Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео)

Девушку зовут Кинси Волански. Она выбежала в купальнике с надписью «Vitaly uncensored» и уже во время своего забега пыталась снять с себя одежду.

«Vitaly uncensored» – основанная уроженцем Мурманска Виталием Здоровецким группа пранкеров, которые «разыгрывают» людей, раздеваясь в общественных местах.

Отметим, что до матча в инстаграме девушки было чуть более 430 тысяч подписчиков. На данный момент количество подписавшихся приближается к 600 тысячам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Easter 🐣🐰 Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 21 Апр 2019 в 11:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Good Morning ☀️☀️ #sixty6model Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 24 Янв 2018 в 7:21 PST