Андрей Кобелев в гостях у «Советского спорта»

Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?! Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усами Российский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.

Криштиану – в старте, Промес – в «засаде» Сегодня поздним вечером в поединке сборных Португалии и Голландии определится победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Иван Мельников: У Мамаева и Кокорина большие шансы на выход по УДО Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии поделился последними новостями о продолжающих сидеть в следственном изоляторе форварде «Зенита» Александре Кокорине и экс-полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.

Игорь Ледяхов: Эксперименты с Сан-Марино были не нужны Бывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку», а в последние годы тренер различных российских клубов, высказался о матче нашей команды в Саранске против санмаринцев.

«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шею Отар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55 Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.