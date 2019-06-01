Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео) - Советский спорт
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01 июня 2019 23:24Футбол

Девушка, выбежавшая на поле в матче финала Лиги чемпионов. Кто она? (фото, видео)

В первом тайме матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на поле выбежала девушка. Она хотела снять купальник.

Девушку зовут Кинси Волански. Она выбежала в купальнике с надписью «Vitaly uncensored» и уже во время своего забега пыталась снять с себя одежду.

«Vitaly uncensored» – основанная уроженцем Мурманска Виталием Здоровецким группа пранкеров, которые «разыгрывают» людей, раздеваясь в общественных местах.

Отметим, что до матча в инстаграме девушки было чуть более 430 тысяч подписчиков. На данный момент количество подписавшихся приближается к 600 тысячам.

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My goal is to build a life I don’t need a vacation from ❤️

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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Happy Easter 🐣🐰

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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Me mentally preparing for all your saggy boob comments 😂 love you all ❤️

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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When you and your bestie are caught already cheating on your diet..... #donttellmytrainer #newyearnewme #water138 #ad

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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Good Morning ☀️☀️ #sixty6model

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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@vitalyzdtv contemplating leaving me in the middle of the African Safari......

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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Life is crazy. It will try everything to change you, but innocence is beautiful. Don’t lose that 🌸

Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue)

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You guys voted soooo the long hair is back 👩

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Took a bath with this beautiful girl today and it was indescribable 🐘 @masonadventuresbali

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I’m not really the lay on the beach and relax kinda girl. More the ride a dirt bike and do a wheeling on the beach @ignite @ignitesmodels #ignitecbd #ad

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