Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео)

Девушку зовут Кинси Волански. Она выбежала в купальнике с надписью «Vitaly uncensored» и уже во время своего забега пыталась снять с себя одежду.
«Vitaly uncensored» – основанная уроженцем Мурманска Виталием Здоровецким группа пранкеров, которые «разыгрывают» людей, раздеваясь в общественных местах.
Отметим, что до матча в инстаграме девушки было чуть более 430 тысяч подписчиков. На данный момент количество подписавшихся приближается к 600 тысячам.
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