Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м веке

В ночь на 13 июня «Сент-Луис» и «Бостон» проведут решающий матч финала Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко и Иван Барбашев могут стать очередными россиянами, кто сумеет завоевать главный трофей в НХЛ. Сейчас их 29.

Пока вы ждете развязки сезона, «Советский спорт» предлагает вспомнить, кто из российских игроков выигрывал Кубок Стэнли в 21 веке. О победителях 20 века мы уже написали.

2002 год

Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Дацюк («Детройт»)

В 2001 году впервые за семь лет никто не из россиян не сумел завоевать Кубок Стэнли. С 1994 года хотя бы один хоккеист с российским паспортом поднимал трофей над головой. Но в 2002 году недоразумение было исправлено «Детройтом», в котором наметилась смена поколений.

«Красные крылья» вновь доминировали в НХЛ. Мощная игра в регулярке принесла команде Президентский кубок. Но у болельщиков «Детройта» все равно был повод для беспокойства перед плей-офф – последние две победы в гладком первенстве оборачивались для «Ред Уингз» катастрофой в Кубке Стэнли.

Тревога фанатов «Детройта» усилилась, когда в финале конференции команда попала на «Колорадо» – главного соперника в 90-х. «Крылья» уступали в серии 2-3, но две сухих победы позволили команде выйти в финал. Там у «Каролины» не было шансов (4-1). Федоров и Ларионов в третий раз в карьере завоевали Кубок Стэнли, а Дацюк – в первый. Это было началом новой эры «Детройта», символом которой стал Волшебник из России.

2003 год

Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси»)

Этот сезон стал для еще одной команды лебединой песней. «Нью-Джерси» пошумел в 90-х и готовился к перестройке. Регулярку «Дэвилз» провели уверенно, но до завоевания Президентского кубка им не хватило нескольких очков. «Детройт», «Оттава» и «Даллас» были еще круче.

Куда интереснее был путь в плей-офф. «Нью-Джерси» сыграли две семиматчевых серии – в финале конференции и финале Кубка Стэнли. Против великолепной «Оттавы» «дьяволы» вели в серии 3-1, но умудрились уйти в седьмую игру. В финале с «Анахаймом» «Нью-Джерси» был впереди 3-2 и снова не сумел вовремя додавить соперника.

Брылин сыграл в своем привычном стиле – минимум очков (4) и большой объем работы на площадке. Это был его третий Кубок Стэнли. Твердовский не являлся основным игроком «Дэвилз», но 15 матчей в плей-офф ему все же доверили. Второй кубок в качестве тренера завоевал Владимир Буре.

2004 год

Николай Хабибулин, Дмитрий Афанасенков

В 2004 году «Детройт», «Нью-Джерси» и «Колорадо» все еще были грозной силой, но в НХЛ появился новый авторитет. «Тампа-Бэй» заняла второе место в регулярке и отправился за своим первым Кубком Стэнли.

«Молнии» держались на четырех китах: Брэд Ричардс, Венсан Лекавалье, Мартин Сен-Луи и Николай Хабибулин. Путь в плей-офф «Тампы» очень похож на тот, что проделал «Нью-Джерси» годом ранее. Два относительно легких первых раунда (4-1, 4-0) и две семиматчевых серии в финалах конференции и Кубка Стэнли. Битва с «Калгари» за трофей стала классикой НХЛ. Седьмая игра закончилась в одну шайбу.

Афанасенков таскал рояль в третьем звене, получая не так много игрового времени, а Хабибулин стал настоящим героем плей-офф. До сих пор нет ответа, почему ему не достался ни один из индивидуальных призов по итогам сезона. «Везина трофи» получил Мартин Бродо, а «Конн Смайт трофи» достался Ричардсу.

2006 год

Антон Бабчук, Олег Твердовский («Каролина»)

В 2005 году в НХЛ случился локаут. Поэтому сезона 2005/2006 во всем мире ждали с нетерпением. И он закончился неожиданной победой «Каролины». Неожиданной – потому что были команды и помощнее. «Каролина» уверенно провела регулярку, а в плей-офф показала настоящий характер. В финале конференции «Харрикейнз» одолели «Баффало» (4-3), а в битве за Кубок Стэнли были сильнее «Эдмонтона» (4-3), который возглавлял нынешний главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш.

Заслуги российских хоккеистов в завоевании Кубка Стэнли немного. Бабчук в плей-офф не играл, а Твердовский провел всего пять встреч. Тем не менее, для последнего это был уже второй трофей в карьере.

2007 год

Илья Брызгалов («Анахайм»)

Пожалуй, самый «легкий» плей-офф для победителя Кубка Стэнли за долгое время. «Анахайм» поочередно вынес «Миннесоту» (4-1), «Ванкувер» (4-1), «Детройт» (4-2) и «Оттаву» (4-1). Всего один раз «Уткам» не удалось уложиться в пять матчей, чтобы пройти дальше.

Брызгалов не был тогда основным вратарем «Анахайма». Последний рубеж защищал Жан-Себастьян Жигер. Но россиянину дали провести пять матчей в плей-офф, в которых он не подвел (92,2%, КН 2,25).

2008 год

Павел Дацюк («Детройт»)

Мало кто верил, что после 2008 года «Детройт» не сумеет хотя бы один раз завоевать Кубок Стэнли. Команда, которая десятилетиями задавала моду в НХЛ, через пару лет начнет постепенно сдавать из-за старения лидеров и не самых грамотных ходов генерального менеджера.

Дацюк в том плей-офф был очень хорош. Вообще конец нулевых – это время Павла в НХЛ. Противостояние Сидни Кросби и Александра Овечкина только набирало обороты, а Дацюк уже был одной из главных звезд в НХЛ. В плей-офф Волшебник набрал 23 очка и стал вторым бомбардиром команды. Он немного уступил партнеру по звену Хенрику Зеттербергу (27), который завоевал «Конн Смайт трофи». Впрочем, Дацюк также не остался без личных трофеев после сезона. Ему вручили «Леди Бинг трофи» и «Селки трофи».

2009 год

Евгений Малкин, Сергей Гончар («Питтсбург»)

В 2009 году случилось повторение финала-2008. «Детройт» бился с «Питтсбургом». Сидни Кросби и Евгений Малкин против Павла Дацюка. Волшебник наглухо закрыл канадца, а Малкин обогнал партнера по очкам (36 против 31) и забрал «Конн Смайт трофи».

«Питтсбург» изначально был одним из главных фаворитов того плей-офф. Все понимали, что Малкин и Кросби с каждым годом становятся сильнее, а опыт, который они получили весной 2008-го, поможет им не дрогнуть в финале. Решающая серия затянулась до семи матчей («Пингвины» проигрывали 2-3). В последней игре «Питтсбургу» помог дубль Макса Тэлбота, который нынешний сезон провел в «Авангарде».

2012 год

Вячеслав Войнов, Андрей Локтионов («Лос-Анджелес»)

Следующего Кубка Стэнли от россиян мы ждали три года. Но вряд ли кто предполагал, что его завоюют Войнов и Локтионов. 2012 год был не так давно, поэтому все помнят историю про Золушку из Лос-Анджелеса. «Кингз» попали в плей-офф с восьмого места в конференции, а затем уничтожили всех соперников в плей-офф.

Ни одной серии из семи матчей для восьмой команды – это очень круто. Самым напряженным раундом для «Лос-Анджелеса» получился финал, где в шести встречах он был сильнее «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука.

Войнов был основным защитником команды, но еще не стал игроком первой пары обороны. В 20 матчах он набрал три очка. Локтионов же провел всего две игры в Кубке Стэнли.

2014 год

Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»)

Через два года «Лос-Анджелес» сумел повторить успех. В плей-офф «Кингз» попали уверенно, хотя и не без проблем. «Короли» заняли лишь третье место в Тихоокеанском дивизионе. Но на этот раз Кубок Стэнли дался команде с огромным трудом.

Каждую победу в первом, втором раундах и в финале конференции «Кингз» пришлось выгрызать. Во всех сериях было семь матчей, а в битве с «Сан-Хосе» команде из Калифорнии пришлось отыгрываться с 0-3. В финале был повержен «Рейнджерс» (4-1). Войнов в плей-офф сыграл гораздо увереннее, чем двумя годами ранее (9 очков), но все равно находился в тени Дрю Даути и Джейка Маззина.

2016 год

Евгений Малкин

Малкин и Кросби вновь выдали сумасшедший плей-офф, но в этот раз они не были главной ударной силой «Питтсбурга». Евгений набрал 18 очков, а Сидни – 19. Лучшим бомбардиром «Пингвинов» стал Фил Кессел с 22 баллами. Тем не менее, это не помешало Кросби забрать «Конн Смайт трофи». «Питтсбург» в очередной раз доказал, что он готов бороться за Кубок, если его лидеры в порядке.

В финале «Пингвины» одолели «Сан-Хосе» (4-2), но самой тяжелой серией для «Пенс» стало противостояние с «Тампой». Тогда «Питтсбург» не справился с Никитой Кучеровым (7 очков в серии), но все же сумел уложить на лопатки «Молний» в семи встречах.

2017 год

Евгений Малкин

Через год доминирование «Питтсбурга» никуда не делось. Второе место в Столичном дивизионе, легкая победа в первом раунде над «Коламбусом» (4-1), зарубы с «Вашингтоном» (4-3) и «Оттавой» (4-3) и второй финал подряд, но теперь – против «Нэшвилла» (4-2).

В России очень обиделись на решение во второй раз подряд отдать «Конн Смайт трофи» Кросби. Малкин обошел одноклубника на одно очко в плей-офф (28 против 27), а также действовал гораздо полезнее Сида. Впрочем, Евгений вряд ли сильно расстроился – это был третий для него Кубок Стэнли. Лучшего и пожелать нельзя.

2018 год

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов

Завоевания Кубка Стэнли Овечкиным в России ждали абсолютно все. Почему? Потому что заслужил. Заслужил своей верностью хоккею, блестящей игрой и статусом лучшего снайпера современности, а может быть – и в истории.

Овечкин наконец-то научился играть полезно в плей-офф. «Вашингтон» наконец-то перестал дрожать перед седьмыми матчами. И наконец-то «Кэпс» стали командой, а не коллективом, где есть Овечкин и все остальные.

Александр провел гениальный плей-офф, Кузнецов – тоже. Нет смысла пересказывать путь «Вашингтона» к финалу – вы его прекрасно помните. Это было прекрасно.