведь оскорбительно. Потом началась драка и водитель упал.

– Вы подошли к нему?
– Да, я подошла.

– И что было потом?
– Я легла на водителя.

– Для чего?
– Чтобы остановить ту драку.

– Вы один раз легли на водителя?
– Два.

– А он что?
– Лежал и не сопротивлялся. Потом он поднялся и пошел.

– Что вы делали после этого?
Я расплакалась. Меня жалел Саша. Я хотела, чтобы он убежал.

Что было потом?
– Поехали в ту самую «Кофеманию». Это было семь утра где-то. Там мы сидели, разговаривали. Потом подошел Пак, занял место рядом, за соседним столом. Все были эмоционально взвинчены, но вели себя нормально, ничего вызывающего. То, что произошло с водителем, мы не обсуждали.

– Кто-то их компании пострадал в драке?
– Повреждения вроде у кого-то были.

– Вы испытывали влечение к Кокорину?
– Я лесбиянка. Влечения к мужчинам я не испытываю!

– Вы садились на колени к Кокорину?
– А что, нельзя сесть на колени?

– Вы целовались с Кокориным?
– Не помню.

– На колени отпускались перед ним?
– Голову положила на колени.

– Поступательные движения делали?
– Ничего я такого не делала.

– Посуду кто бил?
– Я.

– Почему?
– Нервничаю, когда на меня кричат.

– Вы в десны что-то втирали?
– Наркотики не принимаю.

– Почему вы решили, что я про наркотики?
– А что в десны втирают? Наркотики я не употребляю.

– Охарактеризуйте Кокорина.
– Святоша! Он – ангелочек, добрый мальчик, отзывчивый…

– Как произошел конфликт с Паком?
– Саша спросил у него, о ком он плохо отозвался. Саша взял стул. Мы думали, что он сейчас сядет на стул.Никто и не подорвался отбирать у него стул. А он не сел, а ударил Пака этим стулом...

Напомним, что вечером 13 мая стало известно, что Екатерина Бобкова серьезно пострадала. Она выпала из окна, после чего была госпитализирована и сейчас находится в коме.

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