Андрей Кобелев в гостях у «Советского спорта» - Советский спорт
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10 июня 2019 14:02Футбол

Андрей Кобелев в гостях у «Советского спорта»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

50-летний специалист в настоящее время подводит итоги футбольного сезона для «Динамо», рассказывает про игру сборной России и говорит о предложения, которые ему поступали из РПЛ.

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