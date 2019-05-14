«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»

Екатерина Бобкова стала главной звездой первого дня суда над Мамаевом и Кокриным. Дело было 9 апреля. Ее начали допрашивать ближе к вечеру, второй по счету. Бобкова – высокая брюнетка. На первый взгляд, у нее много общего с супругой Мамаева Аланой. Бобкова много раз отвечала на вопросы незамысловато: «Не помню!»

Но кое-что она все-таки помнила.

– Что вас связывает с обвиняемыми?

– Просто знакомая. С Мамаевым и Кокориным познакомилась в одно время семь лет назад. В клубе мы сидели, я пила виски с колой. Там была Лола и другие девчонки.

– Как началась драка с водителем?

– Нам нужна была машина, мы вызвали такси. Девочка из нашей компании села в машину. Она подумала, что это такси приехало. Когда я вышла, она уже сидела в этом «мерседесе». Но она быстро выскочила оттуда. Кричала: «Ужас, ужас». Сказала, что водитель говорит: «Я петухов возить не буду». Она была в шоке. Ребят назвали петухами! Это ведь оскорбительно. Потом началась драка и водитель упал.

– Вы подошли к нему?

– Да, я подошла.

– И что было потом?

– Я легла на водителя.

– Для чего?

– Чтобы остановить ту драку.

– Вы один раз легли на водителя?

– Два.

– А он что?

– Лежал и не сопротивлялся. Потом он поднялся и пошел.

– Что вы делали после этого?

– Я расплакалась. Меня жалел Саша. Я хотела, чтобы он убежал.

– Что было потом?

– Поехали в ту самую «Кофеманию». Это было семь утра где-то. Там мы сидели, разговаривали. Потом подошел Пак, занял место рядом, за соседним столом. Все были эмоционально взвинчены, но вели себя нормально, ничего вызывающего. То, что произошло с водителем, мы не обсуждали.

– Кто-то их компании пострадал в драке?

– Повреждения вроде у кого-то были.

– Вы испытывали влечение к Кокорину?

– Я лесбиянка. Влечения к мужчинам я не испытываю!

– Вы садились на колени к Кокорину?

– А что, нельзя сесть на колени?

– Вы целовались с Кокориным?

– Не помню.

– На колени отпускались перед ним?

– Голову положила на колени.

– Поступательные движения делали?

– Ничего я такого не делала.

– Посуду кто бил?

– Я.

– Почему?

– Нервничаю, когда на меня кричат.

– Вы в десны что-то втирали?

– Наркотики не принимаю.

– Почему вы решили, что я про наркотики?

– А что в десны втирают? Наркотики я не употребляю.

– Охарактеризуйте Кокорина.

– Святоша! Он – ангелочек, добрый мальчик, отзывчивый…

– Как произошел конфликт с Паком?

– Саша спросил у него, о ком он плохо отозвался. Саша взял стул. Мы думали, что он сейчас сядет на стул.Никто и не подорвался отбирать у него стул. А он не сел, а ударил Пака этим стулом...

Напомним, что вечером 13 мая стало известно, что Екатерина Бобкова серьезно пострадала. Она выпала из окна, после чего была госпитализирована и сейчас находится в коме.