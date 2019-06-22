Дубль Джикии, засланный казачок КраСава - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июня 2019 21:14ФутболМощенко Захар

Дубль Джикии, засланный казачок КраСава

Московское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии.

Дебют Сергея Игншевича в качестве главного тренера автозаводцев получился ярким: «Торпедо» забило пять безответных мячей в ворота «Шеффилда». Другое дело, что это был совсем «не тот» «Шеффилд».

162-летний британский «дедушка» на улице Восточной

Свой 95-летний юбилей московское «Торпедо» решило отметить выставочным матчем с английским клубом. В итоге выбор пал на еще большего аксакала мирового футбола: «Шеффилд» был образован осенью 1857 (!) года и официально признан ФИФА старейшим клубом планеты. В плане празднования юбилеев британцы тоже оказались парнями не промах: на свое 150-летие в 2007 году они приглашали не кого-нибудь, а мадридский «Реал». Приехал в итоге миланский «Интер» с Марко Матерацци и Марио Балотелли и испортил британскому «дедушке» именины, обыграв его со счетом 5:2.

Впрочем, через некоторое время «Шеффилд» все-таки порадовал своих болельщиков, заманив в гости амстердамский «Аякс» и одержав победу 2:0.

Теперь же красно-черные (таковы основные цвета клуба, выступающего ныне в восьмом английском дивизионе) решили пуститься в небольшое турне по российской столице, запланировав товарищеские встречи с «Торпедо», «Чертаново» и фарм-клубом «Локомотива» – «Казанкой».

К поединку с «автозаводцами» англичане подготовились основательно – даже фамилии футболистов на игровые футболки нанесли на русском языке. Впрочем, порой это были даже не фамилии, а прозвища или сокращения: Соло, Алекс, Элан Эл, Сэм. А в некоторых случаях русские надписи были более чем уместны: ведь состав «Шеффилда» по обоюдному согласию усилили такие известные российским болельщикам персоны, как Евгений Савин (по прозвищу «Угол головы» или «КраСава») или бывший игрок черно-белых Эдгарс Гаурачс. Оба вместе с другими «джокерами» гостей – Николм Довганем и Алексеем Гуркиным – появились на поле во втором тайме, когда игра уже больше напоминала тренировку средней интенсивности.

Хотя на послематчевой пресс-конференции наставник «Шеффилда» Кирк Джексон признался, что Савин еще в феврале приезжал в Англию и провел одну тренировку с его клубом. И уже тогда у тренерского штаба возникла идея заключить с российским футболистом контракт. Однако КраСава отказался, сославшись на множество важных дел в России.

По-настоящему футбольная составляющая в этом выставочном поединке присутствовала лишь в первой половине. Было любопытно отметить для себя, что новый наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич решил прививать своим подопечным отлично ему известную по выступлениям за ЦСКА схему с тремя центральными защитниками и чрезвычайно активными линейными игроками. При этом в трио центрбеков, вышедших с первых минут, оказался новичок черно-белых Михаил Багаев, но не нашлось места Сергею Шустикову, который вошел в игру только после перерыва.

Возьмут ли СуперПава вместо Савина?

2

Вышли в стартовом составе и два других звездных новобранца автозаводцев – Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко. Первый, помимо капитанской повязки, получил ответственный пост в опорной зоне, второй играл нападающего второго темпа. И, несмотря на оскорбительные «заряды», несущиеся с трибун, стал автором первого гола в матче. На все про все Лебеденко понадобилось менее двадцати минут.

Атмосфера на торпедовском стадионе сейчас резко контрастирует с обстановкой, которую можно увидеть на других аренах. Наполеоновским планам по реконструкции сооружения еще далеко до реального воплощения, но начавшийся процесс облагораживания прилегающей территории вкупе с полностью закрытой для зрителей Восточной трибуной заставляют вспомнить заезженную поговорку «в тесноте, да не в обиде». А главный тренер гостей отметил, что его команда никогда не играла при таком стечении публики, обычно видя на трибунах по три-четыре сотни болельщиков.

Второй тайм, на который Игнашевич выпустил полностью измененный состав, превратился в поединок соперников из двух разных весовых категорий. 19-летний голкипер «Шеффилда» Джейми Ингрэм почувствовал себя вратарем сборной Сан-Марино, который в недавнем отборочном матче Евро-2020 пропустил от россиян девять мячей, но заслужил овации саранской публики. Ингрэму забили втрое меньше, но и выручил свою команду он еще минимум в стольких же моментах, а потому уходил на замену в концовке под аплодисменты торпедовских болельщиков.

Во второй половине встречи заметно уставшие гости пропустили еще четыре мяча, причем дубль оформил полузащитник со звучной фамилией Темури Джикия. Тем не менее, после матча с лица Кирка Джексона не сходила улыбка: наставник признался, что никогда не общался с таким количеством журналистов, а также с энтузиазмом воспринял идею о привлечении для следующих выставочных матчей в состав команды не «блогера» Евгения Савина, а хорошо известного англичанам Романа Павлюченко.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) – «Шеффилд» (Англия) – 5:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, 18 – 1:0. Т.Джикия, 57 – 2:0. Кертанов, 60 – 3:0. Самсонов, 84 – 4:0. Т.Джикия, 86 – 5:0

«Торпедо»: Цыган – Елисеев (Плетнев, 46; Галоян, 90+3), Багаев (Шустиков, 46), Божин (Лях, 46), Шоркин (Самсонов, 46), Самошников (Гладышев, 46) – Калугин (Селюков, 46), Рязанцев (к) (Орехов, 46) – Галоян (Кертанов, 46), Лебеденко (Т.Джикия, 46) – Сергеев (Дегтев, 46)

«Шеффилд»: Ингрэм (Сэм, 77) – Тернер (Д.Биртон, 90+1), Кокси, Даркин (Найтингейл, 62), Робинсон (Гуркин, 68), Джеймс (Савин, 52) – Мэт (Довгань, 52), Рид (Г.Биртон, 90), Пух (Элан, 82) – Дэнн (Гаурачс, 58), Демид (Долби, 74)

Предупреждения: Т.Джикия, 58. Лях, 78

Судьи: Максим Перезва, Александр Филимонов, Максим Ковалев (все – Московская область)

22 июня. Москва. Стадион им.Э.А.Стрельцова. 3000 зрителей

20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
20/06 19:30Футбол
Алекс, Элин, Джулия: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
22/06 17:29Футбол
Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»«Советский спорт» о победе «Спартака» в первом контрольном матче.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/06 18:15Футбол
Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужнымНаконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
22/06 19:00Футбол
Как «Спартак» будет использовать Понсе?Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе стал первым новичком «Спартака» в это межсезонье. «Советский спорт» разбирается, в каком качестве футболиста будут использовать в московском клубе.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/06 21:08Футбол
Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.
Новости
22:06 Бокс Боксер Лебедев снялся в кино с Нагиевым
20:43 Футбол Сергей Степашин: Кокорин не скандалил в «Динамо». Как ушел в «Зенит» – заскандалил
20:17 Футбол «Торпедо» обыграло страрейший клуб в мире
19:46 Хоккей «Торонто» обыграл Марло в «Каролину»
19:25 Футбол «Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»
19:08 Футбол Тарасов перенес операцию
18:50 Теннис Медведев не смог пробиться в финал на турнире в Лондоне
18:46 Футбол Роберто Манчини: Хочу выиграть со сборной Италии чемпионаты мира и Европы
18:03 Футбол Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом»
17:38 Теннис Гергес вышла в финал турнира в Бирмингеме
17:30 Формула-1 Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Франции, Квят - 16-й
17:09 Футбол Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»
16:53 Бокс Валуев ведет борьбу с опухолью головного мозга
16:28 Футбол Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»
16:12 Фехтование Российские саблисты не смогли пробиться в полуфинал командного турнира ЧЕ
15:51 Теннис Барти вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
15:41 Хоккей Вольски заключил новый контракт с «Куньлунем»
15:06 Хоккей «Спартак» перейдет на финский размер площадки
14:57 Хоккей Агент Подколзин: «Ванкувер» дает шанс молодым игрокам
14:52 Хоккей Джек Хьюз: «Нью-Джерси» на правильном пути
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика