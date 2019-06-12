Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м веке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 15:45ФутболКостяев Иван

Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м веке

Малкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.

В ночь на 13 июня «Сент-Луис» и «Бостон» проведут решающий матч финала Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко и Иван Барбашев могут стать очередными россиянами, кто сумеет завоевать главный трофей в НХЛ. Сейчас их 29.

Пока вы ждете развязки сезона, «Советский спорт» предлагает вспомнить, кто из российских игроков выигрывал Кубок Стэнли в 21 веке. О победителях 20 века мы уже написали.

2002 год

Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Дацюк («Детройт»)

1f

В 2001 году впервые за семь лет никто не из россиян не сумел завоевать Кубок Стэнли. С 1994 года хотя бы один хоккеист с российским паспортом поднимал трофей над головой. Но в 2002 году недоразумение было исправлено «Детройтом», в котором наметилась смена поколений.

«Красные крылья» вновь доминировали в НХЛ. Мощная игра в регулярке принесла команде Президентский кубок. Но у болельщиков «Детройта» все равно был повод для беспокойства перед плей-офф – последние две победы в гладком первенстве оборачивались для «Ред Уингз» катастрофой в Кубке Стэнли.

Тревога фанатов «Детройта» усилилась, когда в финале конференции команда попала на «Колорадо» – главного соперника в 90-х. «Крылья» уступали в серии 2-3, но две сухих победы позволили команде выйти в финал. Там у «Каролины» не было шансов (4-1). Федоров и Ларионов в третий раз в карьере завоевали Кубок Стэнли, а Дацюк – в первый. Это было началом новой эры «Детройта», символом которой стал Волшебник из России.

2003 год

Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси»)

2

Этот сезон стал для еще одной команды лебединой песней. «Нью-Джерси» пошумел в 90-х и готовился к перестройке. Регулярку «Дэвилз» провели уверенно, но до завоевания Президентского кубка им не хватило нескольких очков. «Детройт», «Оттава» и «Даллас» были еще круче.

Куда интереснее был путь в плей-офф. «Нью-Джерси» сыграли две семиматчевых серии – в финале конференции и финале Кубка Стэнли. Против великолепной «Оттавы» «дьяволы» вели в серии 3-1, но умудрились уйти в седьмую игру. В финале с «Анахаймом» «Нью-Джерси» был впереди 3-2 и снова не сумел вовремя додавить соперника.

Брылин сыграл в своем привычном стиле – минимум очков (4) и большой объем работы на площадке. Это был его третий Кубок Стэнли. Твердовский не являлся основным игроком «Дэвилз», но 15 матчей в плей-офф ему все же доверили. Второй кубок в качестве тренера завоевал Владимир Буре.

2004 год

Николай Хабибулин, Дмитрий Афанасенков

3а

В 2004 году «Детройт», «Нью-Джерси» и «Колорадо» все еще были грозной силой, но в НХЛ появился новый авторитет. «Тампа-Бэй» заняла второе место в регулярке и отправился за своим первым Кубком Стэнли.

«Молнии» держались на четырех китах: Брэд Ричардс, Венсан Лекавалье, Мартин Сен-Луи и Николай Хабибулин. Путь в плей-офф «Тампы» очень похож на тот, что проделал «Нью-Джерси» годом ранее. Два относительно легких первых раунда (4-1, 4-0) и две семиматчевых серии в финалах конференции и Кубка Стэнли. Битва с «Калгари» за трофей стала классикой НХЛ. Седьмая игра закончилась в одну шайбу.

Афанасенков таскал рояль в третьем звене, получая не так много игрового времени, а Хабибулин стал настоящим героем плей-офф. До сих пор нет ответа, почему ему не достался ни один из индивидуальных призов по итогам сезона. «Везина трофи» получил Мартин Бродо, а «Конн Смайт трофи» достался Ричардсу.

2006 год

Антон Бабчук, Олег Твердовский («Каролина»)

4

В 2005 году в НХЛ случился локаут. Поэтому сезона 2005/2006 во всем мире ждали с нетерпением. И он закончился неожиданной победой «Каролины». Неожиданной – потому что были команды и помощнее. «Каролина» уверенно провела регулярку, а в плей-офф показала настоящий характер. В финале конференции «Харрикейнз» одолели «Баффало» (4-3), а в битве за Кубок Стэнли были сильнее «Эдмонтона» (4-3), который возглавлял нынешний главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш.

Заслуги российских хоккеистов в завоевании Кубка Стэнли немного. Бабчук в плей-офф не играл, а Твердовский провел всего пять встреч. Тем не менее, для последнего это был уже второй трофей в карьере.

2007 год

Илья Брызгалов («Анахайм»)

5

Пожалуй, самый «легкий» плей-офф для победителя Кубка Стэнли за долгое время. «Анахайм» поочередно вынес «Миннесоту» (4-1), «Ванкувер» (4-1), «Детройт» (4-2) и «Оттаву» (4-1). Всего один раз «Уткам» не удалось уложиться в пять матчей, чтобы пройти дальше.

Брызгалов не был тогда основным вратарем «Анахайма». Последний рубеж защищал Жан-Себастьян Жигер. Но россиянину дали провести пять матчей в плей-офф, в которых он не подвел (92,2%, КН 2,25).

2008 год

Павел Дацюк («Детройт»)

6

Мало кто верил, что после 2008 года «Детройт» не сумеет хотя бы один раз завоевать Кубок Стэнли. Команда, которая десятилетиями задавала моду в НХЛ, через пару лет начнет постепенно сдавать из-за старения лидеров и не самых грамотных ходов генерального менеджера.

Дацюк в том плей-офф был очень хорош. Вообще конец нулевых – это время Павла в НХЛ. Противостояние Сидни Кросби и Александра Овечкина только набирало обороты, а Дацюк уже был одной из главных звезд в НХЛ. В плей-офф Волшебник набрал 23 очка и стал вторым бомбардиром команды. Он немного уступил партнеру по звену Хенрику Зеттербергу (27), который завоевал «Конн Смайт трофи». Впрочем, Дацюк также не остался без личных трофеев после сезона. Ему вручили «Леди Бинг трофи» и «Селки трофи».

2009 год

Евгений Малкин, Сергей Гончар («Питтсбург»)

7

В 2009 году случилось повторение финала-2008. «Детройт» бился с «Питтсбургом». Сидни Кросби и Евгений Малкин против Павла Дацюка. Волшебник наглухо закрыл канадца, а Малкин обогнал партнера по очкам (36 против 31) и забрал «Конн Смайт трофи».

«Питтсбург» изначально был одним из главных фаворитов того плей-офф. Все понимали, что Малкин и Кросби с каждым годом становятся сильнее, а опыт, который они получили весной 2008-го, поможет им не дрогнуть в финале. Решающая серия затянулась до семи матчей («Пингвины» проигрывали 2-3). В последней игре «Питтсбургу» помог дубль Макса Тэлбота, который нынешний сезон провел в «Авангарде».

2012 год

Вячеслав Войнов, Андрей Локтионов («Лос-Анджелес»)

8

Следующего Кубка Стэнли от россиян мы ждали три года. Но вряд ли кто предполагал, что его завоюют Войнов и Локтионов. 2012 год был не так давно, поэтому все помнят историю про Золушку из Лос-Анджелеса. «Кингз» попали в плей-офф с восьмого места в конференции, а затем уничтожили всех соперников в плей-офф.

Ни одной серии из семи матчей для восьмой команды – это очень круто. Самым напряженным раундом для «Лос-Анджелеса» получился финал, где в шести встречах он был сильнее «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука.

Войнов был основным защитником команды, но еще не стал игроком первой пары обороны. В 20 матчах он набрал три очка. Локтионов же провел всего две игры в Кубке Стэнли.

2014 год

Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»)

9

Через два года «Лос-Анджелес» сумел повторить успех. В плей-офф «Кингз» попали уверенно, хотя и не без проблем. «Короли» заняли лишь третье место в Тихоокеанском дивизионе. Но на этот раз Кубок Стэнли дался команде с огромным трудом.

Каждую победу в первом, втором раундах и в финале конференции «Кингз» пришлось выгрызать. Во всех сериях было семь матчей, а в битве с «Сан-Хосе» команде из Калифорнии пришлось отыгрываться с 0-3. В финале был повержен «Рейнджерс» (4-1). Войнов в плей-офф сыграл гораздо увереннее, чем двумя годами ранее (9 очков), но все равно находился в тени Дрю Даути и Джейка Маззина.

2016 год

Евгений Малкин

10

Малкин и Кросби вновь выдали сумасшедший плей-офф, но в этот раз они не были главной ударной силой «Питтсбурга». Евгений набрал 18 очков, а Сидни – 19. Лучшим бомбардиром «Пингвинов» стал Фил Кессел с 22 баллами. Тем не менее, это не помешало Кросби забрать «Конн Смайт трофи». «Питтсбург» в очередной раз доказал, что он готов бороться за Кубок, если его лидеры в порядке.

В финале «Пингвины» одолели «Сан-Хосе» (4-2), но самой тяжелой серией для «Пенс» стало противостояние с «Тампой». Тогда «Питтсбург» не справился с Никитой Кучеровым (7 очков в серии), но все же сумел уложить на лопатки «Молний» в семи встречах.

2017 год

Евгений Малкин

11

Через год доминирование «Питтсбурга» никуда не делось. Второе место в Столичном дивизионе, легкая победа в первом раунде над «Коламбусом» (4-1), зарубы с «Вашингтоном» (4-3) и «Оттавой» (4-3) и второй финал подряд, но теперь – против «Нэшвилла» (4-2).

В России очень обиделись на решение во второй раз подряд отдать «Конн Смайт трофи» Кросби. Малкин обошел одноклубника на одно очко в плей-офф (28 против 27), а также действовал гораздо полезнее Сида. Впрочем, Евгений вряд ли сильно расстроился – это был третий для него Кубок Стэнли. Лучшего и пожелать нельзя.

2018 год

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов

14

Завоевания Кубка Стэнли Овечкиным в России ждали абсолютно все. Почему? Потому что заслужил. Заслужил своей верностью хоккею, блестящей игрой и статусом лучшего снайпера современности, а может быть – и в истории.

Овечкин наконец-то научился играть полезно в плей-офф. «Вашингтон» наконец-то перестал дрожать перед седьмыми матчами. И наконец-то «Кэпс» стали командой, а не коллективом, где есть Овечкин и все остальные.

Александр провел гениальный плей-офф, Кузнецов – тоже. Нет смысла пересказывать путь «Вашингтона» к финалу – вы его прекрасно помните. Это было прекрасно.

12/06 08:00Футбол
Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшимСборная России выполнила программу-минимум: набрала в домашних матчах с Сан-Марино и Кипром шесть очков и ушла на «каникулы» второй командой своей группы.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 20:30Футбол
Украина Андрея Шевченко лидирует в отборе Евро-2020. Разбираемся, как ей это удаетсяПрямо сейчас больше очков, чем Украина имеют только Испания и Польша. Подопечные Шевченко собрали 10 очков из 12 – отличный результат.
12/06 11:15Футбол
Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
11/06 17:00Хоккей
Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом векеВпервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
11/06 14:30Футбол
Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца!Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/06 12:45Футбол
Черчесов обогнал Бышовца, Гилерме сравнялся с ГабуловымСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
16:31 Футбол «Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда из «Боруссии» (фото, видео)
16:18 Футбол «Краснодар» сделал предложение «Ростову» об аренде Мирзова
15:40 Футбол Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире
15:35 Футбол Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020
15:20 Футбол Каштру назначен главным тренером донецкого «Шахтера» (фото)
15:10 Футбол Соперниками «Ахмата» на сборе в Австрии станут «Марибор» и «Штурм»
14:48 Футбол Перес – Йовичу: Ты забил 27 голов, но фанаты «Реала» будут требовать еще больше
14:31 Футбол Оборин стал новым главным тренером «Факела»
14:18 Футбол «Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Хамеса
13:58 Футбол Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко
13:21 Футбол Роналду – о кубке Лиги наций: Ты скоро будешь в моем музее (фото)
13:13 Футбол Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»
13:08 Футбол Конор Макгрегор: Матч Шотландии с Россией будет очень важным
12:31 Футбол Агент сообщил, что трансфер Карлиньоса в «Динамо» случится в течение недели
12:17 Футбол РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам из-за крыши на стадионе
12:05 Футбол Игрок сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось (видео)
11:52 Футбол В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ
11:25 Баскетбол Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы
11:09 ММА Нурмагомедов намекнул на повторный бой с Макгрегором
10:42 Футбол Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика