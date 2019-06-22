Дубль Джикии, засланный казачок КраСава

Дебют Сергея Игншевича в качестве главного тренера автозаводцев получился ярким: «Торпедо» забило пять безответных мячей в ворота «Шеффилда». Другое дело, что это был совсем «не тот» «Шеффилд».

162-летний британский «дедушка» на улице Восточной

Свой 95-летний юбилей московское «Торпедо» решило отметить выставочным матчем с английским клубом. В итоге выбор пал на еще большего аксакала мирового футбола: «Шеффилд» был образован осенью 1857 (!) года и официально признан ФИФА старейшим клубом планеты. В плане празднования юбилеев британцы тоже оказались парнями не промах: на свое 150-летие в 2007 году они приглашали не кого-нибудь, а мадридский «Реал». Приехал в итоге миланский «Интер» с Марко Матерацци и Марио Балотелли и испортил британскому «дедушке» именины, обыграв его со счетом 5:2.

Впрочем, через некоторое время «Шеффилд» все-таки порадовал своих болельщиков, заманив в гости амстердамский «Аякс» и одержав победу 2:0.

Теперь же красно-черные (таковы основные цвета клуба, выступающего ныне в восьмом английском дивизионе) решили пуститься в небольшое турне по российской столице, запланировав товарищеские встречи с «Торпедо», «Чертаново» и фарм-клубом «Локомотива» – «Казанкой».

К поединку с «автозаводцами» англичане подготовились основательно – даже фамилии футболистов на игровые футболки нанесли на русском языке. Впрочем, порой это были даже не фамилии, а прозвища или сокращения: Соло, Алекс, Элан Эл, Сэм. А в некоторых случаях русские надписи были более чем уместны: ведь состав «Шеффилда» по обоюдному согласию усилили такие известные российским болельщикам персоны, как Евгений Савин (по прозвищу «Угол головы» или «КраСава») или бывший игрок черно-белых Эдгарс Гаурачс. Оба вместе с другими «джокерами» гостей – Николм Довганем и Алексеем Гуркиным – появились на поле во втором тайме, когда игра уже больше напоминала тренировку средней интенсивности.

Хотя на послематчевой пресс-конференции наставник «Шеффилда» Кирк Джексон признался, что Савин еще в феврале приезжал в Англию и провел одну тренировку с его клубом. И уже тогда у тренерского штаба возникла идея заключить с российским футболистом контракт. Однако КраСава отказался, сославшись на множество важных дел в России.

По-настоящему футбольная составляющая в этом выставочном поединке присутствовала лишь в первой половине. Было любопытно отметить для себя, что новый наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич решил прививать своим подопечным отлично ему известную по выступлениям за ЦСКА схему с тремя центральными защитниками и чрезвычайно активными линейными игроками. При этом в трио центрбеков, вышедших с первых минут, оказался новичок черно-белых Михаил Багаев, но не нашлось места Сергею Шустикову, который вошел в игру только после перерыва.

Возьмут ли СуперПава вместо Савина?

Вышли в стартовом составе и два других звездных новобранца автозаводцев – Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко. Первый, помимо капитанской повязки, получил ответственный пост в опорной зоне, второй играл нападающего второго темпа. И, несмотря на оскорбительные «заряды», несущиеся с трибун, стал автором первого гола в матче. На все про все Лебеденко понадобилось менее двадцати минут.

Атмосфера на торпедовском стадионе сейчас резко контрастирует с обстановкой, которую можно увидеть на других аренах. Наполеоновским планам по реконструкции сооружения еще далеко до реального воплощения, но начавшийся процесс облагораживания прилегающей территории вкупе с полностью закрытой для зрителей Восточной трибуной заставляют вспомнить заезженную поговорку «в тесноте, да не в обиде». А главный тренер гостей отметил, что его команда никогда не играла при таком стечении публики, обычно видя на трибунах по три-четыре сотни болельщиков.

Второй тайм, на который Игнашевич выпустил полностью измененный состав, превратился в поединок соперников из двух разных весовых категорий. 19-летний голкипер «Шеффилда» Джейми Ингрэм почувствовал себя вратарем сборной Сан-Марино, который в недавнем отборочном матче Евро-2020 пропустил от россиян девять мячей, но заслужил овации саранской публики. Ингрэму забили втрое меньше, но и выручил свою команду он еще минимум в стольких же моментах, а потому уходил на замену в концовке под аплодисменты торпедовских болельщиков.

Во второй половине встречи заметно уставшие гости пропустили еще четыре мяча, причем дубль оформил полузащитник со звучной фамилией Темури Джикия. Тем не менее, после матча с лица Кирка Джексона не сходила улыбка: наставник признался, что никогда не общался с таким количеством журналистов, а также с энтузиазмом воспринял идею о привлечении для следующих выставочных матчей в состав команды не «блогера» Евгения Савина, а хорошо известного англичанам Романа Павлюченко.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) – «Шеффилд» (Англия) – 5:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, 18 – 1:0. Т.Джикия, 57 – 2:0. Кертанов, 60 – 3:0. Самсонов, 84 – 4:0. Т.Джикия, 86 – 5:0

«Торпедо»: Цыган – Елисеев (Плетнев, 46; Галоян, 90+3), Багаев (Шустиков, 46), Божин (Лях, 46), Шоркин (Самсонов, 46), Самошников (Гладышев, 46) – Калугин (Селюков, 46), Рязанцев (к) (Орехов, 46) – Галоян (Кертанов, 46), Лебеденко (Т.Джикия, 46) – Сергеев (Дегтев, 46)

«Шеффилд»: Ингрэм (Сэм, 77) – Тернер (Д.Биртон, 90+1), Кокси, Даркин (Найтингейл, 62), Робинсон (Гуркин, 68), Джеймс (Савин, 52) – Мэт (Довгань, 52), Рид (Г.Биртон, 90), Пух (Элан, 82) – Дэнн (Гаурачс, 58), Демид (Долби, 74)

Предупреждения: Т.Джикия, 58. Лях, 78

Судьи: Максим Перезва, Александр Филимонов, Максим Ковалев (все – Московская область)

22 июня. Москва. Стадион им.Э.А.Стрельцова. 3000 зрителей